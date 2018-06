DIE ZEIT: Der 8. Mai 1945 ist für Sie, Herr Herbert, der Scheitelpunkt des deutschen 20. Jahrhunderts zwischen den Blütezeiten der Jahrhundertwenden um 1900 und 2000. Lässt sich das "Jahrhundert der Extreme" vom 8. Mai aus entschlüsseln?

Ulrich Herbert ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Freiburg. 1951 geboren, zählt er zu den profiliertesten Kennern der deutschen Zeitgeschichte. Sein Buch zur Ausländerpolitik und seine Biografie des NS-Juristen Werner Best gelten längst als Standardwerke.

Ulrich Herbert: Neben dem 8. Mai 1945 als Wendepunkt steht der entsetzliche Tiefpunkt des Jahrhunderts: der Sommer 1942, als in ganz Europa die Deportationen der Juden begannen. Ich wollte darstellen, wie die Deutschen zu diesem Tiefpunkt gelangt sind und wie sie sich von dort nach 1945 wieder herausgearbeitet haben. Das steht in gewissem Widerspruch zum zweiten Erzählstrang meines Buches, der die deutsche Geschichte im Kontext der europäischen Industriegesellschaft betrachtet. Da ist die Zäsur eher das Jahr 1973 mit der Ölkrise. Aus dieser doppelten Perspektive versuche ich das Jahrhundert zu erklären.

Ute Frevert: Besonders originell ist das nicht. Eric Hobsbawm macht es in seinem Zeitalter der Extreme ähnlich: Die erste Hälfte des Jahrhunderts versteht er als Epoche der Gewalt. Danach folgen die trente glorieuses, die 30 goldenen Jahre von 1945 bis 1975. Allerdings lässt er das Jahrhundert mit dem Ersten Weltkrieg beginnen.

Ute Frevert ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Die 1954 geborene Historikerin hat zahlreiche Bücher zur modernen Sozial-, Gefühls- und Geschlechtergeschichte vorgelegt. 1999 erschien von ihr herausgegeben Der Mensch des 20. Jahrhunderts.

Herbert: Genauer gesagt mit der russischen Oktoberrevolution 1917. Das finde ich problematisch, weil er so den Widerspruch zwischen dem Kommunismus und der bürgerlichen Gesellschaft zum Leitmotiv des 20. Jahrhunderts macht. Der Nationalsozialismus, der Faschismus, die rechtsradikalen Bewegungen erscheinen als nachgeordnet, als Varianten der bürgerlichen Gesellschaft – nach Ernst Nolte als eine Art Notwehr gegen den Kommunismus. Ich sehe aber Kommunismus wie Faschismus als radikale Reaktionen auf die Krise der bürgerlichen Gesellschaft seit der Jahrhundertwende. Die deutsche Gesellschaft explodiert förmlich in diesen Jahren der Hochindustrialisierung, und die nationalistische Bewegung und die Straße entfalten eine ungeheure Dynamik. Im Ersten Weltkrieg entlädt sich diese Spannung. Er ist nicht der Beginn von etwas völlig Neuem.

Frevert: Letztlich aber waren es die alten militärischen und politischen Eliten, die den Weltkrieg "ausgezockt" haben. Unterschätzt du das nicht?

Herbert: Einverstanden, die Situation vor Kriegsausbruch erinnert ja auch an Macho-Spiele: Wer beim Duell als Erster zuckt, hat verloren. Aber die Politiker standen unter einem enormen öffentlichen Druck. Sich zurückzuziehen wäre fatal gewesen, weil sie vor der nationalistisch aufgeheizten Öffentlichkeit blamiert dagestanden hätten. Das war neu.

Frevert: Einspruch. Mit diesen sogenannten "Ideen von 1914", dass die nationale Einheit alle Unterschiede beseitigt, haben letztlich die alten Eliten die neuen eingefangen. Es waren nicht die nationalistischen Massen, von denen der Druck ausging. Noch Ende Juli gab es Riesendemos der Sozialdemokratie gegen den Krieg.

ZEIT: Wäre der Erste Weltkrieg damals noch abwendbar gewesen?

Herbert: Geschichte hat immer die Möglichkeit, noch abzubiegen. Insofern: Ja. Die Österreicher hätten sagen können, okay, in Ordnung, die Serben sind zu Kreuze gekrochen, Schluss mit dem Kriegsgefuchtel. Aber die nationale Dynamik wies hier wie dort in eine andere Richtung.

Frevert: Mit irgendeinem Zeitpunkt muss man seine Erzählung anfangen lassen, logisch, und du beginnst eben 1890. Doch das dynamische Potenzial der modernen bürgerlichen Gesellschaft, inklusive der Mobilisierungskraft des Nationalismus, ist viel älter. Könntest du mit einer weniger starken Zäsur als 1890 leben?

Herbert: Die Zäsur ist nicht aus der Luft gegriffen. Wann steigen denn die entscheidenden Daten richtig steil an? Industrieproduktion, Welthandel, Erfindungen, Medizin, Hygiene – seit den späten achtziger Jahren eskaliert fast alles! Dauernd reden die Zeitgenossen von der Neuerschaffung der Welt. Allein 50 oder 60 international neu gegründete Zeitschriften heißen damals Die Neue Zeit. Der neue deutsche Staat von 1871 war ja zunächst noch ziemlich wackelig. Erst durch die enormen ökonomischen und wissenschaftlichen Erfolge seit 1890 entwickelt er seine verblüffende Bindekraft – und seine außenpolitische Bedeutung, als Newcomer und Störenfried. Um 1900 ging es international dann zu wie bei der Reise nach Jerusalem: Die Stühle waren schon alle besetzt, und dann kamen die Deutschen und rempelten sich noch dazwischen. Der rapide Aufstieg des Deutschen Reiches hat also die Verhältnisse nicht nur national, sondern auch international zum Tanzen gebracht.

ZEIT: Das Wort vom deutschen Sonderweg, mit dem Historiker den deutschen Mangel an demokratischer Tradition bezeichnet haben, der die Katastrophe nach sich zieht, fällt bei Ihnen allerdings auf 1.500 Seiten kein einziges Mal. Warum?

Herbert: Ich bin nicht überzeugt, dass der Unterschied zu anderen Ländern so groß ist. Demokratiedefizit in Deutschland? Ganz bestimmt. Aber Großbritannien ist zu dieser Zeit eine brutale Klassengesellschaft, und nur eine kleine Minderheit darf überhaupt wählen. Frankreich ist tief gespalten zwischen Republikanern und Antirepublikanern. Wenn man um 1900 gewettet hätte, in welchem Land eine rabiate nationalistische Diktatur entstehen würde, hätte man wohl auf Frankreich getippt. Deutschland hatte immerhin einen Rechtsstaat, der gut funktionierte, und eine moderne Sozialpolitik. Im Übrigen ist die Transformation von Agrargesellschaften in Industriegesellschaften überall schwierig; schauen Sie sich jetzt nur China an mit 300 Millionen Wanderarbeitern.