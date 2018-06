Nachdem ich mich in den vergangenen Monaten vor allem mit der Finanzlobby auseinandergesetzt habe, will ich mich heute einem noch größeren Verbraucherfeind widmen: dem Roaming. Dieser Schrecken der Telekommunikation ist das beste Beispiel dafür, warum jeder europäische Bürger – und Telefonnutzer – einmal täglich gen Brüssel blicken und Danke rufen sollte. Vor allem, wenn er viel unterwegs ist.

Dank des Roamings hat es meine Telefonrechnung in der Vergangenheit in der Spitze auf mehr als 200 Euro im Monat gebracht – und das, obwohl ich einen All-Net-all-inclusive-Superdupertarif für 50 Euro im Monat habe. Der galt aber nur bis Aachen. Schon wenige Kilometer weiter, in Maastricht, schlug das Roaming zu, dessen Zähmung mehr als eine Legislaturperiode dauerte.

Nun ist der Feind endlich niedergestreckt. Kommission und Parlament haben die Gebühren gedeckelt, die Deutsche Telekom, Vodafone, E-Plus und O2 von ihren telefonierenden Kunden im EU-Ausland verlangen dürfen. Bis Ende 2015 sollen sie ganz verboten werden. Die Konzerne haben erstaunlich schnell reagiert. Vergangene Woche wurden Pläne der Deutschen Telekom publik: Künftig können Kunden für gerade mal fünf Euro im Monat ihre Tarife auch im Ausland nutzen. Die Unternehmen wird das nicht ruinieren. Die Kunden hingegen können sich künftig manches mehr leisten.

Wer es vergessen hat: Ende des Monats wird das Europäische Parlament gewählt, es ist Wahlkampf, und so wird mal wieder viel Häme über die Brüsseler Eurokraten ausgegossen. Die Kritiker sollten nicht vergessen, wozu Europa fähig ist, wenn die Entscheider an einem Strang ziehen. Dann funktioniert Verbraucherschutz um einiges besser als in Berlin. Als das Europäische Parlament 2007 erstmals eine drastische Reduzierung der Gebühren für Roaming forderte, hielten die Mitgliedsstaaten dagegen – angeführt von Deutschland.