Der 1. Mai war ein guter Tag für die rund 74.000 Menschen, die Geld in die Windkraftfirma Prokon gesteckt haben – und das, obwohl an diesem Tag die Pleite des Unternehmens gerichtlich bestätigt wurde.

Es war vor allem deshalb ein guter Tag, weil die Anleger nun erstmals seit Langem wieder verlässliche Informationen über den Zustand und die Zukunft des Unternehmens bekommen haben, dem sie einen Teil ihrer Ersparnisse anvertraut hatten.

Zu den guten Nachrichten zählt, dass der Insolvenzverwalter ein Vermögen von 1,052 Milliarden Euro fand. Die Zahl ist sicherlich konservativ gerechnet. Das Geld der Anleger ist also keineswegs gänzlich verschwunden. Es ist aber wohl auch nicht mehr komplett da, denn dem Vermögen in Form von Windkraftanlagen und anderen Werten stehen nach Berechnungen des Insolvenzverwalters Schulden in Höhe von 1,526 Milliarden Euro gegenüber.

Es fehlen demnach aus heutiger Sicht 474 Millionen Euro. Das Unternehmen ist nach Feststellung des Gerichts überschuldet. Von den stillen Reserven, die Firmengründer Carsten Rodbertus immer wieder in den Vordergrund gestellt hatte, hat der Insolvenzverwalter nichts finden können.

Lange Zeit war unklar, ob Prokon (genau genommen handelt es sich um die Firma Prokon Regenerative Energien GmbH) zahlungsunfähig ist. Das hing von der Frage ab, ob das von Anlegern zurückgeforderte Geld eine fällige Forderung im Sinne des Insolvenzrechts ist. Dagegen sprach, dass das Geld der Sparer – wirtschaftlich betrachtet – das Eigenkapital der Firma war, mit dem sie langfristig arbeiten wollte. Gleichwohl kamen drei Gutachter zu dem Schluss, dass die Rückzahlungsansprüche jener Anleger, die ihre Genussrechte gekündigt haben, sofort fällig seien. Weil das Unternehmen das Geld aber nicht flüssig hat, ist es auch in dieser Hinsicht pleite und ein Insolvenzverfahren damit unausweichlich.

Zu den guten Nachrichten zählt, dass die Anleger nun doch nicht schlechter dastehen als andere Prokon-Gläubiger. Ihre Forderungen sind nicht nachrangig gegenüber den sonstigen Verbindlichkeiten der Windkraftfirma, anders als Verbraucherschützer und die Stiftung Warentest in ihren Warnungen stets behauptet hatten.

Das Gericht und der Insolvenzverwalter haben sich die Regelungen in den Prokon-Verträgen genau angeschaut und sie dann für unwirksam erklärt. Dem Durchschnittsanleger sei nicht klar gewesen, dass er unter Umständen sein Geld langfristig in dem Unternehmen würde lassen müssen. Bei den meisten Genussrechten gab es eine Mindestlaufzeit von nur sechs Monaten, bevor sie mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden konnten. Dieses Recht kann den Anlegern nicht einfach durch die Hintertür wieder genommen werden. In der Praxis nutzt das den Anlegern im nun eingetretenen Fall der Pleite allerdings nicht viel, denn sie kommen vorerst nicht einmal an einen Teil ihres Geldes. Es bedeutet aber immerhin, dass sie nicht schlechter behandelt werden dürfen als Banken und Lieferanten, soweit die ihre Forderungen nicht noch durch Pfandrechte extra abgesichert haben.

Insolvenzverwalter Dietmar Penzlin rechnet derzeit damit, dass die Anleger auf mehr als 40 Prozent ihres Geldes verzichten müssen. Wie viel sie genau verlieren werden, lässt sich heute noch nicht sagen, denn es hängt von der weiteren Entwicklung ab. Den Maximalverlust hat er mit 70 Prozent beziffert.

Die Anleger können und müssen vorerst nichts unternehmen. Sie werden im Juli Post vom Insolvenzverwalter erhalten. Es macht nun auch keinen Unterschied mehr, ob ein Anleger seine Genussrechte gekündigt hat oder nicht. Alle werden gleich behandelt. Und alle müssen sich gedulden.

Der Insolvenzverwalter will das Unternehmen nicht einfach abwickeln, das ist eine weitere gute Nachricht, vor allem für die Beschäftigten des Unternehmens. Er sieht gute Chancen, dass Prokon die bestehenden 314 Windkraftanlagen weiter betreiben und auch neue bauen kann. Auch das Geschäft mit Endkunden, die von Prokon Strom beziehen, soll fortgeführt werden. Eine selbst entwickelte Windkraftanlage soll Prokon aber künftig nicht mehr bauen. Von 450 Arbeitsplätzen könnten immerhin 300 gerettet werden.

Was nicht zum Kerngeschäft von Prokon gehört, will der Insolvenzverwalter verkaufen, ohne sich dabei unter Zeitdruck zu setzen. Es handelt sich um Investments, die Prokon im Bereich Pflanzenöl und Holz getätigt hatte. Aus den Erlösen sollen dann Ratenzahlungen an die Genussrechtsinhaber und andere Gläubiger geleistet werden.

Überdies will sich der Insolvenzverwalter auf die Suche nach einem neuen Investor für Prokon begeben, der den Betrieb langfristig fortführen soll.

Dass dabei der umstrittene Firmengründer Carsten Rodbertus noch einmal zum Zuge kommen wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Insolvenzverwalter Penzlin hat ihn jüngst fristlos entlassen. Er wirft ihm auch vor, das Controlling und das Rechnungswesen des Unternehmens über Jahre hinweg wissentlich vernachlässigt haben.

Rodbertus ist dabei, eine Genossenschaft zu gründen. Aber selbst "Die Freunde von Prokon", ein Verein von Anlegern, haben sich inzwischen von dem Unternehmer distanziert. Er habe "schwerwiegende Managementfehler" gemacht, schrieb der Vereinsvorsitzende Wolfgang Siegel nun in einem Brief an die Mitarbeiter.