DIE ZEIT: Frau Spengler-Ahrens, der Werbebranche geht es so gut wie lange nicht mehr. Allerdings wachsen vor allem Firmen aus München und Düsseldorf – und der kreative Nachwuchs zieht begeistert nach Berlin. Wie lange bleibt Hamburg noch Werbe-Hauptstadt?

Dörte Spengler-Ahrens: Die relevanten Agenturen haben schon vor Jahren auf das Interesse von jüngeren Mitarbeitern reagiert, die Berlin interessanter fanden als Lebensmittelpunkt. Darum haben wir dort Dependancen eröffnet. Hamburg ist als Standort in der Bedeutung für die Branche aber immer noch die Nummer eins. Hier ist das meiste Geschäft, die größte Peripherie, die höchste Dichte von kreativer Innovation.

ZEIT: Klingt, als sei Hamburg für die jüngere Generation zweite Wahl.

Spengler-Ahrens: Man sucht sich den Wohnort nicht unbedingt nach dem persönlichen Interesse aus. Da müssten wir alle in New York wohnen.

ZEIT: Der aktuelle "Newcomer des Jahres" ist eine Berliner Agentur. Bislang ging diese Auszeichnung fast immer nach Hamburg.

Spengler-Ahrens: Die meisten Erfolgsagenturen sind Ableger vom Hamburger Original. Nur bei einer, nebenbei hoch erfolgreichen, einzigartigen Agentur mit Namen Heimat ist es andersherum. Doch die anderen großen, innovativen Neugründungen, wie Thjnk, finden hier statt.

ZEIT: Unter 30 Berlin, über 30 Hamburg stimmt also nicht?

Spengler-Ahrens: Das ist totaler Quatsch. Dann säßen wir hier ja in einer Geriatrie. Der Faktor Jugend ist außerdem überschätzt. Nicht jeder junge Mensch kennt sich automatisch mit digitalen Medien aus. Die visionärsten Köpfe, die ich bislang in diesem Bereich kennengelernt habe, waren 50 plus. Das Nike Fuelband ...

ZEIT: Ein digitales Armband zur Messung und Erfassung der Körperfunktionen beim Sport ...

Spengler-Ahrens: ... das hat Bob Greenberg erfunden. Der ist 61.

Kreative Elite Die Werberin Die 43-jährige Dörte Spengler-Ahrens zählt zu den besten Werberinnen Europas. Seit 1996 gehört die Hamburgerin zur Führungsmannschaft der Agentur Jung von Matt und hat zahlreiche nationale und internationale Kreativpreise gewonnen. Als Vorstand des Art Directors Club (ADC) hat sie sich dafür eingesetzt, das jährliche ADC-Festival nach Hamburg zu holen. Der Club Der in Düsseldorf gegründete Art Directors Club feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum und sieht sich als Maßstab der kreativen Exzellenz. Vom 15. bis 17. Mai veranstaltet er das ADC-Festival, Europas größte Werbeschau, im Hamburger Oberhafenquartier. Dort werden über 7000 Arbeiten aus der deutschsprachigen Kreativbranche ausgestellt und über 13.000 Besucher erwartet. Kosten: über eine Million Euro.

ZEIT: Dieses Jahr feiert der ADC sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Ausstellung und einem Festival. Was hat die Stadt von so einem Event?

Spengler-Ahrens: Wir verstehen das Festival als Leistungsschau der Kreativen. Eine Bestandsaufnahme der Kreativität von heute, die Darstellung der kreativen Kommunikation der Zukunft.

ZEIT: Also eine Nabelschau der Werberszene. Wo bleibt die viel beschworene Vernetzung mit der Wirtschaft?

Spengler-Ahrens: Wir versuchen, Auftraggeber zum Festival zu locken, und führen Wirtschaftsvertreter durch die Ausstellung. Die Unternehmen begrüßen, dass wir hier sind.