Am vergangenen Montag präsentierten die Islamisten der Weltöffentlichkeit ihre Beute. 234 Schülerinnen hatte die Terrorsekte Boko Haram am 14. April bei einem Überfall auf eine Schule im Nordosten Nigerias entführt. Jetzt veröffentlichte die Gruppe ein Video mit etwa 130 der Mädchen, wie sie in Schleiergewänder gehüllt und offenbar völlig verängstigt singen: "Gelobt sei Allah, der Schöpfer der Welt."

Viele Eltern der entführten Kinder brachen in Tränen aus, als sie das Video anschauten. "Mir brach das Herz, als ich den Videoclip mit unserer Tochter sah", sagt eine Mutter unter Tränen. Seit dem Tod ihrer Mutter sei sie nicht so niedergeschlagen gewesen. In welche Welt habe man ihre Tochter da gestoßen? Die jungen Frauen mussten zwangsweise zum Islam konvertieren. Die allermeisten von ihnen sind christlich erzogen worden.

Der Bundesstaat Borno, wo Chibok liegt, ist die Hochburg von Boko Haram (der Name bedeutet so viel wie "Westliche Erziehung ist Sünde"). Ihr Gründer, Mohammed Yusuf, war 2009 verhaftet worden, dann aber in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen, wofür die Sekte seitdem mit gewalttätigen Aktionen Rache nimmt. Ihr neuer Anführer, Abubakar Shekau, wähnt sich offenbar auf einer Mission, die Zeit und Raum durchbricht. In der Videobotschaft droht er, jeder, der nicht für ihn und die "echten Muslimen" sei, sei gegen ihn, sprich auf der Seite von "Obama, François Hollande, George Bush, Clinton" und "nicht zu vergessen, Abraham Lincoln und Ban Ki Moon und seinen Leuten". Die Mädchen aus Chibok seien im Übrigen nicht gefangen, sondern befreit worden – durch den Islam.

Überall in Nigeria werden jetzt Proteste gegen die Entführung der Mädchen und gegen die scheinbare Untätigkeit der Regierung laut. Der Verband muslimischer Frauen hat der Regierung ebenso öffentlich Versagen vorgeworfen wie weitere Frauengruppen, Politiker und prominente Musiker.

Am Wochenende trafen Militärexperten aus Großbritannien in der Hauptstadt Abuja ein, um der nigerianischen Regierung bei der Suche zu helfen. Sie wollen, heißt es, der Regierung auch Vorschläge für eine langfristige Terrorbekämpfung vorlegen. Ziel sei es, Boko Haram auszuschalten, hieß es in einer Pressemitteilung der britischen Regierung. Wenige Tage zuvor waren bereits amerikanische Antiterrorexperten in Nigeria eingetroffen. Nigerias Präsident Goodluck Jonathan hat zudem Israel um Hilfe gebeten. Die gesamte Völkergemeinschaft bündele ihre militärischen und nachrichtendienstlichen Fähigkeiten, gibt sich Jonathan mittlerweile optimistisch, da werde man sicher schon bald Erfolge erzielen, erklärte der Präsident.

Unterstützung für seine Hilferufe ans Ausland bekommt der Präsident von der Opposition – jedenfalls solange die Lage derart dramatisch ist.

Unmittelbar nach der Entführung der Mädchen hatte der Führer der größten Oppositionspartei dem Präsidenten vorgeworfen, den Aufstand im Nordosten des Landes vorsätzlich zu ignorieren. Das Schicksal der Region sei ihm egal, weil die Regierung dort nur eine kleine Gefolgschaft habe.

Für Nigerias Sicherheitskräfte ist es nicht unproblematisch, ausländische Hilfe anzunehmen. Die Bevölkerung scheint das Vertrauen in die Streitkräfte komplett verloren zu haben. Im Dezember hatte sich das Militär zum Gespött gemacht, als es eine Drohne namens Gulma vorstellte, angeblich eine eigene Erfindung, von der seitdem jedoch nichts mehr zu sehen war. Im Februar trat ein neuer Generalstabschef sein Amt an; er versprach, mit den Aufständischen "kurzen Prozess" zu machen. Alles jedoch, was er schaffte, war, eine Handvoll vermeintlicher Boko-Haram-Mitglieder zu verhaften. Zur kritischen Stimmung trägt bei, dass der Militärhaushalt seit Jahren oberhalb der ursprünglichen Planungen liegt, all das Geld aber nichts zur Besserung der Sicherheitslage beigetragen hat.