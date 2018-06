Wie verhandelt man mit Kidnappern, Warlords und ihren mächtigen Hintermännern? Diplomaten sprechen hauptberuflich nicht nur mit netten Leuten. Krisenvermittlung ist keine Cocktailparty, sondern oft genug eine Nachtsitzung bei abgestandenem Kaffee und vertrockneten Brötchen. Davor gilt es abzuwägen: Wer redet mit wem auf welcher Ebene? Wen will man lieber nicht durch Gespräche aufwerten?

Für die Bundesregierung waren die vergangenen Wochen des Redens mit Moskau, Kiew und den Freischärlern im Donezk-Becken teils ein Erfolg, teils eine bittere Erfahrung. Die deutschen Geiseln aus Slowjansk sind frei, aber die Ukraine droht noch vor der Wahl am 25. Mai zu zerfallen. In dieser Situation haben die Deutschen einen neuen Trumpf gezogen: den erfahrenen Diplomaten Wolfgang Ischinger. Ischinger verhandelte schon in Bosnien und im Kosovo, und 2003 verkaufte er als Botschafter in Washington auf elegante Weise Schröders Nein zum Irakkrieg. Nun soll er im Auftrag der OSZE Runde Tische in der Ukraine moderieren. Es ist der wohl letzte Versuch, den Ausbruch eines Bürgerkriegs in der Ukraine vor der Wahl am 25. Mai zu verhindern.

Werden auch die bewaffneten Separatisten dabei sein? Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagt, Leute "mit Blut an den Händen" säßen "in der Regel nicht an Runden Tischen".

Der Runde Tisch ist eine ostmitteleuropäische Erfindung. An ihm haben zuerst die Polen ihren Übergang zur Demokratie verhandelt, an Runden Tischen räumte auch die DDR-Opposition 1989/90 den totalitären Staat ab. Ischinger soll jetzt vier Punkte aushandeln: erstens eine Waffenruhe, dann die Entwaffnung der Milizen. Drittens sollen die verfeindeten Parteien täglich miteinander reden, damit, viertens, die ukrainischen Präsidentschaftswahlen am 25. Mai unter ruhigen Umständen stattfinden können. Ischinger, der seit 2008 die Münchner Sicherheitskonferenz organisiert, hat dafür nicht viel Zeit.

Aus den Referenden in der Ostukraine – so zweifelhaft sie auch immer sein mögen – ziehen die prorussischen Warlords Bestätigung und fordern den Anschluss an Russland nach dem Vorbild der Krim. In der Kiewer Regierung hat indessen das Nachdenken darüber begonnen, wie man das Land behutsam dezentralisieren und dem Osten mehr Selbstverwaltung einräumen kann. Ob die Machthaber in den ostukrainischen Städten darauf eingehen werden, hängt am Ende vor allem von Moskau ab. Zwar behauptet Präsident Putin gern, dass er mit den Freischärlern nichts zu tun habe. Aber wie groß der Einfluss Russlands ist, hat die Geiselnahme der OSZE-Militärbeobachter Ende April gezeigt. Diese wurden, sagte Ursula von der Leyen, von "erkennbar militärisch geschulten" und "hochprofessionellen" Kidnappern entführt.

Diese Beschreibung passt auf Igor Girkin (Deckname: Strelkow), einen Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU und Milizenführer in der Ukraine, der in der Komsomolskaja Prawda vom 26. April höchstselbst für sich reklamiert hat, die OSZE-Beobachter entführt zu haben. Danach erst wurden sie dem "Volksbürgermeister" von Slowjansk, Wjatscheslaw Ponomarjow, übergeben. Ponomarjow führte die Geiseln auf Pressekonferenzen wie gefangenes Vieh vor; mit ihm mussten sich auch die internationalen Vermittler treffen.

Es war ein krisenerfahrenes Team, das von OSZE und Bundesregierung in den Donbass geschickt worden war. Mark Etherington, der in Slowjansk direkt mit den Geiselnehmern verhandelte, war als britischer Diplomat zehn Jahre zuvor zum Wiederaufbau in den Irak geschickt worden. Sein Partner, der Krisenbeauftragte im Auswärtigen Amt, Michael Klor-Berchtold, war früher Botschafter im Jemen, wo er bereits deutsche Bürger aus der Geiselhaft von Stämmen und Terroristen befreien konnte. Der Erfolg der beiden in Slowjansk wäre ohne Angela Merkels Telefonate mit Wladimir Putin und Frank-Walter Steinmeiers Gespräche mit seinem Gegenüber Sergej Lawrow nicht denkbar gewesen. Erst als ein russischer Gesandter in der Ostukraine eine entsprechende Aufforderung von Wladimir Putin überbrachte, wurden die Geiseln freigelassen. Auch Oberst Girgin hörte auf Befehl aus Moskau. Der direkte Draht der Bundesregierung zum Kreml und zu dessen Bundesgenossen in der Ostukraine war darum entscheidend. Nicht Gerhard Schröders Plausch mit Putin bei Krimsekt und Schnittchen.