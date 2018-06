Putin hat keinen, Hollande hat keinen, Milchbubi Cameron hat sowieso keinen. Thomas Piketty ist ohne, obwohl er wie der bewaldete Marx einen Bestseller Kapital hingelegt hat. Kein Vorstandsheini trägt Bart. Manchmal führt ein Chef einige Tage lang Flaum spazieren, wenn er im Office signalisieren will, dass er im Urlaub etwas Bonding mit dem Tier in sich betrieben hat, Kuschelwuscheln mit dem struppigen Ich, das in jedem Kerl steckt, dann aber wieder platt gehobelt wird, zur karriereglatten Oberfläche. Die Bundespräsidenten des Landes – allesamt bartlos.

Man kann sich durch die Wirtschaftsseiten der Zeitungen blättern, bis die Finger knistern – keine Bärte, höchstens Andeutungen von Haar entlang der Kinnlinie, bei Hänflingen auf den Anzeigen. Platzhalterbärte. Der Bart hatte, bis Ende der letzten Woche, ein echtes Imageproblem. Als talibaniges Gezottel an Typen, die Frauen mit Gummischläuchen schlagen, wenn sie es wagen, ohne Burka das Haus zu verlassen. Da war ein Muff von Komödiantenstadl, etwa wenn in Moskau ultrarechte Orthodoxe in Schauprozessen gegen Regimekritiker antraten, mit Matten wie angeklebtem Moos. Vergebliche Versuche der Brooklyn Hipster, mit kultiviertem Kurzbart ein neues Wildwestfeuer zu befächern. Und jetzt Fräulein Wurst.

Conchita. Keine Eissorte, kein Zitronenpuddingpulver – eine Schönheit von Mann! Ihr Haupthaar umspielt mit zierlichen Locken die Rundungen der Brüste. Wimperngeäst wie Himbeerruten nach der Ernte. Backenbart. Mein Gott, Bart zum Abendkleid!

Conchitas Aufstieg aus dem Laserfeuer lehrt uns Folgendes: wie hübsch sich doch Diamantengehänge von einem dunklen Bart abheben. Wie wenig ein Bart ein Bart ist, sondern ein leerer Signifikant, darunter wabert Bedeutungsödnis, in die sich einritzen lässt, was wir wollen. Der Bart als Testosterondemonstration. Der Bart als Kaschierung von Glatze, die dem Testosteron geschuldet ist. Der Bart als Machtdemonstration. Der Bart als Protest gegen Machthaber. Der Bart als Rückzug in eine Vergangenheit, in der ein Mann noch Mann war. In Zukunft: oder eine Frau. Mit Bart.

Das Haar ist der unterdiskutierteste Bestandteil des Mannes. Das Schweigen der Männer über Männerfragen dröhnt vor einer Endlosplapperei über Frauenprobleme. Die Schamhaardiskussion! Focus befragt Christine Kaufmann, deren Antwort von Martenstein kommentiert wird, zu dem sich Hörerstimmen im Radio mischen und, natürlich, Emanzen: "Lasst euch euer Fotzenfell wieder wachsen!" Alles wegen eines Wuschels, der sich die längste Zeit des Tages unter der Wäsche bescheiden muss. Man stelle sich vor, Frauen müssten oben, am Gesicht, herumrasieren, täglich, da wäre was los!

Männer flüstern bislang nur über ihre Haarsituationen. Anonym, im Netz: "Ich bin der Bastian ..." Jammern über Haarausfall, den man unter Schlumpf-Mützen verstecken kann, aber nicht als Angestellter bei der Deutschen Bank. Auch die Glattrasur macht Probleme. Forum Nassrasur: "Ab 2 Tagen hab ich so komisches weißes Zeugs auf der Barthaut, z. b. auch wenn ich mal über den Bart reibe, tut sich komisches weißes Zeugs (Hautzeugs) ab, das ist mir total unangenehm ..." Was hilft? "Loschänn!" Ein Bart kann, mit etwas Glück, Unebenheiten zuwuchern, das ergibt neue Fragen. Wie das Gesicht waschen – mit Shampoo? Seife? Danach Weichspüler? Für harte Männer?

Lovely Conchita hat allem einen neuen Spin verpasst. Ohne das Poetry-Slam-Geschluchze von Patrick Salmen, über den Bart als "Zuflucht für die Hände, wenn sie nicht wissen, wohin" (YouTube! 1 Mio Clicks!). Jetzt ist da Musik drin. Männer! Lasst nicht zu, dass Frauen sich das Thema unter die Krallen reißen.

