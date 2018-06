Hamburg ist sehr aktiv, wenn es um Eigenwerbung geht. Seit Kurzem gibt es ein sogenanntes Hamburg Convention Bureau (HCB), das die Tourismusbehörde unterstützt. Man will mehr Events in die Stadt holen und die "Qualität von Veranstaltungen erhöhen" (Eigendarstellung).

Dafür fahren die HCB-Leute auch gern mal zum Business Speed Dating: In kurzen Intervallen präsentiert man die Stadt bei Verbänden, Institutionen und Branchenvertretern, um sie für Kongresse zu gewinnen. Elevator-Pitch, Fahrstuhl-Bewerbung, nennt man das Verfahren: ein, zwei Minuten, dann muss das Wesentliche gesagt sein.

Wäre es da nicht gut, einen Slogan parat zu haben? Einen Satz, der die Vorteile der Stadt bündig zusammenfasst? Schweinfurth, der Marktführer in der Kugellagerherstellung, wirbt mit: "Wir haben mehr auf Lager." Rendsburg setzt auf die Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal: "Hier passiert die Welt." Löhne, Zentrum der mittelständischen Küchenmöbelfertigung: "Weltstadt der Küchen".

Hamburg verzichtet bislang auf die rhetorische Bewerbung von Standortvorteilen, und vielleicht ist diese Abstinenz ja selbst schon eine Ansage. Anders als Berlin, wo gemäß dem Slogan "Be Berlin" jeder mitmachen und mitreden kann, ist hier schon lange geklärt, wer wir sind, was sein darf und was nicht. Wer weiß, wo er steht, muss es den andern nicht groß verkünden.

Wenn überhaupt, müsste ein Werbespruch genau diese Haltung zum Ausdruck bringen. Wir empfehlen: "Hamburg. Wir melden uns bei Ihnen." Oder: "Hamburg. Für Sie immer noch: Hamburg."