Es ist nicht einfach, Hans Leip zu heißen. Vor allem nicht, wenn man schon seit über dreißig Jahren unter der Erde ist – und nichts mehr zu sagen hat zu dem, was sie einem nachsagen.

Der Hamburger Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor, Maler, dieser Tausendsassa des Wortes, ist umstellt von Klischees, und daran ist er nicht einmal unschuldig. Es ist ihm halt ein Welterfolg unterlaufen. Hans Leips Sehnsuchtsgedicht über dieses deutsche Mädchen, das er Lili Marleen taufte, nahm die Kriegsgräben dieser Welt im Sturm. Fünf Zeilen nur, aufgeschrieben in der Nacht vom 3. auf den 4. April 1915 vor einer Berliner Kaserne, in der Leip als 21-Jähriger Wache schob.

Diese kreative Leistung, die 26 Jahre später, gesungen von Lale Andersen, während des Zweiten Weltkriegs Millionen von Soldaten zu Tränen rührte, sie stellte alles in den Schatten, was der Sohn eines Hamburger Hafenarbeiters wirklich war: ein Riese der schönen Künste. Sein Werk, nur noch antiquarisch erhältlich, ist von einer Größe und Mannigfaltigkeit sondergleichen.

Hans Leip konnte schreiberisch alles, was man können muss, um der Welt mit der Kraft des Wortes beizukommen. Aber er war kein Haudrauf, kein Verseschmied, sondern einer, der, wie er selbst schrieb, dem "Geschwätz der Feder" huldigte, ein Spaziergänger durch die Welt der Seeleute und Küstenbewohner. Man könnte ihn auch einen Robert Walser des Nordens nennen, die Miniatur, das Nebensächliche waren seine größte Stärke.

Nun kann die Nachwelt zum Glück wieder lesen, wozu Leip fähig war, anhand eines kleinen Textes, der es in sich hat. Der Unionsverlag in der Schweiz, wo Leip 1983 gestorben ist, hat seine Abenteuergeschichte Die Klabauterflagge wieder aufgelegt. Ein Erlebnis für kleine wie große Jungs, die Verdichtung des klassischen Seefahrerromans auf ein bisschen mehr als hundert Seiten.

Und das geht so los: Der alte Kapitän Atje Pott reibt sich den "kurzen, grauen Spitzbart, was ein knisterndes, kratziges Geräusch" erzeugt – und erzählt einem zehnjährigen Jungen, ausgestattet mit Zuhörohren groß wie zwei Segel im Fahrtwind, eine fantastische Geschichte aus seiner Jugend. Es ist die Geschichte einer Initiation. Der Kapitän gerät als ebenfalls zehnjähriger Vollwaise, anfangs beschützt von der Vaterfigur des wundersichtigen Fischers Matten, von Cuxhaven aus in die Welt der wilden Kerle auf See, nach England, ins Mittelmeer, auf ein Eiland namens Taubeninsel.

Diese rasante Geschichte handelt vom Überleben in der Fremde, vom verschlingenden Sog des Geldes, von der unerreichbaren Liebe. Das ist nicht nur spannend, es ist intensiv, was der eigenständigen Sprache geschuldet ist. "Halt die Gulaschluke, Kleiner!", wird dem vorlauten Jungen beschieden. Und die Sterne "glupen durch die undichte Strohwische". Ein Mädchen, Objekt der Sehnsucht, ist "rund und drall und blond wie ein ungeteertes Tau".

Natürlich nimmt die Odyssee ein gutes Ende. Rechtzeitig zum neuen Schuljahr ist der Bub als Mann wieder zurück in Cuxhaven. "Junge, ja, das waren vielleicht Sommerferien gewesen!" Ja, Jungs, was für ein Buch! Lesen. Oder noch besser: vorlesen.