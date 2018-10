"Klappe zu vollgenommen? Oder warum fehlen den neuen Hightech-Mülleimern die Worte?", fragt Vanessa Napierski aus Lokstedt. In der Kolumne "Warum funktioniert das nicht?" beantwortet unser Kolumnist Mark Spörrle die Fragen der Leser.

Innenstadt-Flaneure sind die Pest. Abfalltechnisch gesehen. Sie schnäuzen in ein Taschentuch und lassen es fallen. Sie werfen ihre Kippe dem Nächstbesten auf die Schuhe. Sie entsorgen den Coffee-to-go-Becher – ups! – über die Schulter. Würde Hamburg von der Partei der leidenschaftlichen Mülltrenner regiert, müssten die Müllwerfer sonntags geschlossen antreten, um die Mönckebergstraße mit der Zahnbürste von Kaugummis zu befreien; wer nicht käme, dürfte wählen zwischen dem Verlust der Bürgerrechte und dem des Mittelfingers. Die Stadtreinigung dagegen buhlt lieber um Aufmerksamkeit. Seit 2005 sind die Abfalleimer in der City knallrot, und auf ihnen prangen witzige, mitunter doppeldeutige Sprüche ("Gib mir den Rest!"), die angeblich von den meisten Flaneuren verstanden werden.

Warum funktioniert das nicht? Schreiben Sie uns Fragen Sie sich auch, warum etwas in unserer Stadt wider Erwarten überhaupt nicht funktioniert, suchen Sie die versteckte Kamera, denken Sie: "das kann doch nicht wahr sein...?" Schreiben Sie an unseren Kolumnisten Mark Spörrle: warumfunktioniertdasnicht@zeit.de

Und nun steht zwischen Gänsemarkt und St. Georg die neueste Generation der Abfallfresser, mächtige High-End-Tonnen aus den USA, die sogar sprechen können. Auf dem Düsseldorfer Carlsplatz bedankt sich eine für jeden Einwurf. Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt trällerte eine andere Lieder. Nur die 130 Stück in Hamburg – sie schweigen. Wie kann das sein? Wo Studien aus Schweden doch zeigen, dass Passanten in sprechende Mülleimer 40 Prozent mehr Müll investieren, was diese "Big Bellys" locker verkraften: Dank eingebauter Presse, gepowert via Solarmodul, schlucken sie siebenmal so viel wie ein normaler Behälter, bevor sie online um Leerung bitten. Würde da ein ironisch-anzüglich gehauchtes "Gib’s mir!" nicht auch jene erreichen, für die das Entziffern der gedruckten Sprüche viel zu mühsam ist? Würde, sex sells, nicht der eine oder andere sogar alles in die Tonne kloppen, was er fände, vielleicht sogar alles, was er dabeihätte, nur um diesen Spruch wieder und wieder zu hören – und nebenbei zum Muster-Wegwerfer werden?

Nun: Eine der Tonnen sprach schon mal. Nichts sehr Anzügliches, nur: "Ich bin für jeden Dreck zu haben!" Nach wenigen Tagen war ihr dennoch jemand derart verfallen, dass er mit allen Mitteln versuchte, dorthin vorzudringen, woher die lockende Stimme kam. Wo sich aber in dem Fall nur ein Chip befand.

Man darf die Ironietoleranz der Hamburger Flaneure nicht überschätzen.