Sandy nannten alle den kleinen Alexander Calder, und Sandy nannte man ihn noch, als er schon längst der große Calder war. Das muss einen Grund gehabt haben. Das Spielerische lag ihm. Wofür er berühmt wurde, ist oft unter freiem Himmel zu bewundern: Mobiles aus abstrakten oder abstrahiert figürlichen Metallformen an fragilen Stangen, die sich bewegen, mit Wind und Wetter spielen, auch mal ein bisschen quietschen. Die unablässige Bewegung, die wechselnden Perspektiven mit den Schatten der Formen, das alles hat Calder fasziniert, und uns fasziniert es ebenso.

Ordentlich luftig ist auch diese Arbeit. Wie viel Denkarbeit ist nötig, um eine solche Reduktion zu erreichen? Ein Kind und sein Ballon, verbunden durch eine Schnur. Die hüpfende Gestalt blickt nach oben, fasziniert von dem schwebenden Körper zwischen Himmel und Erde, der ebenso gut eine glutrote Sonne sein könnte. Die Zeichnung Untitled (Child with Balloon, Tinte und Gouache, 60,7 mal 38,2 Zentimeter) aus dem Jahr 1975 entstand als Plakatstudie für eine Ausstellung in der Pariser Galerie Maeght. Da war der Bildhauer immerhin schon 77 Jahre alt. Und das erklärt den gar nicht nur kindlichen Charme von Sandys Tintenstrich – so leicht, so frei, wie es gelingt, wenn eine Lebenskurve ausschwingt. Ein Jahr später starb Calder.

Nun ist bei Thomas LeClaire das Blatt für 75.000 Euro angeboten worden. Bevor man sich richtig darin verlieben konnte, war’s auf und davon geschwebt.