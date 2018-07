Inhalt Seite 1 — Für Frieden und ein bisschen Krieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als Wolfgang Gehrke, Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneter der Linken, kürzlich mit einem befreundeten Paar aus Moskau in Berlin spazieren ging, begegnete die kleine Gruppe einem bettelnden russischen Musiker. Sein Besuch sei bei diesem Anblick außer sich gewesen, erzählt Gehrke. Die Frau habe gerufen, es könne doch nicht richtig sein, dass sich ein Angehöriger einer Siegernation des Zweiten Weltkriegs vor Vertretern der Verlierer in den Staub werfen müsse.

Eine bizarre Reaktion? Gar nicht, sagt der siebzigjährige Gehrke, der einst zu den Gründern der DKP gehörte und nun seit Jahren in den Führungsgremien der Linken sitzt. Er habe das gut nachempfinden können. Deutschland steht für Gehrke bis heute in der Schuld der Russen und Wladimir Putin in der Tradition der Befreier vom Naziterror.

Richtig aufregen kann sich Gehrke deshalb über die vor Kurzem von Berliner Boulevardblättern erhobene Forderung, angesichts der Ukrainekrise müssten die alten Panzer verschwinden, die in Berlin-Mitte auf einem sowjetischen Ehrenmal stehen. Mehrere CDU-Politiker hatten die Idee unterstützt, in der aktuellen Lage sei der Anblick eine Zumutung, hieß es. Gehrke und andere Linke forderten auf dem Parteitag am Wochenende vehement, die Panzer müssten bleiben. Kurz zuvor hatten die Parteitagsdelegierten noch Dutzende Pappschilder mit weißen Friedenstauben in die Höhe gestreckt, für die Fernsehkameras.

Oft heißt es, bei der Suche nach einer Haltung gegenüber Putin habe die Linke es viel leichter als die anderen Parteien, weil ihr nachsichtiger Blick auf Russland einer weit verbreiteten Stimmung in der Bevölkerung entspreche. Das ungewohnte Gefühl, ausnahmsweise auf der Seite der Mehrheit zu stehen, birgt aber auch zwei Gefahren für die Linke: Es führt weiter in die politische Isolation, weil Reformer und Pragmatiker in der Partei zunehmend in der Defensive sind. Bei den Wahlen zum stellvertretenden Parteivorsitz setzte sich am Wochenende der militärkritische Friedensforscher Tobias Pflüger gegen den Reformer Dominic Heilig durch. Parteichefin Katja Kipping, die sich in ihrer Rede zu sagen traute, ihr brauche niemand zu erklären, dass Putin kein Linker sei, bekam ein deutlich schlechteres Ergebnis als ihr vorsichtigerer Co-Vorsitzender Bernd Riexinger.

Zweitens verheddert sich die Partei immer mehr in Widersprüche. Dass die angeblich "einzige wahre Friedenspartei" sich für alte Panzer engagiert, ist eine Petitesse, gemessen an anderen Widersprüchen, die schwer zu überdecken sind. Kein Bundeswehrsoldat dürfe jemals seinen Fuß auf fremden Boden setzen, sagt beispielsweise der neu gewählte Parteivize Pflüger. Müsste eine pazifistische, antimilitärische Partei aber nicht besonders hart statt besonders nachsichtig über Putins Krim-Annexion urteilen? Oder: Eine interessengeleitete deutsche Außenpolitik gilt als imperialistisch, während gleichzeitig viel von legitimen russischen Interessen die Rede ist. Bei der linken Außenpolitik gilt das Motto: Was Putin darf, darf Angela Merkel oder gar Barack Obama noch lange nicht.

Bisher greift niemand in der Partei diese Widersprüche auf. Fraktionschef Gregor Gysi könnte die Debatte noch am ehesten strukturieren, doch bisher gelingt ihm das nicht. Als er vor Kurzem seiner Fraktion empfahl, sich bei der Abstimmung über den Einsatz einer deutschen Fregatte zur Vernichtung syrischer Chemiewaffen zu enthalten, folgten die Abgeordneten ihm einfach nicht. Und über seine jüngste Reise nach Moskau schüttelten auch Wohlmeinende in der Partei den Kopf. Auf dem Parteitag hatte sich Gysi noch als Erbe Willy Brandts bezeichnet, weil er eine echte Entspannungspolitik betreibe. Dann brach er zu Gesprächen nach Moskau auf, um, wie er behauptet, "die Lage zu deeskalieren".

Dort scheint aber niemand so recht auf den deutschen Oppositionschef gewartet zu haben, Putin oder der russische Außenminister empfingen Gysi jedenfalls nicht. Und in der eigenen Partei fremdelten viele mit dem Brandt-Vergleich. Anmaßend sei das, heißt es. Die älteren Westdeutschen in der Linken erinnern sich noch gut an die Berufsverbote, die während Brandts Regierungszeit für DKP-Mitglieder im öffentlichen Dienst verhängt wurden. Ihr Kanzler war Willy Brandt nicht. Unter den älteren Ostdeutschen wiederum sind viele ehemalige Parteifunktionäre, die einst miterlebten, wie ihre Partei mit dem DDR-Spion Günter Guillaume 1974 Brandts Rücktritt forcierte. Dessen Nachfolge zu reklamieren ist für sie daher ebenfalls eine merkwürdige Vorstellung.