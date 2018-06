Im Jahr 1879 verfasste der amerikanische Romancier Henry James eine kleine Biografie seines Vorbilds Nathaniel Hawthorne. Über dessen klassischen Roman einer Ehebrecherin, Der scharlachrote Buchstabe, findet sich darin ein für den übersubtilen James bemerkenswert markiges Urteil: Das Buch sei "das feinste Stück imaginativen Schreibens, das je in diesem Land erschienen ist". Seite um Seite türmt James Lobessprüche auf dieses "Meisterstück", bis er in sein Lob immer breitere Ströme von Tadel fließen lässt. Es sei da doch "eine gewisse Kälte", ein "Mangel an Wirklichkeit", die Personen keine "Charaktere", bloß "pittoresk arrangierte Repräsentanten", das Ganze zuletzt "eine glänzende Silberschmiedearbeit". Es scheint James mit seinem Lob nicht ganz wohl gewesen zu sein.

Und siehe da, als er 1896 in einem Essay auf Hawthorne zurückkommen muss, preist er den Scharlachroten Buchstaben zwar weiter über den grünen Klee, noch höher aber stellt er Hawthornes früher eher mild gelobten zweiten Roman, Das Haus mit den sieben Giebeln: Dieses Buch sei "Gegenstand und Behandlung zusammengenommen, die dichteste Annäherung an das große Werk der Fiktion, nach dem wir so oft verlangt haben und das uns als Nation zu großer Ehre und großem Nutzen gereicht".

Wer hat recht? Der James von 1879 oder der von 1896? Zum 150. Todestag von Hawthorne am 19. Mai lässt sich James’ Spiel trefflich weiterspielen. Im Hanser Verlag hat der Lyriker Jürgen Brôcan eine Neuübersetzung des Scharlachroten Buchstabens vorgelegt, frischer und genauer als alle früheren und ausgestattet mit einem Anhang von Dokumenten und Kommentaren, der einen wunschlos glücklich macht. Und Manesse hat Irma Wehrlis ausgezeichnete Übersetzung von Das Haus mit den sieben Giebeln neu aufgelegt.

Es muss für die Zeitgenossen eine kolossale Überraschung gewesen sein, als 1850 Hawthornes Scharlachroter Buchstabe erschien. Der Autor hatte für dieses Buch mit all seinen schriftstellerischen Gewohnheiten gebrochen. In seinen ersten 20 Jahren als Autor hatte er es in müßiggängerischer Weltflucht auf ganze zwei Bände verträumter Erzählungen gebracht. Dann hatte er geheiratet und dadurch die strahlende Weltliebe gefunden, die das gemeinsame Ehetagebuch so wundervoll bezeugt. Nachdem er in kürzester Zeit seine Stelle und seine Mutter verlor, explodierte aufs Mal, wie bei Proust nach dem Tod der Mutter, seine Produktivität. In nur sechs Monaten schrieb er den Scharlachroten Buchstaben – und in den folgenden zwei Jahren gleich zwei weitere Romane, ein Kinderbuch und eine Erzählsammlung. Gegen die mürben, dunkel schimmernden, oft locker gebauten Erzählungen setzte er ein streng gefügtes und noch in den Nachtszenen kräftig strahlendes Stück Prosa. Vor allem aber zielte der verspielte Träumer nun kühn ins Herz der puritanischen Kultur Neuenglands.

Sein Thema war der Puritanismus und dessen gegenüber abweichendem Denken und unehelicher Liebe gnadenlos harte und strafende Intoleranz. Hawthorne schrieb mit dieser politischen Urgeschichte der Vereinigten Staaten zugleich seine private. Puritanischer Fanatismus hatte auch seine Familiengeschichte geprägt: Seine Vorfahren John und William waren 1662 und 1692 maßgeblich an der Auspeitschung von Quäkerinnen und an der Verfolgung von Hexen beteiligt. Das lag zwar bald 200 Jahre zurück. Doch puritanische Gefühlskälte wirkte nach Hawthornes Notizbüchern noch im Wesen seiner Mutter. Und gewiss war die Art, wie Hawthorne im Scharlachroten Buchstaben den Puritanismus darstellte, für dessen gemäßigte Vertreter in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch immer eine Provokation. Die strengen Männer, den Liebhaber und den Ehemann, ließ er in Schmach untergehen, aus der sündigen "Ehebrecherin" Hester Prynne machte er eine Ikone stolzer Wahrheitsliebe und "freiräumigen Denkens, wie es dem Kleriker ganz unbekannt war". Was immer Hawthorne da und dort Abträgliches über Frauen (und Juden!) gesagt haben mag, objektiv ist seine Hester Prynne ein Leuchtturm des Feminismus avant la lettre .