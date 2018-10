Geben Sie dem Mann irgendeinen schwierigen Fall, um den er sich bemühen kann – und er wird ihn wie ein Besessener lösen!" – so schrieb die Rezensentin des Gramophone, als sie eine Rachmaninow-Platte von John Ogdon gehört hatte. Der britische Pianist verstand die Rezension als Auftrag, sich diese schwierigen Fälle mal besser auf eigene Faust zu suchen. Und so nahm sich der bescheidene, fast introvertierte Künstler in kurzer Folge das gesamte restliche Klavierwerk von Sergej Rachmaninow vor, eine physische Leistung, die jedes Maß sprengt.

John Ogdon (1937 bis 1989) war in der Klavierwelt des 20. Jahrhunderts eine Kapazität, von der man noch heute, 25 Jahre nach seinem frühen Tod, mit allergrößter Hochachtung spricht. Der Pianist galt früh als Allesfresser. Mit unfasslicher Lese- und Lerngeschwindigkeit setzte er Noten, die man ihm vorlegte, perfekt in die Klaviatur um. Busoni? Skrjabin? Sorabji? Für Ogdon kein Problem, er spielte fast alles vom Blatt.

Jetzt bringt die RCA eine dicke Box mit wichtigen Aufnahmen Ogdons auf den Markt, und schon beim Lesen des Programms fühlt man sich wie im Erlebnispark. Wer spielt schon das sehr expressive, wunderbar perspektivische Klavierwerk des Dänen Carl Nielsen? Wer die beiden Klaviersonaten Rachmaninows? Wer nimmt sich der pianistischen Abgründe und Himmelsstürmereien des großen Charles-Valentin Alkan an? Ogdon tat es schon früh, und zwar mit einer heiteren Hingabe, die nichts Verbissenes, nie etwas Verkniffenes hatte. Ogdon musste und wollte der Welt nur wenig erklären, er war ein zufriedener Mensch, wenn er sich in die Verliese der Klaviermusik begab und aus ihnen mit dem Lächeln des leisen Siegers wieder auftauchte.

Siegen hatte er gelernt. 1962 gewann Ogdon den legendären Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. Das war damals eine Sensation, denn schon beim Wettbewerb von 1958 hatte ein englischsprachiger Pianist gewonnen: der US-Amerikaner Van Cliburn. Ogdon musste sich den ersten Preis zwar mit seinem russischen Kollegen Wladimir Ashkenazy teilen, aber für das Publikum war er der klare Sieger.

Die RCA-Box zeigt uns indes einen effektscheuen Musiker. Die Beethoven-Sonate spielt er mit überlegener Präzision, ohne Raserei, ohne Tempoextreme. Das ergibt eine Interpretation aus klassizistischem Geist. Dagegen ist die Rachmaninow-Platte voluminöse Kost, und beim Hören fällt einem der (auf Ogdon gemünzte) Satz von Norbert Ely ein: "Ständig wird man daran erinnert, dass der Resonanzboden des Flügels früher mal ein Baum war."

Ogdon hat in der kurzen Zeit seines Lebens wahnsinnig viel geschafft, was umso bewunderungswürdiger ist, als er an Epilepsie litt. Er hat sie aber nie bejammert, sondern sich gleichsam vergnügt in sein Schicksal gefügt. Diese Lakonie atmet sein Musizieren in jedem Takt.

John Ogdon – The Complete RCA Album Collection (RCA/Sony, 6 CDs)