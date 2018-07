Für den deutschen Fahrzeughalter ist das Heck seines Autos mehr als nur ein blechernes Hinterteil. Es dient ihm als Schaufenster der Identität, als Werbefläche für ein ganz konkretes, geografisch konturiertes Herzensanliegen.

Eine zierliche schwarze Tänzerin, der rechte Fuß gestreckt wie bei einer Ballerina, das linke Bein vom Boden gereckt, der Kopf leicht zur Seite gekippt: ein Schattenriss der Insel Sylt, der ewigen Liebe der Hamburger. Die Silhouette präsentiert dem Hintermann die Gesinnung. Keine Buchstaben, keine Erklärung. Die Umrisse reichen, und jeder weiß sofort Bescheid.

Sylt gehört zu Schleswig-Holstein, offiziell. Inoffiziell aber ist es unveräußerlicher Bestandteil des Stadtstaates Hamburg. Die Insel gibt dem Urbanen ein Gegenüber, sie ist Sehnsuchtsort und Idealbild, verbindet feinstes nordisches Understatement mit dem Bewusstsein von Besitz. Das Wissen um Sylt macht stolz – und schafft Abstand zum Rest des Landes. Die Deutschen fliegen nach Mallorca, die Hamburger fahren nach Sylt. Dort geht es wohlgesittet zu, die Menschen geben sich ländlich und zugleich mondän, die lässige Art der Weltgewandtheit.

Sylt ist ein Statement der Distinktion, dessen Abziehbild auf den Autos an die zerbrechlich wirkenden Figuren des Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti erinnert. Die dürre Inselgestalt ist eine Mahnung für die gut genährten Reichen: Irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, könnte auch Sylt das Schicksal der Zerstörung ereilen. Sturmfluten und steigende Meeresspiegel zerren an dem ausgezehrten Stück Land, Tonnen von Sand müssen jedes Jahr aufgeschüttet werden, damit das Eiland nicht auseinanderbricht.

Der Heckaufkleber stellt ein auf Plastik gebanntes Wunschbild dar: Der Sylt-Liebhaber ist konservativ, er möchte den Ort, an dem seine Erinnerungen Asyl gefunden haben, verteidigen und schützen. Das öffentliche Bekenntnis wird zum Einsatz gegen Veränderung.

Kommt da ein naiver Wunsch nach Beständigkeit zum Ausdruck? Ja, aber auch ein zutiefst menschlicher.