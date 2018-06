Am meisten Angst hatten sie alle vor Papst Benedikt. Bevor er im Herbst 2011 im Deutschen Bundestag sprach, gab es politischen Aufruhr: Darf er das? Soll er das? Was will dieser absolute Wahlmonarch im Allerheiligsten der Demokratie? So fragten die Kommentatoren, und manche empörten sich: Kirche gehört nicht ins Parlament! Gemeint war: Religion regiert bei uns nicht mehr! Das war sehr richtig, aber auch ein bisschen komisch. Es bestand ja zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass dieser Papst mit seiner Rede den Parlamentarismus außer Kraft setzen würde. Woher also die Angst?

Immer wieder, wenn Demokratie und Religion, wenn Staatsoberhäupter und Religionsführer aufeinandertreffen, kommt Furcht auf vor Kontaktkontamination. Wem ich die Hand schüttele, den bejahe ich. Dem gebe ich politischen Kredit. Man könnte es die Putinfurcht nennen: Macht sich die Demokratie gemein mit dem, den sie berührt?

Im Fall des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, der diese Woche Deutschland besuchte, war von Furcht nichts zu spüren. Seltsam, denn Bartholomäus ist das Ehrenoberhaupt aller Orthodoxen – eine Art Papst für 250 Millionen orthodoxe Christen. Manche von ihnen, zumal im putintreuen Moskauer Patriarchat, sehen den Westen sicher mit viel weniger Begeisterung als Benedikt.

Trotzdem besuchte Bartholomäus ungestört die Bundeskanzlerin, den Bundespräsidenten und den Bundestagspräsidenten. Vielleicht liegt es daran, dass dieser Patriarch besonders menschenfreundlich wirkt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er im Westen studiert hat, sich für Ökologie interessiert und seit Jahrzehnten für die Ökumene streitet. Er ist kein Machtmensch und kein Putin. Als Erzbischof von Istanbul wird er von rechtsgerichteten Gruppen wie den Grauen Wölfen bekämpft. Hat der Westen da einfach Mitleid?

Vielleicht setzt sich auch die Einsicht durch, dass der Kontakt zwischen Kirche und Politik nottut, selbst wo Kirche und Staat getrennt sind – weil die Religion nun mal eine fundamentale Rolle für viele Gesellschaften spielt. Die Lage der Orthodoxen spiegelt akute politische Konflikte wider: Der Moskauer Patriarch Kyrill und die diversen Christen in der Ukraine sind auf komplizierte Weise verfeindet. In Syrien dagegen klammern griechisch-orthodoxe, orientalisch-orthodoxe und unierte Christen sich an Assad, weil sie Furcht vor islamistischen Rebellen haben, die voriges Jahr zwei Bischöfe aus Aleppo verschleppten.

Religion ist Politik. Davon können auch deutsche Politiker nicht absehen. Angela Merkel hat sich in der Türkei schon einmal mit Kirchenvertretern getroffen, man sprach unter anderem über die Hindernisse für das Priesterseminar in Istanbul. Außerdem ist das alte Thema des Patriarchen, Nachhaltigkeit, das neue Thema der Kanzlerin. Joachim Gauck wiederum wollte sich bei Bartholomäus über die Lage der Christen in der Türkei und über die Lage der Orthodoxie weltweit informieren, wollte ihn ermutigen, sich für Religionsfreiheit einzusetzen. Als Staatsoberhaupt, so erklärte Gauck vorweg, sei er daran interessiert, "dass in einer pluralen Gesellschaft Konfessionen und Religionen gut zusammenleben und mit dem Staat in Austausch stehen".

Wenn man das unter Parlamentariern sagt, klingt es wohlfeil. Wenn man es zu einem Patriarchen sagt, klingt es wie eine politische Mission. Manchmal tut religiöser Besuch der Demokratie auch gut.