Die Studie trägt einen sperrigen Titel, aber ihre Botschaft hat es in sich: Der Arbeitsmarkt Ost hat seit Mitte der 2000er Jahre eine Kehrtwende vollzogen. Potenzialnutzung in Ostdeutschland heißt die Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, welche der ZEIT vorab zugänglich war – und die belegt: Nie zuvor waren in den neuen Ländern so wenige Menschen ohne Job, nie gab es zugleich so viele unbesetzte Stellen. Der ostdeutsche Arbeitsmarkt, schwer gebeutelt in den Jahren nach der Wende, hat sich gründlich erholt – und kann mit dem im Westen mithalten. "Uns hat das selbst ein wenig überrascht", sagt Antje Weyh, Co-Autorin des IAB-Berichts: "Die Stellen, die heute in den neuen Ländern angeboten werden, gleichen denen in Westdeutschland immer stärker. Die Qualifikation der Arbeitssuchenden in Ost und West ist inzwischen nahezu identisch. Die strukturellen Unterschiede zwischen den Arbeitsmärkten in alten und neuen Ländern sind nicht mehr groß." Ein Jahr lang haben die Forscher in der Chemnitzer IAB-Dependance Statistiken von Bundesagentur, Statistikämtern und weiteren Behörden zusammengetragen. Sieben Erkenntnisse lassen sich aus ihrer Studie ableiten.

1. Der Arbeitsmarkt Ost entwickelt sich besser als der im Westen

Irgendwie logisch, könnte man meinen: Die Ost-Wirtschaft war nach dem Mauerfall in einem derart desolaten Zustand, dass sie sehr viel schneller wachsen konnte als die im Westen – auf niedrigerem Niveau eben. Aber das reicht nicht aus als Erklärung dafür, dass der Ost-Arbeitsmarkt sich so gut entwickelt hat. Zwischen 2005 und 2013 fiel die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland (einschließlich Berlin) um sagenhafte 46,1 Prozent – und damit sehr viel stärker als die im Westen (minus 35,9 Prozent). Zwar liegt die Arbeitslosenquote Ost (10,7 Prozent) noch deutlich über der im Westen (5,9 Prozent). Allerdings stieg die Arbeitslosigkeit im Westen 2013 sogar leicht an, während sie im Osten weiter sank.

Forscher sind sich sicher: Sollte diese Entwicklung weitergehen, werden sich in der Arbeitslosenstatistik künftig eher Nord-Süd- als Ost-West-Unterschiede abzeichnen. Der Ökonom Mirko Wesling, ebenfalls einer der Autoren der IAB-Studie, sieht zwei Gründe für die gute Situation auf dem Ost-Arbeitsmarkt. Einmal die demografische Entwicklung: "Es gibt", sagt Wesling, "auch infolge der Abwanderung in den neunziger Jahren einfach immer weniger junge Arbeitskräfte in Ostdeutschland." Der zweite Grund: Es gebe immer mehr Jobs. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die Zahl der Anstellungsverhältnisse, stieg in den neuen Ländern mit Berlin von 2005 bis 2013 um 10,7 Prozent. Besonders beeindruckend: Der Wert der Arbeit ist hier gestiegen. Die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe Ost hat sich von 1991 bis 2012 mehr als verdoppelt (Erhöhung um 133 Prozent), im Westen wuchs sie nur um 15,7 Prozent. Die Steigerung war bitter nötig. Lag die Wertschöpfung je Mitarbeiter in diesem Bereich 1991 im Osten bei 28 Prozent des West-Niveaus, stieg sie bis 2012 auf 73,1 Prozent.

Die Bruttowertschöpfung, also die Summe aller produzierten Güter und Dienstleistungen, liegt im Osten nun bei 80 Prozent des Westniveaus. Zwar wird sich die Hoffnung, dass der Osten in Gänze aufschließen könnte, wohl nicht erfüllen. Das liegt auch am Branchenmix: In den neuen Ländern gibt es viele Jobs im Dienstleistungsgewerbe, weniger Industrie. Dass einzelne Regionen des Ostens aber aufschließen werden, ist sicher.

2. Die Arbeitslosen im Osten sind gefragter denn je. Wir brauchen sie

Reiner Haseloff (CDU), der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, war von 1992 bis 2002 Direktor des Wittenberger Arbeitsamts. Das war wohl einer der schwierigsten Jobs, die man in diesen Jahren übernehmen konnte. "Ich habe unglaubliche Zeiten miterlebt", sagt Haseloff heute. "Ich sah dramatische Schicksale. Was macht man, wenn ein Chemiewerk plötzlich 5000 Mitarbeiter entlässt? Wir mussten Sonderausgabestellen eröffnen, an denen die Leute zu Hunderten Schlange standen, um ihr Arbeitslosengeld zu bekommen." Auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt, sagt Haseloff, habe eine "in Friedenszeiten nie da gewesene Transformation stattgefunden", und er sei froh, dass die Herausforderungen sich inzwischen mehr und mehr ins Gegenteil verkehren. "Die Arbeitsämter müssen nicht mehr ausschließlich einen Mangel an Jobs verwalten, sondern immer mehr auch einen Mangel an Arbeitskräften. Viele Firmen suchen jetzt händeringend gute Leute. Allein in Sachsen-Anhalt werden in den kommenden zwei Jahren 60.000 Menschen mehr den Arbeitsmarkt verlassen, als wir neue Arbeitskräfte hinzugewinnen. Wer das vor 20 Jahren vorausgesagt hätte, den hätten wir vermutlich nicht ernst genommen."

Schon begrifflich findet eine Umwertung statt. Was früher einfach "Arbeitslose" waren, nennt die IAB-Studie "ungenutztes Arbeitskräftepotenzial" – und das klingt nicht mehr so beschönigend wie noch vor wenigen Jahren. "Wir können es uns nicht leisten, Leute zurückzulassen", sagt Forscher Wesling. "Beim demografischen Wandel kommt der große Knall erst noch. Wichtig ist daher vor allem, dass wir gerade die, die noch zu schlecht qualifiziert sind, so ausbilden, dass sie für den Arbeitsmarkt nicht verloren sind." Die Zahl der bei der Bundesagentur gemeldeten freien Stellen nahm im Osten zwischen 2005 und 2013 um 119,5 Prozent zu (im Westen um 75,6 Prozent). Die Zahl der neuen Stellen steigt schneller, als die Arbeitslosigkeit sinkt – weil nicht jeder Arbeitslose auf jede Stelle passt. "Wir setzen auf ostdeutsche Rückkehrer aus den alten Ländern", sagt Reiner Haseloff. "Aber den Langzeitarbeitslosen sollten wir auch sagen: Das ist die Gelegenheit! Sie sind wertvoll, wirken Sie mit! Ihre Chancen steigen."

3. Der Osten könnte sogar bald West-Arbeitskräfte anlocken

Lange Jahre gingen nach der Wiedervereinigung Ostdeutsche zum Arbeiten in den Westen. Nun kehrt sich dieser Trend um. Schon heute sind die Wanderungssalden der meisten ostdeutschen Länder nahezu ausgeglichen. Die demografische Entwicklung sorgt von Rostock bis Annaberg-Buchholz für hohen Fachkräfte-Bedarf. Die Wirtschaft hofft auf westdeutsche Zuwanderer. "Auf lange Sicht", sagt Forscher Wesling, "sollten die ostdeutschen Länder auch Leute aus dem Westen anwerben können – aber das wird nur klappen, wenn die Konditionen stimmen. Die Löhne müssen in Größenordnungen steigen. Die Lebensqualität muss gut sein." In der Vergangenheit, sagt Wesling, hätten sich die Betriebe im Osten aus einem schier unerschöpflichen Arbeitskräfte-Reservoir bedienen können. "Sie mussten ihre Personalplanung nicht vorausschauend anlegen", sagt Wesling. "Wenn Mitarbeiter fehlten, rief man einfach bei der Arbeitsagentur an und bekam neue Leute." Da werden viele Firmen umdenken müssen.

4. Der Westen passt sich dem Osten an! Er schafft allmählich die Hausfrau ab

Wenn Ostdeutsche auf die hohe Arbeitslosigkeit in ihrer Heimat angesprochen werden, kontern Kundige mit dem Hinweis auf die "Erwerbsbeteiligung". Diese meint den Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung – und der war in den neuen Ländern immer höher. Das lag daran, dass im Westen lange viele Frauen zu Hause blieben, im Osten aber in der Regel beide Partner arbeiteten. Auch weil Hausfrauen nicht in der Arbeitslosenstatistik auftauchen, sich aber Ost-Frauen ohne Job ganz selbstverständlich als arbeitslos meldeten, war im Osten die Arbeitslosenquote höher. Nun bewegt sich der Westen hier allmählich auf Ost-Niveau, die Hausfrau kommt aus der Mode. Im Osten liegt die Erwerbsbeteiligung bei 53,7 Prozent (so groß ist der Anteil der Arbeitenden in der Bevölkerung), im Westen bei 52,7 Prozent. "Inzwischen haben sich auch im Westen die Rollenmodelle modernisiert", sagt Wesling.