Jetzt sitzt er also hier, hört zu, lächelnd, kerzengerade, als hätte er einen Stock verschluckt, seit 82 Minuten, seit 12 Uhr, Kaffee und Wasser müssen als Mittagessen reichen. Im Büro der neuen Präsidentin der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Jacqueline Otten, 14. Stock, klatscht der Regen an die Scheiben, die einen fantastischen Rundumblick bieten würden auf die Schönheiten der Stadt, Binnen- und Außenalster, Michel und, ja, auch das Rathaus, den Ort, den er erobern will. 82 Minuten dauert das jetzt hier. Und er hat nichts bekommen von der Präsidentin, keinen Satz, den er gebrauchen könnte, auch nicht die Andeutung einer Frustration über die herrschende Politik, die ihre Pflichten für Hamburgs Hochschullandschaft vernachlässigt. Kein Futter.

Es wird 13.22 Uhr, bis sich bei Dietrich Wersich etwas tut. Man würde es nicht sehen, säße man nicht direkt neben ihm. Denn wenn beim Fraktionsführer der Hamburger CDU etwas passiert, dann selten offensichtlich. Zu sehr will er in sich selbst ruhen, Gelassenheit, Verbindlichkeit und Bescheidenheit hat er zum Triptychon seiner Erscheinung gemacht. Von seinen engsten Mitarbeitern kann sich kein Einziger erinnern, dass der Chef jemals laut geworden ist.

Aber heute geschieht etwas, wenn auch nur unter dem Sitzungstisch, wo der 50-Jährige seine Hände geparkt hat. Plötzlich reibt Wersich seine Finger aneinander, nein, er quetscht sie, verknotet sie. Aber oberhalb der Tischkante lächelt er weiter. Wenig später wird er sich mit seiner Entourage von Frau Otten verabschieden, in seinen Dienstwagen steigen und sich zum nächsten Termin bringen lassen. Zu seinen Leuten sagt er bloß: "Das war jetzt ein bisschen undeutlich."

Spricht man den 50-Jährigen ein paar Tage später auf sein schmerzhaftes Fingerspiel an, so will er nicht von Nervosität sprechen, er habe einfach "einen natürlichen Bewegungsdrang, dem ich in langen Sitzungen Tribut zollen muss".

Aber natürlich hat Dietrich Wersich Grund, nervös zu sein. Die Zeit ist knapp. Seit 2011, seit dem fürchterlichen Untergang des CDU-Minderheitssenats von Christoph Ahlhaus mit einem historischen Stimmentief von 21,9 Prozent für seine Partei, hat Wersich zusammen mit Parteichef Marcus Weinberg die inhaltlich wie personell zerstörte CDU wieder aufgebaut. Die durch den Einbruch der Wähleranteile entstandene finanzielle Schieflage konnte entschärft werden, 2013 schrieb die CDU wieder schwarze Zahlen. Die Parteizentrale musste nicht veräußert werden.

Bezirkswahlen Wer wählt wen? 1,4 Millionen Hamburger sind aufgerufen, ihre Bezirksversammlung zu wählen. Darunter sind 90.000 Bürger eines anderen EU-Landes – und 28.240 Jugendliche, denn es darf zum ersten Mal ab 16 Jahren gewählt werden. In den 54 Wahlkreisen treten 1808 Kandidaten an. Erstmals werden die Bezirksversammlungswahlen unabhängig von der Bürgerschaftswahl durchgeführt. Diese folgt im Februar 2015. Grund dafür ist ein neues Wahlrecht, das durch einen Volksentscheid im Jahre 2004 zustande kam. Was machen die Bezirksversammlungen? Sie sind Teil der Verwaltung und entscheiden über viele Aspekte des Alltags wie etwa Bebauungspläne. Die Bezirksversammlungen haben gegenüber dem Bezirksamt, dessen Leiter sie wählen, und anderen Behörden ein umfassendes Informationsrecht. Aber ihr Einfluss ist beschränkt. In wichtigen Fragen entscheidet der Senat. Wie wählt man? Es gibt zwei Stimmzettel, auf denen jeweils maximal fünf Stimmen vergeben werden können. Der gelbe Stimmzettel entscheidet über die Parteienstärke, der rote über die Direktkandidaten des jeweiligen Wahlkreises.

Und jetzt steht der 25. Mai an, der Tag, an dem die Bezirksversammlungen neu bestellt werden. Hier fällt eine Vorentscheidung über die Mission des Dietrich Wersich. Seine Partei muss Wähler dazugewinnen. Intern rechnet die CDU mit einem Anstieg von 23 Prozent im Jahr 2011 auf mindestens 27 Prozent. Kein kleines Ziel, das sich die Partei gesetzt hat, verfügt die SPD doch in zwei von sieben Bezirken über die absolute Mehrheit, im Rest koaliert sie mit den Grünen oder der FDP. Zudem stellt sie alle Bezirksamtsleiter. Aber tatsächlich gibt es Anlass zur Hoffnung, dass in einigen Teilen der Stadt die CDU der SPD Mandate abjagen könnte. "Wir wollen neue Mehrheiten in den Bezirksversammlungen, Mehrheiten zu unseren Gunsten", sagt Wersich, die "Unruhe in den Bezirken" sei zu groß, als dass man sich nicht von der herrschenden Partei abwenden werde: "Die vielen Staus, der Müll, die Abschaffung des Ordnungsdienstes in den Bezirken und die finanzielle Beschneidung sozialer Projekte, das alles ärgert die Hamburgerinnen und Hamburger. Und diesen Ärger wird die SPD am 25. Mai zu spüren bekommen."

Deshalb ist man in der CDU-Parteizentrale schon ganz aufgeregt. "Wir brauchen dringend ein Zeichen des Aufschwungs, einen Trendbruch", sagt ein CDU-Mann aus dem inneren Kreis. Denn auch der wichtigste politische Termin ist nicht fern. Am 15. Februar 2015 sind Bürgerschaftswahlen. Und die Umfragen verheißen nichts Gutes. Die Hamburger sind immer noch in großer Zahl zufrieden mit dem SPD-Senat, der mit absoluter Mehrheit regiert – eine absolute Mehrheit, wie Wersich selbstkritisch sagt, "an der wir mit unserem Erscheinungsbild 2010 wesentlich mitschuldig waren".

Und er soll diese Ausgangslage, die viele für aussichtslos halten, nun anlässlich der Bezirksversammlungswahlen ins Positive drehen, ausgerechnet er. Kein Wirtschaftsmann, sondern ein sozial orientierter, kulturaffiner Christdemokrat, ein Mediziner, aufgewachsen in Lokstedt mit vier Brüdern, ein Gewächs der Politik, Vorsitzender des Ortsverbands Eppendorf-Hoheluft Ost, Abgeordneter der Bürgerschaft, Staatsrat, Senator für Gesundheit und Soziales bei Ole von Beust, Amtsleiter und jetzt also CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer. Einer also, der nie ganz vorn saß.