Endlich ist die leidige Abfangjäger-Debatte nach jahrelangem Tohuwabohu zu Ende. In letzter Zeit häuften sich die grotesken Details. Angeblich soll viel Überzeugungsarbeit bei den Parlamentariern notwendig gewesen sein, um die Anschaffung der Kampfflugzeuge auf den Weg zu bringen. Die entscheidende Frage, warum ein kleines, neutrales Land in diesen Zeiten überhaupt eine starke Luftwaffe brauche, wurde sehr geschickt aus den zahlreichen Diskussionen herausgehalten. Das gewichtige Kontraargument, das Rüstungsgeschäft werde enorme Kosten verursachen, ließ sich vorerst noch mit der angeblichen Querfinanzierung durch sogenannte Gegengeschäfte neutralisieren. Nur waren das leider lauter Geschäfte, die jeder realen Grundlage entbehrten, also Luftgeschäfte im besten Sinn des Wortes. Zu schlechter Letzt machte dann auch noch der Verteidigungsminister von sich reden. In Anspielung auf das Alter der sich bisher im Einsatz befindlichen Abfangjäger meinte er: "Wie viele Gebrauchsgegenstände, die 30 Jahre alt sind, haben Sie noch zu Hause, außer natürlich der Frau, die den Haushalt schmeißt?" Sofort erschallte wieder bei den politisch Korrekten ein Aufschrei laut wie Fliegeralarm. In Wahrheit kann doch ein Familienvater sein Bekenntnis zu lebenslanger Treue kaum poetischer und romantischer ausdrücken. Das funktioniert umgekehrt nicht ganz so elegant. Denn ein altgedienter Staubsauger kann allemal zweckmäßiger sein als ein langjähriger Ehemann. Und aufgrund seines robusten Retro-Designs meist auch noch schöner anzuschauen. Aber der Vergleich zwischen Männern und Haushaltsgeräten hinkt, da diese mit dem Haushalt ja weiterhin kaum etwas zu tun haben. Seltsam, dass dieser radikale Feminismus des Wehrministers nicht auf Anhieb erkannt wurde. Egal, jetzt wurde es per Volksentscheid abgelehnt, demnächst viel Geld für Abfangjäger auszugeben. Die Rede ist natürlich von der Schweiz. Dort gibt es etwas für Österreicher Unglaubliches. Es nennt sich direkte Demokratie.