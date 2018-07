Franken haben es außerhalb Frankens nicht leicht. Franken leben mit dem niederschmetternden Wissen, dass ihr Dialekt außerhalb Frankens keinerlei folkloristischen Reiz besitzt, anders als der Dialekt der wichtigtuerischen Schwaben. Das Image der Franken ist miserabel. Sie gelten als stumpf, beschränkt, verbohrt, miesepetrig, unredselig. Eine das Klischee ihrer Mentalität beschreibende Episode geht so:

Walther, ein junger Mann, der in einer mittelfränkischen Kleinstadt ein Schuhgeschäft unterhält, hat vor einigen Wochen geheiratet. Seine Mutter kommt ihn besuchen. Sie betritt das Geschäft, stellt sich vor den Sohn, verzieht keine Miene, schweigt eine Minute. Dann sagt sie: "Un, wie isn?" Walther verzieht keine Miene, zuckt mit den Achseln, schweigt eine Minute. Dann sagt er: "Passd scho."

Ins Nichtfränkische übersetzt, vollzieht sich die Szene so: Die Mutter betritt Walthers Geschäft, umarmt ihn herzlich. "Ach, toll, dass du da bist! Mensch, jetzt erzähl mal, ich bin ja so neugierig, wie es euch geht in der jungen Ehe. Seid ihr denn mit dem Einrichten und mit den Vorhängen fertig? Und noch so dolle verliebt? Ja, verheiratet sein ist dann ja noch mal was anderes, aber ihr versteht euch doch, oder?" Walther umarmt die Mutter herzlich und bietet ihr einen Stuhl an. "Hallo, Mama! Ich wollte dich gerade anrufen, das ist ja prima, dass du vorbeischaust. Mach dir keine Sorgen, also uns geht’s wirklich bestens. Die Birgit hat ja noch Urlaub und bringt die Wohnung in Schuss, also wirklich, alles paletti, so eine Ehe tut einem doch richtig gut."

Man muss vor diesem Hintergrund auch den Fall Lothar Matthäus, der ein Synonym für Franken ist wie Goethe für Weimar, noch einmal neu betrachten. Lothar Matthäus redet seit Jahren viel Unsinn, je hochdeutscher, desto unsinniger. Aber er redet! Der Mann springt, wenn Mikrofone vor ihm auftauchen, über einen Schatten, der größer ist als jeder Fußballplatz, und dann ist er einfach nicht mehr zu stoppen. Denn wenn ein Franke sich erst einmal entschließt, das sagenhafte Potenzial an Brillanz, an Originalität, an rhetorischer Genialität, das in Wahrheit in ihm steckt, in die Realität zu entlassen, kommt kein anderes deutsches Stammesvölkchen hinterher. Nicht zufällig stammen zahlreiche begnadete Journalisten und Komödianten aus Franken, so zum Beispiel der in Nürnberg geborene Matthias Egersdörfer, der nun mit seinem Freund Jürgen Roth ein Frankenbuch mit dem klassisch-romantischen Titel Die Reise durch Franken geschrieben hat, wie es nie zuvor eines gab und wie es das analog in Sachsen oder Schwaben so schnell nicht geben wird. Allein die Form! Eine Mischung aus Reisejournal und Briefroman, aus anschaulicher Empirie und locker dargebotener Reflexion. Auch die fränkische Küche (viel Fleisch, viel Wurst, alibihafte Beilagen) wird aufs Sinnlichste gewürdigt. Ein Buch, das episodisch in die Breite geht, historisch in die Tiefe. Man kann sagen: Was Theodor Fontane für die Mark Brandenburg tat, wird hier endlich einmal fürs Frankenland getan.

(Sie wissen gar nicht, wo meine Heimat liegt, stimmt’s? So geht es den meisten Leuten. Franken ist eine Region im Nordwesten des Freistaates Bayern, dessen Landeshauptstadt München von selbstverliebten Vielquatschern bevölkert wird. Damit ist über das Trauma des Homo frankus alles gesagt.)