Der Hering hat nicht den besten Ruf, woran die Dose mitsamt der bodenlos schlechten Tomatensoße, in der er häufig schwimmt, nicht schuldlos sein dürfte. Auch seine ehrbare Rolle als Katerfrühstück, etwa in Gestalt des Rollmopses, bringt ihm nicht mehr die Anerkennung ein, die ihm einst beschieden war.

"Silber des Meeres" nannte man den Hering in seiner großen Zeit. Weniger weil die Seiten und der Bauch der Fische silbern schimmern; sondern weil sich der Hering so gut versilbern ließ: Im Spätmittelalter als Speise für die Fastenzeit äußerst beliebt, gehörte er zu den einträglichsten Handelsgütern der Hanse. Ja, man hat gesagt, die Hanse verdanke ihren Aufstieg überhaupt dem Hering, und als die großen Schwärme in der Ostsee ausblieben, sei es auch bald mit der mächtigen Kaufmannsvereinigung vorbei gewesen.

Gesichert ist, dass im 16. Jahrhundert die Niederländer das Geschäft mit dem Nordsee-Hering aufzogen. So kam der Silberfisch auch ins ostfriesische Emden. 400 Jahre lang verhalf der Hering der Stadt zu Glanz – bis vor 45 Jahren die Fangflotte nach Bremerhaven abwanderte. Nun hat der Hering Emden immerhin noch eine Ausstellung beschert, eine glanzvolle selbstredend, mit Fotos und Dokumenten, mit Fässern und Netzen.

"Das Silber des Meeres", bis 31. August; Ostfriesisches Landesmuseum Emden, Pelzerhäuser 11 + 12, Tel. 04921/87 20 58