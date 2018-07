Ich kenne fast nur Menschen, die sich von Herzen als Europäer verstehen. Auch wenn sie sich noch so häufig jenseits der Grenzen dieses Kontinents aufhalten – Europa ist für sie eine identitätsstiftende Vielfalt von Ländern, Sprachen und Landschaften. Es ist die permanente Präsenz von Geschichte, Kunst und Kultur. Es ist schließlich auch eine zivilisatorische Klammer, die sich die meisten europäischen Länder inzwischen gegeben haben, nach Jahrhunderten der Kriege und Konflikte.

Mein eigenes Leben spiegelt im ganz Kleinen die dunkle Seite unserer Vergangenheit genauso wider wie die großen Veränderungen der Nachkriegszeit. Meine Mutter, eine gebürtige Königsbergerin, hat ihre Heimat an Russland verloren. Sie hat in Schottland meinen italienischen Vater geheiratet, ihre Söhne brachte sie in Stockholm zur Welt. Seit 2003 besitze ich einen deutschen und einen italienischen Pass. Als ich klein war, gab es zwischen Deutschland und Italien nicht nur gut bewachte Grenzen. Man fuhr eine Zeit lang über den Brenner mit angehaltenem Atem. Damals versuchten Südtiroler Separatisten, sich mit Attentaten von Italien loszusagen.

Aber auch mir geht es wie den meisten begeisterten Europäern, die ich kenne: Vor den Europawahlen kommt nicht mal ein Anflug von Leidenschaft auf. Man geht, wenn überhaupt, aus Pflichtgefühl zur Wahl. Wenn es am kommenden Sonntag bei der Beteiligung bliebe, die es vor fünf Jahren gab (was schon ein Erfolg wäre), dann würden in Deutschland nur 43 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen. Das würde bedeuten: Eine möglicherweise siegreiche Union nähme bei zum Beispiel 38 Prozent der Stimmen ihren Auftrag von gerade einmal 16 Prozent der Wahlberechtigten entgegen – von den anderen Parteien ganz zu schweigen. Die Spitzenkandidaten der christdemokratischen und sozialdemokratischen Parteien, Jean-Claude Juncker und Martin Schulz, sind laut ZDF- Politbarometer nur 15 beziehungsweise 27 Prozent der Wähler ein Begriff.

Am Sonntag dürfte es vor allem einen Wahlsieger geben: Die AfD

Viele befinden sich also in einem verstörenden Dilemma: Sie kennen und lieben Europa, nicht aber das, was dem Kontinent institutionellen Halt, wirtschaftliche Macht und politisches Gewicht geben müsste. Wie kann das sein? Und wie kommt man aus diesem Zwiespalt heraus?

Nun ist ein rationales, nüchternes Verhältnis zu Institutionen noch kein Fehler – ganz im Gegenteil. Das Problem des EU-Parlaments und der Brüsseler Bürokratie ist, dass sie nicht nur wenig Zuspruch mobilisieren können, sondern auf der anderen Seite sehr viel Gefühl, nur eben negatives: Skepsis, Ablehnung, Hass. Die Summe aller populistischen und europafeindlichen Mandate dürfte nach dieser Wahl so hoch sein wie noch nie. Das allein ist destabilisierend genug, aber setzt erst in Verbindung mit dem resignierten Desinteresse der anderen Wähler Europa und seinen Institutionen gewaltig zu.

Sowohl für Distanziertheit als auch für blanke Ablehnung gibt es in jedem Land unterschiedliche und meist innenpolitische Ursachen. In Südeuropa sind es die krasse wirtschaftliche Not, die Menschen zu Europagegnern werden lässt, und die große Versuchung, für hausgemachte Fehler Brüssel zum Sündenbock zu machen. In Deutschland ist es ein bestürzend defensiver Wahlkampf, bei dem stets anklingt, dass Europa im Grunde ein Patient ist, der wirklich nicht mehr gut aussieht. Anders kann man zum Beispiel den CSU-Slogan "Für ein besseres Europa" nicht verstehen. Was fehlt, ist die Erörterung der großen Fragen – und der großen Chancen.

Wie wollen wir mit den Migrationswellen umgehen? Was soll die EU Moskau in der Ukrainekrise entgegensetzen? Brauchen wir nicht in Zukunft ein besonders starkes Europa, um als 500-Millionen-Kontinent eine leidlich erfolgreiche Interessenspolitik gegenüber Russland, China und den Vereinigten Staaten zu betreiben? Wie gefährlich ist es, wenn Deutschland mit bis zu 500 Milliarden Euro für Not leidende Länder haftet? Antworten dringen jedenfalls zum Wähler nicht durch.