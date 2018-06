Man soll die Dinge ja deutlich aussprechen: Die Brasilianer haben die WM vermasselt. Für sich selber und für den Rest der Welt. Die Stadien, Hotels und Verkehrsverbindungen werden in drei Wochen einigermaßen funktionieren, aber die Stimmung ist dahin. Kaum ein Brasilianer läuft in diesen Tagen mit dem grün-gelben Nationaltrikot herum, der WM-Schmuck in den Straßen ist spärlich und eher das Ergebnis von Verwaltungsakten als von Vorfreude. Gleich neben dem Eröffnungsstadion in São Paulo ist ein Camp der WM-Gegner entstanden. Não vai ter copa lautet die kämpferische Losung vieler Demonstranten, die in der vergangenen Woche in mehr als 20 Städten auf die Straße gingen: "Hier wird es keine Weltmeisterschaft geben!"

Man kann das alles schrecklich missverstehen. Die große Mehrheit der Brasilianer hat eigentlich gar nichts gegen die WM. Sie hat vor allem etwas gegen sich selbst.

Die äußerst dünnhäutigen Brasilianer können es kaum ertragen, wie unbarmherzig ihr Land im Vorfeld der Weltmeisterschaft nun von den Medien in aller Welt gesehen wird und vermutlich auch von den Besuchern der Copa: Die britische Zeitschrift Economist bildete unlängst eine Rakete in Christusform kurz vor der Bruchlandung ab, der Spiegel ließ auf seiner Titelseite einen brennenden Ball meteoritengleich auf den Zuckerhut zurasen, und das nicht mehr ganz fertig gewordene Dach über dem Eröffnungsstadion von São Paulo rief hämische Schlagzeilen in aller Welt hervor. Die Copa kümmert uns nicht



Da lautet eine sehr traditionell brasilianische Reaktion: Damit wollen wir nichts zu tun haben! Die Copa kümmert uns nicht!

Was der Grund dafür ist, dass so wenig WM-Fieber im Fußballland Brasilien aufkommt.

Das ist aber nur ein Teil der Geschichte – denn das "Kümmert uns nicht!" war nicht die einzige Reaktion auf die mangelhafte WM-Vorbereitung. Sosehr sich die Brasilianer Mängelrügen von außen verbitten mögen, seit dem Juni des vergangenen Jahres hat sich etwas Wesentliches verändert: Die Kritik an brasilianischen Zuständen – an der ungleichen Einkommensverteilung zum Beispiel, an bürokratischen Exzessen und Korruption, an den Missständen in den Schulen und Krankenhäusern, an mangelnden Investitionen und Übergriffen der Polizei – wird jetzt von den Bürgern selbst geübt, und zwar offen wie nie zuvor.

Vor einem Jahr überraschten sich die Brasilianer selbst damit, dass plötzlich Millionen von ihnen auf die Straße gingen; eine neue Protestkultur entstand und auch eine neue Kultur der politischen Debatte. Sorgen und Erwartungen werden seither deutlich ausgesprochen, und Politiker fühlen sich verpflichtet, darauf zu reagieren. Das hatte viele Gründe, und die weltweite Aufmerksamkeit rings um die WM war der unwichtigste davon. Die höhere, gut gebildete, bürgerliche Mittelschicht lässt sich nicht mehr in einen Obrigkeitsstaat zwängen und mit den vagen Zukunftsversprechungen abspeisen, mit denen die Politiker im Lande lange Zeit durchkamen.

Zugleich drängen Angehörige der unteren Mittelschicht, frisch aus der Armut aufgestiegen, heraus aus ihrer traditionellen Rolle als dienstbare Geister für Bessergestellte. Sie fordern weiteren wirtschaftlichen Aufstieg und politisches Gehör. Das ist die Dynamik, die den jüngsten Protesten in Brasilien zugrunde liegt.

Mit anderen Worten: Brasilien macht gerade, inmitten internationaler Häme und Enttäuschung, einen wesentlichen Schritt nach vorn. Der rasante wirtschaftliche Aufstieg der vergangenen Jahre, der sich spätestens mit dem kommenden Rohstoffboom fortsetzen wird, hat gesellschaftliche Kräfte freigesetzt.

Sowohl die ehrgeizigen Aufsteiger des Landes als auch die Unzufriedenen unter den Bessergestellten begreifen ihr Land nun als eine Baustelle und den viel gerühmten Aufstieg zum erfolgreichen Schwellenland nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit, sondern als ein Projekt, für das sie kämpfen müssen.

Als Kollateralschaden werden die Brasilianer dem Rest der Welt nun eine eher lustlose Weltmeisterschaft bescheren. Man kann sich damit trösten, dass es für einen guten Zweck geschieht.