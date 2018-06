Ein Label hat sie schnell bekommen, die sogenannte Generation Y. Jetzt wüssten viele gern genauer: Was wollen die Ypsiloner wirklich? Vor allem interessiert das die Unternehmen, die sie für sich gewinnen möchten. Berater und Agenturen analysieren die in den 1980ern und 1990ern Geborenen nun bis ins Detail. Dabei passiert allerdings das, was oft passiert, wenn man sich tiefer mit einer Sache beschäftigt: Sie erweist sich als komplexer, als zunächst angenommen wurde. Die Ergebnisse aktueller Studien widersprechen sich teilweise sogar stark.

Es gehe den Jungen nicht nur ums Geld, sondern vor allem um gute Arbeitsbedingungen – das ist das Fazit, das die Bertelsmann-Tochter Arvato aus der Befragung von rund 3.600 Studenten zieht. Dass fast gleich viele Teilnehmer Kinder kriegen und Karriere machen wollten, deckt sich noch ganz gut mit dem gängigen Bild, das man sich bisher von dieser Generation machte. Aber wie passen dazu die Resultate, die die Uni Bern unlängst veröffentlichte? Demnach ist der Prozentsatz der Studenten, die Geld in ihrem künftigen Beruf für besonders wichtig halten, in zehn Jahren um zehn Prozent gestiegen. Ticken die Jungen in der Schweiz denn anders als die in Deutschland?

Der Personalvermittlung Krongaard zufolge ist die Jugend sogar ängstlicher, als sie bisher beschrieben wurde. Rund 550 befragte Studenten und Berufstätige hielten es im Durchschnitt für eher unwahrscheinlich, dass ihnen ihr Arbeitgeber erlauben würde, von zu Hause aus zu arbeiten oder ein Sabbatical zu nehmen. Sie glaubten auch nicht recht daran, dass sie gleichzeitig viel verdienen könnten und trotzdem ausreichend Freizeit hätten.

Verwirrend für die Arbeitgeber: Soll man die jungen Leute lieber mit mehr Geld oder mit mehr Freizeit ködern? Und wie viel Flexibilität muss man Einsteigern bieten? Plötzlich wirkt sie gar nicht mehr so in sich geschlossen, die sogenannte Generation Y. Es sollte vielleicht stutzig machen, dass die Hälfte der von Krongaard Befragten den Generationsbegriff auch gar nicht kannte. Eine ähnliche Situation gab es vor ein paar Jahren schon einmal. Da hieß es, dass sämtliche Hochschulabsolventen in prekären Arbeitsverhältnissen steckten. Bis sich herausstellte, dass das nur auf einen Teil von ihnen zutraf. Auch da gab es schon ein griffiges Label: Generation Praktikum.