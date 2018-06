Am Ende liegen sich schwitzende Männer mit nacktem Oberkörper in den Armen, sie brüllen vor Freude und klammern sich aneinander, als wollten sie sich nie wieder loslassen. Auf der Tribüne klatschen die Fans, hüpfen im Knäuel und küssen sich. Es ist ein Fest der Erleichterung am vergangenen Sonntagabend in Fürth. Der HSV hat unentschieden gespielt, 1 : 1, er hat es geschafft. Er bleibt in der Ersten Liga. Das Spiel ist aus.

Ist es nicht.

Denn 600 Kilometer nördlich, in Hamburg, wissen in diesem Moment zwei ältere Herren: Jetzt geht der Kampf erst richtig los. Ihr Kampf. Von jetzt an geht die Geschichte des HSV nicht mehr um Tore und Punkte, Sport und Spiel. Von jetzt an geht die Geschichte um Geld und Macht, Einfluss und Eitelkeiten. Um die Rivalität zwischen zwei einflussreichen, reichen Männern.

Jürgen Hunke Kommt aus Gütersloh, lebt seit Jahrzehnten in Hamburg. Er spielte Fußball, als Lenker im zentralen Mittelfeld, verdiente seine Millionen aber als Unternehmer

Das alles lässt sich auf eine kurze Formel bringen: HSVPlus. Ernst-Otto Rieckhoff, 62, ist für HSVPlus, den größten Umbruch in der Vereinsgeschichte. Jürgen Hunke, 70, ist dagegen. Über diesen Streit bringen die zwei einen ganzen Verein ins Wanken. Sie arbeiten daran seit Wochen. Und selbst wenn sie sich auf den letzten Metern noch einigen sollten: Ihr Machtspiel sagt viel aus über einen Club, in dem der Kampf um Posten oft wichtiger erscheint als der Sieg auf dem Platz.

Es ist ein kalter Freitagabend Anfang Mai in Trittau. Rieckhoff ist ins Vereinsheim des TSV Trittau gekommen, um von seinem Traum zu erzählen: einem Verein, der keine Schulden macht, einem Verein, der klare Strukturen hat, der auf dem Platz erfolgreich ist. Er will erzählen von HSVPlus.

Ernst-Otto Rieckhoff Kommt aus Hamburg, lebt in Hamburg, ist seit 48 Jahren Mitglied des HSV.

Früher spielte er Handball, was einigen Fußballern bis heute missfällt

50 Fans sitzen vor ihm auf Holzbänken, ein Dutzend weitere im Hinterzimmer. Dort darf geraucht werden. Die meisten sind Männer mit Glatze, sie haben ein Pils auf dem Tisch und essen Thüringer mit Kartoffelsalat. Die Frauen stehen hinter der Theke und zapfen Bier. "Ich bin sehr froh, in dieser Stadt zu sein", sagt Rieckhoff. "In den vergangenen Monaten war ich viel unterwegs, jedes Mal haben mir die Gespräche mit den Fans unglaublich viel Spaß gemacht." Rieckhoff sagt "mit den Fans", er spricht die Fans, die vor ihm sitzen, nicht an. Er sagt "Spaß", den Spaß sieht man ihm nicht an. Rieckhoff ist ernst. Weil die Lage ernst ist.

Ex-HSV-Präsident Jürgen Hunke will HSVPlus verhindern und kommt mit eigenen Plänen. © dpa

Der HSV ist überschuldet, auf 100 Millionen Euro sollen sich die Verbindlichkeiten belaufen. Noch nie sei es dem Verein so schlecht gegangen, sagt er.

"So ist das", ruft ein Mann aus der letzten Reihe.

Und deshalb, sagt Rieckhoff, müsse sich endlich etwas bewegen.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der aktuellen ZEIT. Sie finden die Hamburg-Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT.

Rieckhoff hat mit einigen seiner Freunde ein Konzept erarbeitet. An diesem Sonntag haben alle 70.000 HSV-Mitglieder die Möglichkeit, auf einer Mitgliederversammlung in der Imtech-Arena darüber abzustimmen. Sind mehr als 75 Prozent der Anwesenden für ihn, kann Rieckhoff die Revolution planen. "Wir müssen das wirtschaftliche Risiko der Profi-Abteilung vom Rest des Vereins trennen", erklärt er den Männern in Trittau. Deshalb will er die Fußballer, von der U 16 bis zu den Profis, aus dem Universalsportverein ausgliedern. Die ausgegliederte Fußballabteilung soll dann in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Damit könne sich der Verein auf die Suche nach "strategischen Partnern" machen, nach Geldgebern.

Rieckhoff will die Reichen an den Verein binden, Millionäre, Milliardäre. Sie können bis zu 24,9 Prozent der Aktien kaufen und mit der Marke HSV werben. Er will vor allem einen Mann an den Verein binden, der den HSV mindestens so liebt wie seine Firma, Klaus-Michael Kühne. Kühne hat sich zu HSVPlus bekannt, er soll mit bis zu 25 Millionen Euro einsteigen. "Kostenloses Geld" nennt Rieckhoff das, der HSV könnte es dringend brauchen.

Die Männer in Trittau klatschen. "Ich kapier einfach nicht, wie man gegen HSVPlus sein kann", sagt ein Jüngerer, er trägt HSV-Mütze und HSV-Trainingsanzug. Ernst-Otto Rieckhoff ist ihr Mann. Er hat einen Plan. Das reicht in diesem geschundenen Verein, um ihnen Hoffnung zu geben.