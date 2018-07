DIE ZEIT: Sie haben ein Stück über Angela Merkel geschrieben: Mutti. Dabei steht die echte Kanzlerin doch ohnehin permanent auf der Bühne.

Juli Zeh: Das stimmt. Trotzdem: Wir wissen so gut wie nichts über Merkel. Als Mensch ist sie ein Mysterium geblieben, obwohl sie ständig im Licht der Öffentlichkeit steht. Gerade das ist aber das Interessante an ihr.

ZEIT: Inwiefern kann Ihr Theaterstück dabei helfen, Merkel besser zu verstehen?

Zeh: Mir zumindest hat allein das Schreiben schon geholfen. Ich habe jetzt sogar ein positiveres Bild von Merkel. Natürlich sehe ich sie immer noch als knallharte und leider auch prinzipienlose Machtpolitikerin. Gleichzeitig ist mir das Gefühl der Verlorenheit bewusst geworden, das Merkel empfinden muss. Mächtige sind oft einsam. Das können Sie nirgends so gut zeigen wie auf der Bühne.

ZEIT: Die fiktive Merkel tritt neben den Figuren von Sigmar Gabriel, Horst Seehofer, Ursula von der Leyen und einem Coach auf. Letzterer soll den vier Politikern dabei helfen, besser miteinander zu kommunizieren …

Zeh: Selbst aus diesen Gesprächen hält Merkel sich größtenteils heraus. Über lange Phasen des Stücks hinweg steht sie einfach nur da und sagt nichts, bewegt sich nicht einmal.

ZEIT: Haben Sie das Gefühl, Frau Merkel in Ihrem Stück gerecht geworden zu sein?

Juli Zeh 39, Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, ist eine vielfach preisgekrönte Schriftstellerin.

Zeh: Schwierige Frage. Natürlich beruht die Geschichte auf unserer Interpretation. Es ist auch kein Dokumentarstück, sondern eine Art Satire – in die wir allerdings wahre Begebenheiten eingebaut haben. An einer Stelle des Stücks etwa bricht Merkel ihr Schweigen und erzählt plötzlich eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit, die sich wirklich so ereignet hat. Als Kind stand Merkel im Schwimmbad auf dem Dreimeterbrett und konnte sich nicht entscheiden, ob sie herunterspringen sollte. Sie wartete auf dem Brett, bis die Schwimmstunde vorbeiging und alle Kinder weg waren. Dann sprang sie. Das verrät natürlich einiges über sie: Dieses Merkel-typische Aussitzen ist keine plumpe Machttechnik, sondern entspricht ihrem Charakter.

ZEIT: Fiel Ihnen bei der Recherche noch mehr auf, was für Sie neu war?

Zeh: Merkel macht sich beim Sprechen viel kleiner, als sie ist. Manchmal redet sie wie ein Kind. Weil wir das schon so oft gehört haben, fällt es im Fernsehen gar nicht mehr auf. Auf der Theaterbühne vielleicht schon.

ZEIT: Es scheint, als würden sich nun wieder mehr Theater- und Filmemacher politischen Stoffen widmen. Es gab Filme über Christian Wulff (CDU) und Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU). Woher kommt diese Freude von Dramaturgen, Politik zu thematisieren?

Zeh: Ich mache das ja schon immer, aber Sie haben recht: Eine ganze Weile lang war ich damit ziemlich allein. Viele Autoren haben sich nicht an politische Themen herangetraut. Vielleicht wollten sie sich nicht die Finger an der Politik schmutzig machen.

ZEIT: Andererseits hat man den Eindruck, das politische Personal habe zuletzt besonders theaterreifen Stoff geboten – und nicht selten kommt dieser aus der Union. Alles Zufall?

Zeh: Nein, überhaupt nicht. Die SPD trägt ihre Konflikte offen aus, da können wir in der Öffentlichkeit ständig den internen Hickhack mitverfolgen. In der CDU werden kleine Streitigkeiten eher unterdrückt, Schwächen übertüncht. Wenn sie dann doch zutage treten, ist das umso spannender. Die Fallhöhe bei der CDU ist größer.

ZEIT: Immer wieder neigen Politiker dazu, theaterreife Szenen regelrecht zu inszenieren. Etwa 2009, als Guido Westerwelle verkündete, mit Horst Seehofer per Du zu sein. Für Sie als Autorin ist das prima Stoff, oder?

Zeh: Oh ja. In solchen Momenten frage ich mich: Wie echt ist das? Wie stark ist es inszeniert? Und schließt das eine das andere eigentlich aus? Es gab auch einmal eine völlig absurde Szene zwischen Sigmar Gabriel und Ursula von der Leyen. Er weigerte sich in einer Talkshow, ihr die Hand zu geben. Die Szene wird in unserem Stück auch aufgeführt. Am Ende kommt man immer wieder zu der einen Frage: Was ist echt, was ist gespielt? Die stellt sich im Theater – und auch in der Politik.