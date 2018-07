Er hat die Papstreise mit vorbereitet. Leonardo Sandri, italienischstämmiger Argentinier, kennt Jorge Mario Bergoglio seit 1956, als dieser im Priesterseminar in Buenos Aires arbeitete. Heute ist Sandri in Rom zuständig für die orientalischen Kirchen. Als einer von drei Kardinälen begleitet er den Papst nach Nahost.

DIE ZEIT: Herr Kardinal, Sie gehen mit dem Papst auf eine fast aussichtslose Friedensmission. Erinnert er Sie noch an den jungen Bergoglio?

Leonardo Sandri: Auch wenn er fest von etwas überzeugt war, behielt er seine sympathische, humorvolle Art. Die zeichnet ihn bis heute aus.

ZEIT: Was kann der Papst erreichen in Nahost?

Sandri: Es soll eine Reise im Zeichen des Evangeliums werden. Er will die gesamte Kirche aufrufen, zum Ausgangspunkt unseres Glaubens, zu unseren Wurzeln zurückzugehen: der Friedensbotschaft.

ZEIT: Im Mittelpunkt steht ein Treffen des Papstes mit dem Ökumenischen Patriarchen. Das klingt nach interner Kirchenpolitik.

Sandri: Die Reise soll das Verhältnis zwischen der katholischen und den orthodoxen Kirchen stärken. Wir wollen den Weg fortsetzen, den wir vor fünfzig Jahren eingeschlagen haben. Aber das ist keine innerkirchliche Angelegenheit. Ohne Dialog mit den Orthodoxen gibt es auch sonst keinen Dialog.

ZEIT: Was wird der Papst zur Funkstille zwischen Israelis und Palästinensern sagen?

Sandri: Franziskus will einen dauerhaften Friedensbeschluss anstoßen. Die Gespräche bisher haben nicht genügt. Schon Benedikt XVI. sagte, dass wir ein detailliertes Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern brauchen. Franziskus möchte durch seine Anwesenheit in der Region helfen, einen alten Traum zu verwirklichen. Für die Gespräche setzt er sich vorab keinerlei Grenzen.

ZEIT: Warum nimmt er den Rabbi Abraham Skorka und den Imam Omar Abboud mit auf Reisen?

Sandri: Weil wir nicht nur die christlichen Gemeinden umarmen wollen. Wir kennen ihr Leid nur zu gut. Aber wir wollen auch den interreligiösen Dialog stärken und unterstützen deshalb zwei Institutionen: die Universität von Bethlehem mit 70 Prozent muslimischen Studenten und das Effetà-Institut für Taubstumme, das mit israelischen Ärzten zusammenarbeitet.

ZEIT: Sie selbst haben als zuständiger Kardinal für die orientalischen Kirchen die Papstreise mit vorbereitet. Haben Sie darüber mit dem Patriarchen Bartholomäus diskutiert?

Sandri: Für die Ökumene ist Kardinal Kurt Koch vom Rat für die Einheit der Christen zuständig. Aber natürlich kenne ich den Patriarchen. Papst Franziskus wird ihn viermal sehen. Die Grabeskirche in Jerusalem, wo Griechisch-Orthodoxe, Lateiner und Armenier aufeinandertreffen, soll kein Ort des Zwistes mehr sein. Franziskus wird dort mit Patriarch Bartholomäus und Vertretern aller orthodoxen Kirchen beten.

ZEIT: Was wird Franziskus zu Syrien sagen? Letzten Herbst hatte er einen Brief an Putin geschrieben.

Sandri: Nach den Entführungen von Bischöfen in Aleppo und der Ermordung eines Priesters in Homs könnte der Papst einen Appell aussprechen, um die grausame Situation zu beenden.

ZEIT: Der katholische Patriarch von Jerusalem, Fuad Twal, nennt die Lage in Jerusalem "vergiftet" – wegen Schmierereien an Kirchen.

Sandri: Diese Phänomene betreffen nicht das Land Israel, sie sind auf extremistische Gruppen beschränkt. Israels Politiker haben die Angriffe verurteilt, und die Knesset gedachte kürzlich des Papstes Johannes XXIII., der als apostolischer Nuntius in der Türkei viele Juden vor dem Holocaust rettete. Es gibt vieles, was uns verbindet.

Die Fragen stellte Marco Ansaldoo, Vatikanist der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". Aus dem Italienischen von Myriam Alfano