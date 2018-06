DIE ZEIT: Herr Franch, Sie sind Jurist und Tourismusforscher an der Universität von Palma de Mallorca. Ihre Stadt sorgt gerade für Schlagzeilen – weil die Stadtverwaltung Urlaubern wie Einheimischen künftig strenge Benimmregeln auferlegt.

Juan Franch: Die Playa de Palma galt lange als Ort der Sünde. Jetzt soll daraus ein Ort der Moralisten werden.

ZEIT: Wer ein Kaugummi ausspuckt oder eine Kippe wegwirft, dem drohen bald 50 Euro Bußgeld. Bestraft werden kann, wer sich unter der Stranddusche einseift oder wer ein Nickerchen auf einer Parkbank macht. Auch Trommeln untersagt die ordenanza cívica de Palma. Darf ich mich wenigstens mit einem Bier an den Strand setzen?

Franch: Mit einem Bier schon. Aber nicht mit einem Zehn-Liter-Eimer voller Sangria. Und Sie müssen Ihr Bier aus einem Pappbecher trinken, nicht aus einem Glas. Wichtig ist außerdem, dass Sie weder grölen noch pöbeln. Und es ist auch verboten, sich in der Öffentlichkeit die Kleider vom Leib zu reißen.

Juan Franch Juan Franch, 39, lehrt Tourismus in Palma

ZEIT: Überhaupt scheint die Frage, wie viel Haut man wo zeigen darf, ein großes Thema der Verordnung zu sein.

Franch: Ja, das ist komplex. Man darf sich halb nackt nur am Strand oder im "unmittelbar angrenzenden Bereich" sehen lassen. Aber bis wohin reicht dieser Bereich? Nur bis über die Straße? Oder noch ein, zwei Häuserblocks weiter? Ich würde sagen: Wer in Badehose oder Bikini vom Strand hinüber ins nahe Hotel geht, hat nichts zu befürchten. Für einen Besuch von Palmas Altstadt muss man sich aber etwas überziehen.

ZEIT: Das klingt, als könne Urlaub auf Mallorca künftig ganz schön anstrengend sein. Ständig muss man aufpassen, dass man nichts falsch macht.

Franch: Wahrscheinlich sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie einfach Ihrem gesunden Menschenverstand vertrauen.

ZEIT: Aber offenbar vertraut die Stadtverwaltung nicht auf meinen gesunden Menschenverstand.

Franch: Das ist ein berechtigter Verdacht.

ZEIT: Auch die Einwohner von Palma fühlen sich offenbar gegängelt. Statt sich zu freuen, dass nervende Urlauber nun härter bestraft werden, protestieren sie selbst gegen die neue Verordnung.

Franch: Ja, der Widerstand ist enorm. So was hab ich noch nie erlebt. Tausende schicken Protestbriefe ins Rathaus.

ZEIT: Woran entzündet sich ihr Unmut?

Franch: Die Verordnung betrifft ja nicht nur Touristen. Auch ein Einheimischer darf jetzt nicht mehr überall Gitarre oder lautstark am Strand Fußball spielen. Die Palmesanos finden, dass die Stadt zu viele Regeln erlässt.

ZEIT: Die Stadtverwaltung macht es also niemandem recht: Einheimische fühlen sich bevormundet, Urlauber überwacht.

Franch: Touristen profitieren aber auch von der Verordnung. Sie verbietet zum Beispiel Hütchenspiele, bei denen Urlauber immer wieder ausgenommen worden sind. Sie dämmt die Prostitution ein. Straßenmusiker müssen Ruhezeiten einhalten und dürfen nicht mehr vor Denkmälern spielen. Betteln ist verboten, ebenso der ungeregelte Straßenverkauf. Alles Aspekte, die viele Urlauber begrüßen werden.

ZEIT: Die Oppositionspolitikerin Neus Truyol kritisiert, dass die ordenanza Menschen ausgrenze, die ohnehin am unteren Rand der Gesellschaft stünden.

Franch: Auch darauf muss man ein Auge haben. Im Kern aber hat der Unmut eine andere Ursache: Viele glauben, die Verordnung greife zu stark in die Freiheit des Einzelnen ein.

ZEIT: Für wie effektiv halten Sie die neuen Regeln?

Franch: Ich glaube nicht, dass sie viel nützen. Wer sich besaufen will, besäuft sich, egal was in der Verordnung steht. Vieles war ohnehin schon verboten – auf andere Urlauber einzuprügeln oder Telefonzellen zu demolieren. Außerdem haben wir bereits eine Touristenpolizei, die während der Saison an den Stränden patrouilliert. Die macht einen guten Job. Mehr braucht es eigentlich nicht. Für einen geringen Nutzen riskiert man, dass das Image der Stadt unter Urlaubern großen Schaden nimmt.