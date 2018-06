Am 20. September 1792 erlebte Goethe die Kanonade von Valmy. Mit seinem Weimarer Fürstenfreund Karl August zog der Schlachtenbummler gegen das republikanische Frankreich. Das ist nur noch Historikern geläufig. Populär blieb Goethes Wort: "... und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen." Am 14. Mai 2014 erlebte ich die Kanonade von Jena. Diesem Ereignis prophezeie ich Ewigkeit. Solange Thüringens Wälder rauschen, werden die Völker ... Aber der Reihe nach.

Die Fußballsaison schließt mit dem Pokalfinale. Bis zum Ende der DDR stieg es im Berliner Stadion der Weltjugend. Dort, wo heute die BND-Zentrale klotzt, führte 1980 Rot-Weiß Erfurt gegen meinen geliebten FC Carl Zeiss Jena bis knapp vor Halali. Endlich glich Jena aus. In der Verlängerung erlegte Kurbjuweit den waidwunden Erzrivalen. Im Europapokal überrannte Jena den westlichen Kontinent. Rom, Valencia, Newport, Lissabon fielen, bis der FC Carl Zeiss im 81er Endspiel Dynamo Tbilissi unterlag – in Düsseldorf. Dort wollten bloß 5000 die Kommunistenkicker sehen. Ich unbedingt, doch das misslang, dank Doppeldeutschlands Grenze.

Gibt es die weiterhin? 18 Erstligisten: keiner aus dem Osten. 18 Zweitligisten: von vier Ost-Vereinen stiegen soeben Cottbus und Dresden ab. Erfurt bolzt in der dritten Liga, Jena in der vierten. Was bleibt? Liebe, Glaube, Hoffnung. 10.000 Getreue strömten ins ausverkaufte Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld, zum Thüringenpokal-Finale 2014. Grässlich brüllten die Fans des Favoriten Erfurt. Sie zündeten Kanonenschläge, verbrannten blau-gold-weiße Jena-Schals und nährten in unseren Herzen den wohlvertrauten Fatalismus: Gottogott, das geht schief!

Christoph Dieckmann 1956 in Rathenow geboren, ist Autor und Kolumnist der ZEIT.

Nach 13 Minuten schoss Eisi Eismann Jena in Front. Ich ersehnte sofortigen Abpfiff. Es folgte Shalas 2 : 0. Dann wüteten rot-weiße Stürme, doch unser Torwart Bärbel Berbig hielt wie nie zuvor. Nach der Pause zauberte Tom Geißler einen Freistoß durch die Erfurter Mauer. Shala machte seine zweite Bude, Kurtaj das 5 : 0. Schluss! Jena wimmerte vor Glück. Erfurt schlich aus dem Paradies, verfolgt vom Zeiss-Chorus: IN EUROPA KENNT EUCH KEINE SAU! Jenas Trainer Kurbjuweit verweigerte die Siegesanalyse. Er habe keine Erklärung. Über den Kernbergen erstrahlte ein Regenbogen. Thüringer Weltgeschichte. Und ich kann sagen, ich bin dabei gewesen.

Am Wochenende gab’s in Berlin das West-Finale Dortmund gegen Bayern. Ich schlief vor dem Fernseher ein. Weiß jemand das Ergebnis?