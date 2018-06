DIE ZEIT: Herr Straubhaar, sind Sie Pendler?

Thomas Straubhaar: Ja, ich fahre jeden Tag vom Hamburger Osten gut 20 Kilometer in die Innenstadt und ärgere mich dann oft über Staus und Baustellen.

ZEIT: Warum kritisieren Sie dann die Pendlerpauschale? Sie sparen damit Steuern!

Straubhaar: Diese Subvention ist zutiefst ungerecht. Ein Student hat ein so geringes Einkommen, dass er gar keine Steuern bezahlt, von denen er das Pendeln absetzen könnte. Also muss er voll für seine Fahrt zur Universität zahlen. Als Professor hingegen spare ich Tausende Euro mit der Steuererklärung, weil eben gilt: Je höher das Einkommen, desto mehr lohnen sich hohe Aufwendungen, die ich absetzen kann.

ZEIT: Ein Handwerker, der mit seiner Familie weit weg wohnt von seiner Arbeitsstelle, kann auf diese staatliche Unterstützung nicht so leicht verzichten wie Sie mit Ihrem Professorengehalt.

Straubhaar: Das ändert doch nichts an der grundsätzlichen Ungerechtigkeit der Pendlerpauschale. Ich kann nicht nachvollziehen, dass ich mehr profitiere als jede Hilfskraft und Putzfrau an der Uni. Gleichzeitig fördert die Pauschale ein Verhalten, das Dritte schädigt. Sie führt zu einem Mehr an Umweltverschmutzung, Lärm und Staus, die Landbewohner verursachen, wenn sie mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt fahren. Jeder Mensch darf hinziehen, wohin er will. Aber warum wird der Umzug von der Stadt aufs günstigere Land noch staatlich gefördert? Das Gegenteil wäre richtig.

ZEIT: Sie sind also für eine Pendlersteuer?

Straubhaar: Nein, der Staat sollte sich einfach raushalten. Die Wahl des Wohn- und Arbeitsortes ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Es gibt keinen Grund dafür, dass die Politik diese Entscheidung mit der Pendlerpauschale verzerren muss. Pendeln gehört nicht bestraft, aber ganz sicher auch nicht belohnt. Der größte Teil der Pendler fährt weniger als 25 Kilometer zur Arbeit. Dass diese Menschen besser behandelt werden sollen als Menschen aus der Kernstadt, die hohe Mieten bezahlen, ist schwer zu begründen. Mir ist schon klar, dass alle Beschäftigten ein Steuergeschenk vom Staat erst mal klasse finden. Nur sollten Arbeitnehmer nicht vergessen, dass sie an vielen anderen Stellen auch die Quittung bekommen: durch Stauzeiten, Wartezeiten und natürlich auch durch einen Verlust an Lebensqualität. Pendler zahlen mit einem Verlust an Lebensqualität drauf.

ZEIT: Viele Menschen haben kaum eine andere Wahl, als weit zu fahren. Im Osten des Landes grassieren schon Begriffe wie Pendlerarmut, weil die Menschen sich die Fahrt zum Job kaum mehr leisten können.

Straubhaar: Dann ist es aber doch Sache der Arbeitgeber, daran etwas zu ändern. Ständig hören wir Nachrichten vom Fachkräftemangel. Den kann nicht allein der Staat beheben. Die Unternehmen müssen die Pendler locken, zum Beispiel mit günstigen Jobtickets. Zufriedene Arbeitnehmer sind das größte Kapital der Unternehmen. Dafür etwas zu tun ist keine Staatsaufgabe.

ZEIT: Arbeitnehmer dürfen ihre durch die Arbeit verursachten Kosten schon seit einem Jahrhundert von der Steuerschuld abziehen. Wie erklären Sie denen, dass das für Fahrtkosten nicht gelten soll?

Straubhaar: Ich sage, dass die Pendlerpauschale nicht gerecht ist. Vielen Arbeitnehmern hilft es viel besser, wenn wir ganz einfach den Grundfreibetrag der Einkommensteuer erhöhen. Das hilft den Ärmsten und nicht den Reichsten, wie die Pendlerpauschale es tut.