Ein bisschen mehr Hass wäre schön. Und gerne auch mehr von dem Widerwillen, der die Avantgarde-Künstler lange antrieb. Viele waren unzufrieden: mit sich, der Welt und nicht zuletzt mit dem Museum, diesem Weihetempel, in dem alles, was eben noch kraftvoll und lebendig war, zu erstarren schien. Selbst ein Bildungsbürger wie Adorno verglich die Museen mit "Erdbegräbnissen". Und so träumten viele Künstler vom Sturm auf die hehren Hallen: Räuchert sie aus! Reißt sie nieder! Die Geschichte des Museums ist auch eine Geschichte der Zerstörungsfantasien.

Heute ist der Weihetempel vor allem eine tourismusfördernde Erfolgsmaschine. Immerzu produziert sie wunderbare Ausstellungen und neue Publikumsrekorde. Und kaum ein Künstler, der nicht gerne dabei wäre. Keiner, der noch die unbequemen Sinnfragen stellt: Wozu eigentlich der Rummel? Was suchen die vielen Menschen im Museum? Erreicht die Kunst sie überhaupt?

Es musste wohl erst ein Philosoph wie Alain de Botton kommen, um die Routinen aufzumischen. Er probt nun, man will es kaum glauben, den lange überfälligen Aufstand. Er will das Museum verwandeln – und so der Kunst eine neue, tiefere Bedeutung erschließen.

Alles begann im vorigen Jahr, als der ebenso populäre wie umstrittene de Botton nach Amsterdam geladen war. Gefeiert wurde dort die Wiedereröffnung des Reichsmuseums, eines der wichtigsten Kunst- und Kulturhäuser Europas, das lange Jahre geschlossen gewesen war und seine Schätze nun endlich wieder ausbreiten konnte, Bilder von Rembrandt und Vermeer, Rubens und Ruisdael, dazu Möbel, Puppenhäuser, Porzellan – der ganze Stolz der Niederländer. Je länger aber de Botton durch die Säle wanderte, desto verdrossener wurde er. Als er schließlich den Direktor traf, den überaus glücklichen Wim Pijbes, da sagte er ihm rundheraus, was er von dem Museum hielt: nämlich gar nichts. Die Gemälde, großartig! Aber wie sie geordnet, wie sie präsentiert werden – nicht zum Aushalten!

Pijbes fand das bemerkenswert, endlich jemand, der die Dinge anders sah. Er ließ sich erläutern, was de Botton so ungeheuer störte, und lud ihn schließlich ein, es einfach einmal besser zu machen. Verwundert nahm de Botton die Einladung an.

Keine falsche Ehrfurcht mehr

Verwundert schon deshalb, weil kaum etwas konservativer ist als die Kunstwelt. Ganz gleich, wie stürmisch, wie experimentierlustig die gezeigten Werke auch sein mögen – die Institution folgt beharrlich den eingespielten Regeln. Überall die gleichen Wände und Böden und Schnüre und Leuchten und Schildchen, überall dieselben Ordnungsmuster, dieselbe strenge Ästhetik. Obwohl die meisten Museen erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, folgen fast alle bis heute den Idealen des 19. Jahrhunderts. Sie pressen ihre Werke hinein in die Kategorien der kunsthistorischen Forschung, sortieren sie nach Stilen, nach Schulen, nach Epochen. Und oft lesen sich auch die Wandtexte so: als gehe es darum, die Besucher zu erziehen. Als müsse man sie zu Mini-Kunsthistorikern ausbilden.

Das vor allem ärgert de Botton. Er will die Kunst befreien und das Publikum ebenfalls. Keine falsche Ehrfurcht mehr, keine Hilfe suchenden Blicke auf das Erläuterungsschild, um sich zu vergewissern, wie das alles zu verstehen ist. Nein, ruft de Botton, es geht in der Kunst nicht ums Wissen und nicht um die Wahrheit der Kunstgeschichtler.

Neongelbe Schilder und Klebezettel

Er hat nun eigene Schilder ins Reichsmuseum gehängt, sie leuchten neongelb und sehen aus wie selbsthaftende Notizzettel, nur deutlich größer. Zusammen mit dem Theoretiker John Armstrong schreibt de Botton dort über seine andere Sicht auf die Werke. Die beiden wollen keine Fakten verabreichen. Sie wollen Beziehung stiften. Etwa zu einer Schüssel voller Erdbeeren.

Adriaen Coorte hat sie am Ende des 17. Jahrhunderts gemalt, doch wie dumm wäre es, sagt de Botton, wenn die Besucher nun als Erstes über die Pinseltechnik nachdächten oder darüber, welche Bedeutung das Stillleben für die bürgerliche Gesellschaft besaß oder welche ikonografischen Botschaften in dem Gemälde stecken. Es reicht, sich dem Bild für einen Augenblick hinzugeben. Und die Erdbeeren mit den staunenden Blicken des Malers zu sehen, dem sie als etwas so Wunderbares erschienen, dass er all seinen malerischen Ehrgeiz daransetzte, die Verlockung leuchten, ja duften zu lassen.

Wie leicht gewöhnt sich der Mensch an das, was ihm eben noch außergewöhnlich schien. Wie oft übersieht er das Besondere, weil er es für alltäglich hält. Erst in der Kunst vermag er die kleinen Wunder wieder wahrzunehmen. So sieht es de Botton, und deshalb sind Museen für ihn ein Schutzraum: um den ewigen Ablenkungen zu entgehen, um innezuhalten, auch um sich selber in den Blick zu nehmen. Ihn lockt das Abenteuer der Empfindung.