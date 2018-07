An einem dieser Fenster des Audienzsaals war es, dass Seine hochfürstliche Gnaden sich im Februar 1698 unerwartet huldvoll zeigten. "Eigenhändig warf der Bischof 1.500 Gulden in Gold und Silber unters Volk", vermerkt eine Geschichte der Salzburger Fürsterzbischöfe. Auf der Beletage dieser Kirchenfürsten in der Salzburger Residenz steht man nun auch als bürgerlicher Besucher und blickt steil auf den Alten Markt mit dem Café Tomaselli hinunter. Damals wäre man vermutlich unter den kleinen Leuten gewesen, die sich um ein paar Münzen rissen.

Solches kommt einem auf dem neuen Salzburger Spazierweg in den Sinn, der eigentlich ein innovatives Museumsprojekt ist. DomQuartier heißt der Parcours ins Herz von Salzburgs klerikaler Macht und Größe zur Barockzeit. Er führt treppauf, treppab über stramme anderthalb Kilometer durch die Baulichkeiten rund um den Domplatz, durch Residenz, Dom und das angrenzende Benediktinerstift St. Peter. Und will die Zeit von Salzburgs Hochblüte wieder sinnlich näherbringen, als genau hier die Schaltzentrale lag, von der aus die Fürsterzbischöfe Salzburg zum "deutschen Rom" umkrempelten.

Eine große Tour de Baroque also – mit Abstechern in ältere Epochen: 15.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im DomQuartier, Kunstobjekte, fünf Museen unter einem Hut. Solche Superlative klingen nach einem einigermaßen erschlagenden Prestigeunternehmen. Und schon das Entrée gleicht denn auch einem Fanfarenstoß. Die Haupttreppe der Residenz ist eine endlose Flucht aus rötlich braunem Adneter Marmor, blank poliert von den Tritten der Jahrhunderte. Extrem flach und breit sind die Stufen. Wolf Dietrich von Raitenau, der Erste der großen Salzburger Barockfürsten, hat sie so konzipiert, dass sich die Damen nicht auf ihre Damastroben und die geistlichen Herren nicht auf die Talare traten und dass man auch mal zu Ross in den hoch gelegenen Carabinieri-Saal emporreiten konnte.

Zu Fuß ist man schon aus der Puste, wenn man den ersten DomQuartier-Abschnitt, die Residenz-Prunkräume, erklommen hat. Das passt zur Empfindung, auf einer Wanderung zu sein, die einen auf diesem ganzen Parcours begleitet. Statt über Stock und Stein geht es über Treppen, Terrassen, Rampen und Emporen, statt unter Himmelsblau wandelt man unter Stuckplafonds und Deckengemälde-Delirien, über Marmorböden und Intarsienparketts, und die Ausblicke und Panoramen nach draußen, die sich eröffnen, stehen einem Gipfelblick nicht nach. Museumslandschaft wird hier konkret erfahrbar.

Der Rundgang ist praktisch ohne Bodenhaftung. Er bewegt sich hoch über Straßenniveau und ahmt so geschickt den "Ihr da unten, wir hier oben"-Blick der geistlichen Barockherrschaften nach. 8,5 Millionen Euro wendeten Land und Stadt Salzburg gemeinsam mit kirchlichen Trägern auf, um Verbindungen zu öffnen, die 200 Jahre lang unzugänglich waren. Die bestehenden kleineren Museen und Sammlungen (Residenzmuseum, Residenzgalerie, Dommuseum, Barocksammlung Rossacher, alle nicht mit astronomischen Besucherzahlen gesegnet) mussten dazu von den Synergieeffekten dieser Grand Tour überzeugt werden. Ganz neu dazugekommen sind die Sammlungen der Abtei St. Peter, die erstmals ihre üppigen Depots dem Publikum öffnet.

Doch zunächst steht man unter den musizierenden Putten des Rittersaals und versucht sich die Bänglichkeit eines Elfjährigen im März 1767 vorzustellen, der unter selbigen Englein einen ersten Geniebeweis abliefern musste. Der "kleine Mozartl" erhielt laut Schatullgelderverzeichnis eine "Medaglie von Gold" für ein in diesem Saal präsentiertes frühes Oratorium. Für die "Componirung" hatte Erzbischof von Schrattenbach den Knaben fünf Tage allein in einem Hinterzimmer einsperren lassen.

Den Herren in den kardinalsroten Roben hatte man sich zu fügen. Im kleinen Antichambre standen bewusst keine Sitzmöbel, damit sich Bittsteller vor Audienzen gehörig die Beine in den Bauch standen. Im Schreibzimmer kann man sich die Unterzeichnung jener Fluten von Erlassen und Verordnungen vorstellen, die dem gemeinen Mann das Leben schwer machten: immer höhere Steuern, Bestrafung von Unsittlichkeit mit Zucht- und Arbeitshaus, zehn Jahre Festungshaft und zwanzig Karbatschenhiebe für Steinbockwilderei, nur zum Beispiel. Von hier aus wurde auch im 17. Jahrhundert eine der unmenschlichsten späten Hexenverfolgungen initiiert, die nicht einmal Kinder verschonte. Ebenso wie der gegenreformatorische Furor der großen Protestantenjagd, der zwanzigtausend Lutheraner aus ihrer salzburgischen Gebirgsheimat vertrieb.

Den Lebensstil auf großer Spur, samt allen barocken Exaltiertheiten, bekamen die kleinen Leute nur am Rande mit, wenn zum Beispiel Feuerwerke die Stadt illuminierten oder das Geheul der grausamen Tierhatzen, Lieblingszerstreuung des "galligen und schwermütigen" Bischofs Markus Sittikus, über die Plätze hallte. "Mummereyen", Maskenbälle und Spielbankbetrieb, Galadiners vor den heute noch rotgold schimmernden Wandbespannungen des Gesellschaftssaals erlebte nur der geladene Adel. Bei solchen Tafeleien wurden auch mal eingelegte Bärentatzen, gebratene Störche und Haselmäuse gereicht und große "Schautorten" mit Figürchen sämtlicher Gäste geschmückt. Das intime Gelass der "Retirade" war der Lieblingsort des Bischofs Anton von Harrach, der hier gerne zur Journallektüre lagerte und dazu zentnerweise aus Mailand importierte Schokolade verzehrte. Dazu musste ihm sein Hofzwerg Franz von Meichlböck, auf einem Schemel stehend, stundenlang mit der Kerze leuchten. Und im Schlafgemach kommt einem der absonderliche Tod des Fürsterzbischofs von Dietrichstein in den Sinn. Der ließ sich gegen einen Hautausschlag den ganzen Leib von einem Kurpfuscher mit Blattgold überziehen, was sein Ableben sehr beschleunigte. Nachdem der letzte geistliche Landesherr und Residenzbewohner, Bischof Hieronymus Colloredo, sämtliche populären Manifestationen des Volksglaubens verbot (Wallfahrten, Sonnwendfeuer, Weihnachtskrippen, Passionsspiele), war die Trauer des Volkes über das Ende der fürsterzbischöflichen Ägide zu Beginn des 19. Jahrhunderts begrenzt. Die Residenz und sämtlicher kirchlicher Besitz fiel mit der Säkularisation an die Habsburger. Auch die reichhaltige Bildergalerie der Salzburger Landesherren wurde nach Wien gebracht.