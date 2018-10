Es gibt zwei populäre Methoden, alte Stücke im heutigen Theater zu erledigen. Die erste Methode: Man nimmt die alten Dramenfiguren und führt sie wie Eingeborene eines zurückgebliebenen Stammes auf die Bühne. Man stellt sie aus und ergötzt sich an ihrer Blöße. Die andere Methode ist: Man nimmt die alten Figuren freudig in Empfang, drückt ihnen einen Willkommenstrunk in die Hand, streift ihnen Klamotten von heute über und erklärt sie zu unseresgleichen, zu Zeitgenossen. Sie sollen mal gleich mit anpacken und uns dabei helfen, unsere Gegenwart zu verstehen. Beide Ansätze gehen oft schief. Eine kleine Reise nach Frankfurt und Berlin soll zeigen, wie solches Theater aussieht, wenn es schiefgeht.

Frankfurt, Schauspielhaus, Michael Thalheimer inszeniert Ibsens Nora. Ein Drama von 1879, worin eine von Lügen und Illusionen zusammengehaltene Ehe dadurch endet, dass Nora ihren Gatten plötzlich erkennt: als einen Fremden, mit dem sie nichts zu tun hat. Nora ist noch heute eine Symbolgestalt der Frauenbewegung, und der Regisseur Thalheimer, von Noras Ruhm provoziert, inszeniert sie in Frankfurt, als sei sie nichts anderes als eine Repräsentationsfigur: Nora steht den ganzen Abend reglos am selben Bühnenfleck und schaut in die Ferne, als folge sie mit den Augen einem unendlich langsamen Zeppelin. Die Schauspielerin Bettina Hoppe guckt dazu so treuherzig, als zähle sie immerzu eins und eins zusammen und komme auf keine Lösung. Eine Hohlfigur auf ihrem Sockel.

Die Männer rund um Nora wirken, als hätten sie den Transport aus der Wildnis der Vergangenheit nicht unbeschadet überstanden. Es sind fiebrige Bestien. Man hätte sie aus dieser Seuchenepoche ohne Impfung nie in unsere Gegenwart einreisen lassen dürfen.

Die Bühne ist ein spitzschenkliges Dreieck, an dessen entferntester Spitze, schon an der Rückwand des Theaters, sich eine schmale, sieben Meter hohe Tür öffnet wie im expressionistischen Stummfilm, und wie im Stummfilm sind auch die Gesichter der auftretenden Figuren: Fratzen, für die letzte Zuschauerreihe geschnitten. Man versteht, dass Nora vorn an der Rampe bleibt und nicht in die Bühnentiefe hineinwill. Die Schlurche, Lemuren, Dämonen, die da hinten hausen und Nora bisweilen keuchend umkriechen, sind wahrhaft scheußlich: unerlöste Monster der Dramenliteratur. Ihnen fällt das Los zu, erledigte Welt, untergegangene Menschenfracht zu spielen, allein Nora wird sich retten: Mit ihrem baffen, vor den Kopf gestoßenen Was-war-denn-das-Gesichtsausdruck ist sie eine Gestalt, die zu uns passt: Sie hat sich befreit, aber sie hat keine Ahnung, wozu und wohin.

Alle Figuren erleben nur das Drama ihrer eigenen Dekonstruktion. Wenn der Erpresser Krogstad lacht, hat er Krampfanfälle, als stülpe sich mit jedem Atemzug seine Lunge einmal nach außen und mit dem nächsten wieder einwärts – als wende der rasend blöde Kerl sein Innerstes immerzu um, auf der Suche nach einem Wesenskern, den es aber nicht gibt. Krogstad ist die Galionsfigur dieses Schnappatmungstheaters: ein Mann, der sich selbst von der Bühne radieren möchte. Jeder Konflikt ist übersetzt in Bewegung, und hinter jeder Bewegung ahnt man die denunziatorische Absicht. Was sich an den Figuren regt, sind nur die Autopsiehandgriffe des Regisseurs am toten Material: Seht her, kein Leben mehr in all dem.

Am Deutschen Theater Berlin hat, wenige Tage später, Maxim Gorkis Stück Wassa Schelesnowa in der Regie von Stephan Kimmig Premiere. Hier lässt sich die zweite gängige Methode studieren, ein altes Stück zu spielen: Die beflissene Überführung vergangener Figuren in heutige Umstände – seht her, die sind wie wir! Wo Thalheimer an Ibsens Drama das Abgestorbene, Denkmalhafte denunzierte, da erkennt Kimmig in Gorkis Figuren allzu voreilig nur das Leben, den Sound, den Puls von heute.

Wassa Schelesnowa stammt von 1910 und zeigt eine Welt in Auflösung. Eine Revolution ist gescheitert, der Patriarch der Familie liegt im Sterben, und sein Tod bedeutet das Ende des Familienunternehmens. Seine Frau, Wassa Schelesnowa, stemmt sich gegen den Niedergang mit dem Zorn und der Berechnung einer machtgewissen Mutter.

Kimmigs Inszenierung begreift Gorki als einen Propheten, der unsere Verhältnisse hell vorgezeichnet hat. Aber er löscht den gesellschaftlichen Hintergrund von damals. Wassa ist, in der Darstellung von Corinna Harfouch, eine moderne Frau mit den kurzen Geduldsfäden von heute, sie erträgt nicht die verschlafene Egozentrik ihrer Kinder, welche, terroristische Dauerinsassen von "Hotel Mama", verkatert aus ihren Löchern kriechen – untüchtige, verwöhnte Pyjamagestalten.

So warten alle nur darauf, dass der Alte stirbt und das Erbe freigibt. Die Zeit bis dahin vertreibt man sich, indem man einander anspuckt, die Augen auskratzt, mit nassen Handtüchern peitscht. Diese Aktionen bilden den hohlen Kern der Inszenierung. Immerzu fragt man sich: Was werden die Irren einander als Nächstes antun? Wo in Thalheimers Nora alle Gestalten noch unter dem Umhang der Illusion und des Selbstbetrugs dahintappen, bemäntelt von großen Begriffen (Ehe, Liebe, Ehre, Treue, Familie), da werden bei Kimmig schon rabiat die semantischen Schonbezüge von den Zusammenhängen gerissen, und man sieht, was darunter liegt: die nackte Gier von heute.

Am Ende von Wassa Schelesnowa stirbt der Patriarch. Die Überlebenden wollen endlich ausbezahlt werden. Aber Wassa sagt lächelnd: "Nichts ist mehr da." Sie wirkt erleichtert, als sie den Befund ausspricht. Denn er bedeutet ja: Nichts ist mehr da, was verteidigt werden müsste. Es ist auch das Urteil, das man über diese beiden Aufführungen fällen kann: Sie sind in die Theatervergangenheit aufgebrochen und haben nichts gefunden, was zu verteidigen sich lohnte. Beiden Inszenierungen ist anzusehen, dass die Regisseure die Schuld daran nicht bei sich selbst suchen.