So schnell kann es gehen. Noch vor Kurzem schien der Euro dem Ende nahe zu sein, jetzt wird er immer stärker. In den vergangenen zwölf Monaten hat Europas Währung gegenüber dem Dollar um rund acht Prozent zugelegt. Das macht vor allem den Exporteuren in Südeuropa das Leben schwer – und ruft die Politik auf den Plan. Die französische Regierung fordert die Europäische Zentralbank (EZB) auf, den Euro zu schwächen, und sogar Jean-Claude Juncker, der Spitzenkandidat der Konservativen bei der Europawahl am Wochenende, macht den Wechselkurs zum Thema.

Inzwischen wird auch in der Bundesregierung darüber diskutiert, ob sich die Politik stärker um die Währung kümmern sollte. Sie sollte. Denn klar ist: Wenn der Euro weiter rasant an Wert gewinnt, sind die Erfolge im Kampf gegen die Krise in Gefahr.

Die Europäischen Verträge räumen den Mitgliedsstaaten ausdrücklich das Recht ein, beim Wechselkurs mitzureden. Die Finanzminister können Leitplanken für den Euro verabschieden, an die sich die EZB zu halten hat. Eine politische Debatte über den angemessenen Außenwert der Währung ist legitim und nicht – wie in Deutschland häufig unterstellt wird – automatisch ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Bank.

Doch derzeit würde das wenig helfen. Interventionen am Devisenmarkt sind aller Erfahrung nach nur dann erfolgreich, wenn sie international abgestimmt werden. Es spricht aber wenig dafür, dass zum Beispiel die Amerikaner bereit sind, eine Abwertung des Euro zu akzeptieren. Das würde ja bedeuten, dass im Gegenzug der Dollar an Wert gewinnen müsste und die amerikanischen Exporte litten. Für die immer noch schwache Konjunktur in den USA wäre das ein herber Rückschlag.

Würde die EZB nun trotzdem versuchen, den Euro zu schwächen – etwa indem sie zusätzliche Euro druckt und auf den Markt wirft –, dann könnte die US-Notenbank im Gegenzug den Dollar schwächen. Am Ende bliebe das für die Exportwirtschaft wichtige Verhältnis der beiden Währungen zueinander unverändert.

Es wäre sogar verständlich, wenn die Amerikaner so handelten. Denn die Aufwertung des Euro haben die Europäer größtenteils selbst zu verantworten. Sie ist eine natürliche Reaktion auf die Erfolge im Kampf gegen die Krise. Die Euro-Zone erwirtschaftet inzwischen einen Überschuss im Außenhandel. Weil der Rest der Welt mehr Güter aus der Währungsgemeinschaft kauft, werden mehr Euro benötigt, um diese Güter zu bezahlen. Das treibt den Wechselkurs nach oben – und macht den Export teurer. Über diesen eingebauten Ausgleichsmechanismus sorgen die Kräfte des Marktes dafür, dass Handelsüberschüsse eines Landes nicht unendlich groß werden.

Deshalb reicht es nicht, dass die Länder des Südens – mit Ausnahme von Italien und Frankreich – unter großen Anstrengungen ihre Kosten gesenkt haben, um mehr Waren exportieren zu können. Denn wenn die Währung weiter aufgewertet wird, sind die mühsam erkämpften Kostenvorteile auf den Weltmärkten in Gefahr, auch wenn die EZB, wie angekündigt, noch einmal die Zinsen senkt.

Das Kalkül kann nur aufgehen, wenn auch Deutschland, das Land mit dem größten Exportüberschuss in Europa, sein Verhalten ändert. Um den Höhenflug des Euro zu stoppen, müssen die Deutschen ihren Überschuss in dem Maße verringern, wie die Südländer den ihren erhöhen. Damit würde sich der Handelssaldo der Euro-Zone insgesamt nicht mehr ausweiten und Druck von der Währung genommen.

So wird in diesen Tagen die Dialektik der deutschen Antwort auf die Krise offenbar: Die Deutschen haben maßgeblich darauf gedrängt, dass der Süden Löhne senkt und Kosten kürzt – so wie es unter der Agenda 2010 im eigenen Land geschehen ist. Doch je deutscher Europa wird, desto weniger deutsch kann Deutschland sein, sonst zerstört die Rettungspolitik ihr eigenes Fundament.

Das aber bedeutet, dass die inländische Nachfrage in Deutschland gestärkt werden muss, damit sich der Exportüberschuss verringert. Es gibt viele Möglichkeiten, sinnvoll Geld auszugeben. Der Internationale Währungsfonds hat diese Woche vorgerechnet, dass pro Jahr rund 14 Milliarden Euro mehr in die Infrastruktur gesteckt werden müssten. Worauf warten wir noch?