In knapp drei Wochen beginnt in São Paulo die Fußballweltmeisterschaft. Deshalb haben wir Fragen aufgeworfen, die sich nicht länger vermeiden lassen: 1) Wer wird Weltmeister und warum? 2) Von welchem Spieler wird man ewig schwärmen und warum? 3) Was macht Fußball mit Ihnen?

DIE ZEIT Nr. 23/2014