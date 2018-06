"Ich liebe Amazon", sagt Walter Isaacson, Steve-Jobs-Biograf und früherer CNN-Vorstand, auf der US-Buchmesse BEA letzte Woche in New York. "Ich kaufe alle meine Anzüge bei Amazon. Aber ein Marktanteil von 40 Prozent, das ist ein Problem. Das ist ein Fall für die Kartellgesetze." Die meisten BEA-Besucher allerdings hatten weniger gemischte Gefühle beim Kampf Amazon gegen Hachette, eines der größten Verlagshäuser der Welt. Immer wieder wurde den verlegen lächelnden Hachette-Leuten am BEA-Stand – die strikt dazu verdonnert waren, nicht mit der Presse zu reden – zu ihrem Widerstandswillen gratuliert. Hachette-Starautor James Patterson warnte, dass "Buchläden, Büchereien, Autoren, Verleger und auch Bücher ins Kreuzfeuer eines Wirtschaftskrieges zwischen Verlagen und Onlineverkäufern" geraten seien, und forderte neue Gesetze. "Hier geht es um Leben und Tod für Hachette", befand auch Jeremy Greenfield von der Digital Book World zur Times. "Es geht darum, die Zukunft des Verlagswesens zu kontrollieren."

Der Kampf zwischen Amazon und den großen Verlagen tobt schon länger, aber derart eskaliert ist er erst in den letzten Wochen, als Amazon bei allen Hachette-Büchern schlicht den "Buy"-Knopf abstellte. Nicht nur konnten Kunden nun keinen der 5000 Hachette-Titel mehr bestellen, Amazon empfahl potenziellen Käufern sogar ähnliche Bücher anderer Verlage. Und: Kunden können keine Vorbestellungen mehr aufgeben; ein Problem, weil sich danach die Höhe der Auflage richtet. Bei dem Streit geht es um die Prozente, die Amazon von Hachette-Büchern, vor allem bei E-Books, bekommt. Amazon verlangt einen höheren Anteil, den will Hachette nicht geben. Im Grunde aber geht es darum, dass Amazon die Verlage überhaupt aus dem Markt drängen will. In Deutschland leistet der Onlinehändler sich einen ähnlichen Kampf mit dem Verlagshaus Bonnier.

Aber nicht alle Verlage und schon gar nicht alle Autoren stimmen in den Anti-Amazon-Chor mit ein. Der Konzern bietet gerade selbst verlegenden Autoren günstige Konditionen, aber auch finanzielle Hilfen für Übersetzer, die von den Großverlagen meist als Stiefkinder behandelt werden. "Wir schütten jedes Jahr eine Million Dollar an Fördergeldern aus, und wir sind die Bösen, und die von Hachette sind die Guten, dabei gehört Hachette einem französischen Rüstungskonzern", meint ein Amazon-Angestellter, der ungenannt bleiben möchte (der langjährige Hachette-Chef Jean-Luc Lagardère kommt vom Luftfahrtkonzern Matra, der in der European Aeronautic Defence and Space Company aufging, an der Hachette heute 7,5 Prozent hält). Und auch die anderen Großverlage, die sogenannten Big Five, gehören Konzernen, von Holtzbrinck über CBS und Bertelsmann bis zu Rupert Murdochs News Corp.

Der Streit zwischen den Big Five und Amazon begann bereits 2012, als die Big Five mit Apple günstigere Konditionen für E-Books ausgehandelt hatten. Amazon beschwerte sich beim US-Justizministerium, das wiederum beschuldigte die Verlage, Preisabsprachen getroffen zu haben. Die Verlage gaben letztendlich nach, fühlen sich aber nach wie vor im Recht. Denn Amazon kann sich die knappen Preise nur erlauben, weil es einerseits die Bücher mit anderen Gütern quersubventioniert, andererseits von der Wall Street immer wieder frisches Geld bekommt. Derweil werden die Investoren vertröstet, was die Gewinne angeht. Irgendwann aber, fürchten viele, werde Amazon ein totales Monopol haben und dann allen die Buchpreise und die Konditionen diktieren.

Wie sehr die Linie zwischen Gut und Böse schillert, zeigt sich auch beim Amazon-Konkurrenten Barnes & Noble: Vor einigen Jahren noch galt die Buchhandelskette als finsterer Konzern, der kleine Buchhandlungen tottrampelt, heute fürchten viele Verlage, dass Barnes & Noble die Luft ausgeht. In die Bresche gesprungen ist vorerst Books-a-Million, ein Buchvertrieb, mit einem Jahresumsatz von nur 23 Millionen Dollar im Vergleich ein Zwerg. Books-a-Million bietet nun oben auf der Website Hachette-Bücher an. Mit Rabatt. Allerdings: Seine Stärke bezieht Books-a-Million daher, dass es exklusiv die Megamärkte von Wal-Mart beliefert. Auch das kein Fall von "David gegen Goliath".