In seiner programmatischen Rede in West Point hat Obama die Klassiker im Kanon amerikanischer Außenpolitik hochleben lassen. Amerika sei nach wie vor die "unverzichtbare Nation", die "immer auf der Weltbühne führen muss". Das werde auch "in diesem Jahrhundert" so sein – "wenn notwendig" gar im Alleingang. Ebenso dezidiert war Obamas Absage an den Isolationismus zwischen den beiden Weltkriegen, der erst Europa, dann Amerika ins Unglück gestürzt hatte.

Dennoch zieht sich durch Barack Obamas Rede ein neues Motiv, das so gar nicht in den Kanon passen will. Es scheint ein kriegsmüdes Land auf, das den Ordnungshüter nicht mehr geben will. Es sprach kein Kennedy, der "jeden Preis" für die "Verteidigung der Freiheit" zu zahlen bereit war, sondern ein Präsident, der geradezu "Selbsteindämmung" betreibt. Der Weltpolizist wird zum Sozialarbeiter, der Interventionismus ein Gräuel aus Bush-Zeiten.

Die Sprache war geprägt von klinischer Distanz, fast schon indifferent gegenüber den neuen Arenen der Weltpolitik, wo die Machtpolitik wieder Einzug hält. "Irgendwann", sinnierte Obama, könnte "regionale Aggression" im Südchinesischen Meer oder in der Ukraine auch unsere Alliierten "berühren", gar "unsere Streitkräfte hineinziehen".

Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT. Von 2001 bis 2004 war er auch ihr Chefredakteur, gemeinsam mit Michael Naumann. Davor leitete er das außenpolitische Ressort der Süddeutschen Zeitung. Weitere Texte von ihm finden Sie hier.



Nur eben "irgendwann", obwohl China und Russland längst eine raumgreifende Politik in ihrem Vorfeld betreiben. Der Terror sei wieder erstarkt, meldete Obama, bekämpfen aber mögen ihn andere; er werde bloß deren Truppen ausbilden helfen. Die "rote Linie", die er in Syrien gezogen hatte, ist vergessen, obwohl Präsident Assad hartnäckig Teile seines C-Waffen-Arsenals zurückhält und manche Berichte sogar von neuen Einsätzen künden.

In der Militärakademie hat Obama, wiewohl verbrämt, die Nach-innen-Wendung der USA vorgezeichnet. Deutlicher als seine Worte sind die Fakten, die flüstern: Hält die von Obama verordnete Abrüstung an, wird das Land in einigen Jahren gar nicht mehr fähig sein, weltweit aus dem Stand einzugreifen. Der Verteidigungshaushalt für das Fiskaljahr 2014/15 wird um 400 Milliarden Dollar unter dem von 2011 liegen. Oder so: Er wird von 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 3,4 fallen. Falls der nächste Präsident den Trend nicht bricht, wird der Anteil in zehn Jahren auf 2,3 Prozent geschrumpft sein – auf den niedrigsten Sockel seit 1940. Dieser Wert entspricht dem der Mittelmächte Frankreich und England (Deutschland liegt bei 1,4 Prozent).

Die Zahl der manövrierfähigen Kampfbrigaden würde sich in fünf Jahren auf 24 halbieren. Schon als Obama seine "rote Linie" zog, befand sich kein einziger US-Flugzeugträger mehr im Mittelmeer. Derweil wachsen Chinas Militärausgaben um zwölf Prozent. Für manche Europäer, die sich an den freizügigen Gebrauch der Macht unter George W. erinnern, werden dies gute Nachrichten sein. Barack Obamas Amerika wird sozusagen europäischer: machtvergessen statt machtversessen.

Nur wachsen überall außer im Westen die Militärbudgets, und es wird immer ambitionierte Mächte wie Peking und Moskau geben, die ein Vakuum als Einladung betrachten. Im 20. Jahrhundert konnte sich Europa stets auf die transatlantische Verwandtschaft verlassen. Bloß: Wer trägt die Last, wenn Amerika nicht mehr will?