Schon wieder ein Flug mit Iran Air und schon wieder die Frage, ob wir heil landen werden. Wegen der Sanktionen gegen den Iran bekommen unsere Flugzeuge ja keine Ersatzteile mehr aus dem Ausland. Um mich zu beruhigen, sagen meine Freunde: "Wären unsere Maschinen nicht sicher, würden die Deutschen ihnen keine Landeerlaubnis erteilen." Klingt logisch. Auf Deutschland ist Verlass, wenn es um Sicherheit geht. Beweis dafür sind Namen wie ISO, TÜV und DQS. Was für die Technik gilt, gilt ebenso für die Politik. Ich sinke in meinen Flugzeugsitz und denke, dass den Deutschen gar nicht klar ist, welche Standards sie auch in gesellschaftlicher Hinsicht setzen. Dann schmerzt mein Zahn.

Wir landen in Hamburg. Seltsam: Alle Iraner, die sich am Teheraner Flughafen in der Schlange vorgedrängelt und am Check-in um jedes Kilo Koffergewicht gefeilscht haben, werden hier zu anderen Menschen. Sie halten sich an die Regeln, sind höflich. Was ist los?

Wir stehen an der Passkontrolle: Ein Blick, ein Stempel, wir dürfen hinein nach Deutschland. Die Zollbeamten bitten mich – wie immer – mit einem Fingerzeig zu sich. Sie spüren wohl meine Unsicherheit. Das hat mit der Arbeit zu tun, die ich zu Hause mache. Ich arbeite im Iran mit deutschen Journalisten, helfe ihnen bei Behördengängen, begleite sie auf Recherchen. Wer so einen Job hat, wird vorsichtig. Und unsicher. Das prägt mein Verhalten gegenüber uniformierten Personen, selbst Nachtwächtern in Hotels.

Naghmeh Hosseini lebt in Teheran und arbeitet dort mit deutschen Journalisten.

Es ist Ostern, als ich in Hamburg ankomme. An Ostern geht es um den Tod Christi und seine Auferstehung. Von Trauer oder Andacht ist in Deutschland allerdings nichts zu spüren. Wäre Jesus ein schiitischer Heiliger, Irans Straßen wären von Trauerzügen gesäumt. Wir Iraner kommen mit Trauer besser zurecht als mit Freude. Unser Leben ist voller Melancholie, auch in unseren fröhlichen Gesängen liegt ein Hauch von Traurigkeit. Es muss wohl an unserer Geschichte liegen.

In Deutschland hingegen – ist euch Deutschen das eigentlich klar? – dominiert das Leben. Paradies und Hölle sind kein Thema. Hier reden die Leute über Urlaubsziele und die Steuer. Die Gedanken drehen sich ums Hier, ums Heute, um den kommenden Sommer. Glücklich so ein Land. Ihr Deutschen habt eine Regierung, die es ernsthaft als ihre Aufgabe versteht, die Lebensqualität der Bürger noch weiter zu steigern. Trotz eurer Dauerkritik, ihr seid ein Volk voller Erwartung.

Meine Laune wäre noch besser, wenn nicht diese Zahnschmerzen wären. Meine Freundin schaut im Internet nach dem zahnärztlichen Notdienst. Wir gehen zu Doktor Paradi. Er ist ein Asiat, aber hier aufgewachsen. Ein Iraner fragte mich mal, ob die Deutschen nicht Rassisten seien. Ich sagte, nicht mehr als du und ich. In Deutschland gibt es überall Ausländer, in allen Farben. Ich bezweifle, sagte ich ihm, dass du im Iran so viele Ausländer um dich herum dulden würdest. In jedem von uns steckt manchmal ein kleiner Rassist. Die Araber mögen uns Iraner nicht, wir Iraner mögen die Araber nicht, die Türken mögen weder uns noch die Araber. Aber klar, es ist immer einfacher, die anderen als Rassisten zu beschimpfen.

Doktor Paradi sagt, der Zahn sei entzündet. Er verschreibt mir Antibiotika. Nach den Feiertagen soll ich zum Spezialisten gehen.

Die Kieferchirurgin ist meine Retterin. Ich weine fast in ihrer Praxis. Sie macht einen Schnitt ins Zahnfleisch. Die Prozedur findet unter höllischen Schmerzen statt, weil die Betäubung nicht wirkt. Als es vorbei ist, führt mich die Ärztin in einen Ruheraum, gibt mir eine Decke. In Deutschland habe ich immer wieder erfahren: Wo Wohlstand ist, ist auch mehr Barmherzigkeit. Nicht Reichtum, sondern Leid und Not bringen Gleichgültigkeit mit sich. Denn warum soll mir jemand leidtun, wenn es mir genauso schlecht geht?

Im Ruheraum schwindet mein Schmerz. Die Kieferchirurgin erzählt, dass sie noch in dieser Woche in den Iran reist. Es ist ihr erstes Mal.

Ich erhole mich bei meiner Freundin Sima. Ich beobachte, wie sie ihr neues Hotel in Hamburg managt. Sima geht von Zimmer zu Zimmer, alles soll perfekt sein, selbst die Ausrichtung der Bettlaken. Ich sage: "Entspann dich. Perfektionismus ist nicht gut, das Menschliche geht verloren." Sima widerspricht. Sie ist hier aufgewachsen. Bei uns im Iran ist man dankbar, wenn alles einigermaßen funktioniert. Falls einmal etwas "perfekt" läuft, fragt man sich sofort, wo der Haken ist.

Perfekte Häuser, perfekte Gärten, perfekte Dienstleistung. Und natürlich perfekte Maschinen, deren Export Deutschland wirtschaftlich besser dastehen lässt als alle anderen Staaten in Europa ... Ich muss an ein Gespräch in Teheran denken, zwischen einem iranischen Abgeordneten und einem deutschen Journalisten. Der Reporter konstatierte besorgt, Firmenvertreter aller europäischen Länder strömten in den Iran, nur die Deutschen nicht, weil sie das Ende der Atomverhandlungen abwarteten. Verlöre Deutschland so nicht den iranischen Markt an die Konkurrenz? Nein, sagte der Abgeordnete. Immer noch, nach 30, 40 Jahren, seien es deutsche Maschinen, die in Irans Fabriken liefen. Der gute Ruf der deutschen Ware halte es aus, wenn ihre Vertreter etwas später kämen.

Die Kieferchirurgin ist von ihrer Iran-Reise zurückgekehrt und mein Leid, zumindest was meinen Zahn betrifft, ist vorbei. Die Ärztin erzählt von ihrer Reise und sagt, sie habe sich in den Iran verliebt. Mein Mund ist weit geöffnet, ihre Hand und die Zange fuhrwerken darin herum. Sprechen kann ich nicht, dabei hätte ich ihr einiges zu sagen.