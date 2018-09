Die Bildungsministerin, sonst eher zentralistischen Tendenzen zugetan, möchte nun Spezielles schützen. Sie ließ eine Broschüre entwickeln, um zu verhindern, dass "spezifisch österreichische Ausdrucksweisen unserer Sprache langsam, aber sicher in den Hintergrund geraten". Das ist interessant, zumal immer öfter auch heimische Politiker "vor Ort" waren und dort "gestanden haben". Selbst das intellektuelle Flaggschiff des Landes, der Radiosender Ö1, berichtete schon in den Nachrichten von "Klamotten" oder dass etwas "in trockenen Tüchern" sei. Auch ganz tief unten, also auf dem publizistischen Kellerniveau einer Zeitung, die sich leider Gottes Österreich nennt, freut man sich auf das "tolle" Fernsehprogramm zur Weihnachtszeit. Nun werden einige in diesem 64 Seiten starken Schriftsatz aus dem Bildungsministerium sicher reflexartig einen antideutschen Affekt erkennen wollen. Oder gar glauben, in dem Brevier über die alpine lingua chauvinstica das dumpfe Beharren auf einer autochthonen sprachlichen Eigenentwicklung entdecken zu dürfen. Doch tatsächlich geht es hier gar nicht um das Phantom eines bundesdeutschen Idioms, welches die lieb gewonnene Umgangs- wie Literatursprache Österreichisch in ihrer Existenz bedroht. Es geht vielmehr um eine tote Sprache, die sich via Synchronisierung als Hochsprache aufspielt. Eine Sprache aus dem Nirgendwo, charmebereinigt und ohne Esprit. In ihr haben "Menschen Sex miteinander", was eine Meisterleistung darstellt. Nämlich jene, einem prinzipiell aufregenden Sachverhalt jegliche Aufregung zu entziehen. In diesem linguistischen Einheitsmatsch wird auch gern das I zum Ü. Man würd’ sich erünnern, dass man ürgendwo ürgendwem begegnete. Man sollte freilich die Kürche im Dorf lassen. Umgekehrt ist es noch schlümmer. Deutsche Ümmigranten bilden hier Selbsthülfegruppen, weil sie echte Probleme mit Ausdrücken wie Karfiol oder Erdäpfeln (wahlweise: Bramburi) haben. Das ist aber vielleicht gar kein Sprachproblem, eher fehlen da ein paar Tassen im Schrank. Oder nüch?