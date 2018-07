Großbritannien zieht wieder einmal den Zorn des Kontinents auf sich, und diesmal ist es ernst, denn es geht nicht ums Geld, sondern ums demokratische Prinzip. Premier David Cameron lehnt Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsidenten ab, den Mann, der als Sieger aus der Europawahl hervorgegangen ist. "Es kann ja wohl nicht sein", raunt SPD-Chef Sigmar Gabriel über den britischen Premier, "dass ausgerechnet einer, der Europa schwächen will, darüber entscheidet, wer Europa stärken soll." Andere formulieren die Ausladung lässiger. Der CDU-Außenpolitiker Hans-Peter Uhl etwa ruft den Briten zu, wenn sie aus der EU austreten wollten: "Bitte sehr!"

Man fragt sich, ob diesen Politikern klar ist, was sie da in großer Leichtfertigkeit herbeireden. Was sie nicht verstehen: Nur wer an einem System zweifelt, kann es stärken – Konformisten entlarven keine Schwächen. Natürlich nervt das bisweilen. Aber was würde aus der Europäischen Union, ganz nüchtern gedacht, ohne dieses kritische Korrektiv – ohne das britische Prinzip?

Die CDU wusste, warum sie ihren Spitzenkandidaten nicht plakatierte

Es stimmt schon, Camerons Widerstand gegen Juncker ist einigermaßen dreist. Das Versprechen vor der Europawahl lautete schließlich, dass deren Gewinner Chef der Brüsseler Gemeinschaftsbehörde wird. Dieses prinzipielle Argument muss respektiert werden. Mit ihm enden allerdings auch schon die Gründe, die für Juncker sprechen. Die CDU wusste, warum sie "ihren" Spitzenkandidaten nirgends plakatierte – im Unterschied zu Cameron spricht sie das Offenkundige bloß bis heute nicht aus: Wenn Europa eines nicht mehr braucht, dann sind es die Verfechter einer ever closer union, die sich gegenseitig mit Karlspreisen behängenden Integrationisten. Es ist genau dieser Typus, den Juncker verkörpert. Der Fehler dieser Europawahl war, wie so oft in der EU, dass niemand früh genug – also bei der Kandidatenauswahl – genug Querdenkerei aufbrachte und Nein rief. Auf diesen Mangel hinzuweisen, besitzt David Cameron also jetzt die Frechheit. Zu spät, zugegeben.

Nur, wie kann man daraus die Forderung ableiten, Europa solle auf solche Gegenstimmen in Zukunft ganz verzichten? An der britischen Mitgliedschaft hängt eine entscheidende Qualität der EU: das Ausmaß ihrer inneren Liberalität, ihrer Fähigkeit, sich ständig mit Widerstand auseinanderzusetzen, um daran zu wachsen.

Ja, die Briten haben Europas Familiengefühl gestört, immer wieder. Sie waren eben noch nie große Freunde von Prinzipien, eher von Pragmatismus und von Trial and Error. Empirie und Evidenz versprachen im Mutterland von Industrialisierung und Empire von jeher mehr Gewinn als Ideologie. Anders als die leicht innerlichen Deutschen glauben diese spleenigen Inselbewohner, überspitzt gesagt, tatsächlich, dass das Leben den Menschen belehrt, nicht umgekehrt. Großbritannien ist das Land in Europa, das am frühesten modern geworden ist, und bis vor hundert Jahren herrschte es über das größte Handelsimperium der Erde. So etwas wirkt nach. Wenn die EU auch dazu dient, Europa gegen aufstrebende Mächte wie China oder Brasilien zu stärken, dann wäre ein britischer Ausstieg ein historischer Schlag. Die EU verlöre nicht ein Achtundzwanzigstel, sondern ein Viertel ihrer Stärke: Europas größten Bankenplatz, seine größte Soft Power, sein schlagkräftigstes Militär und sein diplomatisches Powerhouse.

Kein Land bekäme die Wucht dieser Veränderung stärker zu spüren als Deutschland. Hätte die Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten in Großbritannien nicht immer wieder einen liberalen Verbündeten gefunden, wäre die gesamte EU heute protektionistischer, noch reglementierter, um nicht zu sagen: deutlich französischer geprägt. In einer EU ohne Großbritannien würde sich die politische Gravitation merklich nach Süden verschieben. Angela Merkel blieben als wirtschaftspolitische Partner dann im Wesentlichen die skandinavischen Staaten – Sympathieträger zwar, aber alles andere als Schwergewichte.

Natürlich kann man der Ansicht sein, dass Kontinentaleuropa auch in Zukunft von Großbritannien nicht das Geringste wird lernen können. Mit einer solchen Biedermeier-Union werden allerdings immer weniger derjenigen Europäer glücklich sein, die Skepsis und fruchtbaren Streit als Tugenden begreifen. Eine EU ohne UK wäre ein Schneckenhaus, weniger flexibel und weltoffen, gebaut für den Rückzug statt für den Aufbruch. Die chinesische Regierung würde das ebenso freuen wie die im Kreml. Beide warten täglich auf neue Beweise, dass die westliche Demokratie letztlich konkurrenzunfähig ist. Feiern würden den Tag des "Brexit", des britischen Exit, auch die Rechtspopulisten auf dem Kontinent, weil ihnen damit endlich das Präzedens für eine "Befreiung" von Brüssel geliefert wäre.

Um den Fortschritt in der Demokratisierung der EU nicht aufzuhalten, wird David Cameron den Alt-Europäer Juncker schlucken müssen. Gleich nach dessen Kür aber sollten die EU-Chefs ein Signal für ein neues Europa setzen. Ein Brüsseler Gipfel, der sich ausschließlich mit Camerons Reformideen für die EU befasst, wäre als Korrektur ein guter Start. Viele teilen ja seine Vorschläge: mehr Konzentration auf die großen Aufgaben, mehr Subsidiarität und mehr Flexibilität. Es könnte die letzte Gelegenheit sein, die Briten in der Union zu halten. Die meisten von ihnen wollen das noch immer. Sie finden, dass sie keine Europaskeptiker sind, sondern Europäer, weil sie skeptisch sind.

