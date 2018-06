Inhalt Seite 1 — Angst und Wut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bis vor Kurzem war Newark ein unbekannter Ort in Ostengland, dessen einzige größere Bedeutung in einem Luftwaffenstützpunkt lag, der im Zweiten Weltkrieg von britischen und polnischen Piloten genutzt wurde. Heute ist Newark ein hübsches Marktstädtchen mit Einfamilienhäusern aus Backstein; die Wahlen gewinnt regelmäßig ein Konservativer, ein Tory. Das ist jetzt anders. Bei der Europawahl stimmten hier mehr Menschen für die UK Independence Party (Ukip), die aus der EU austreten will, als für die Tories.

Landesweit ging die Ukip mit 27,5 Prozent der Stimmen als Siegerin hervor. Die europafreundlichen Liberaldemokraten stehen seither vor ihrer Selbstauflösung, die Labour-Partei zweifelt an ihrem Chef Ed Miliband. Und die Tories? Streiten mit Euro-Skeptikern außerhalb und innerhalb ihrer Reihen.

In Newark wird jetzt auch die erste Runde der Kämpfe nach der Europawahl entschieden. An diesem Donnerstag findet hier eine Nachwahl für einen Sitz im Parlament statt; an sich keine große Sache, aber die Abstimmung ist ein Test für die Parlamentswahl im nächsten Mai. Sollte der Kandidat der Ukip gewinnen, wäre das eine weitere Demütigung für die Regierung von David Cameron. Er hat deswegen alle konservativen Abgeordneten aufgefordert, Newark mindestens dreimal zu besuchen. Er selbst war schon viermal da, der Außenminister William Hague ebenso.

"Wir werden die Ukip besiegen, indem wir mit Europa zusammenarbeiten", sagt Hague, während er am vergangenen Samstag auf dem Marktplatz von Newark Hände schüttelt. "Wir wollen die EU reformieren und dann in einem Referendum darüber abstimmen lassen." Hague war von 1997 bis 2001 Parteichef und hat damals erfolgreich dafür geworben, dass Großbritannien dem Euro nicht beitritt und das Pfund behält. Später hat er den Austritt der Tories aus der europäischen Fraktion der konservativen Parteien mit organisiert. Hague hat also anti-europäische street credibility . Die wollen die Tories nutzen, um übergelaufene Ukip-Anhänger zurückzugewinnen.

Der Erfolg der Ukip bringt Cameron in eine schwierige Lage. Er selbst hielte es für vernünftiger, bliebe sein Land EU-Mitglied, weil das besser für die Wirtschaft sei. Taktisch aber nutzt ihm die in Europa kursierende Sorge vor einem Austritt Londons. Sie erlaubt es ihm, britischen Positionen in Brüssel Nachdruck zu verleihen und damit seine europaskeptischen Wähler und Parteifreunde zu beeindrucken. Camerons Widerstand gegen die Berufung von Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident ist da nur der Anfang. Um Sozialleistungen, Freizügigkeit und die Befugnisse der Euro-Länder wird es ebenfalls Streit geben.

Cameron sagt, dass die EU "zu groß und bossy" sei. Der Erfolg der populistischen Parteien in Ländern wie Frankreich oder Griechenland lässt ihn offenbar hoffen, dass andere Länder auf seine Seite wechseln könnten. Schon preisen ihn die Tories als Anführer einer neuen Bewegung, die die EU verschlanken werde. Tatsächlich aber beschränkt sich sein Handlungsspielraum auf den schmalen Grat zwischen dem, was seine Leute fordern, und dem, was die anderen Regierungschefs tolerieren.

Um sich von der Ukip abzugrenzen, präsentieren sich die Tories als die vernünftigen Euro-Skeptiker. Doch sie haben ein Nähe-Distanz-Problem: Die Ukip ist Fleisch von ihrem Fleische. Nigel Farage, Parteichef der Ukip, ist ein ehemaliger Konservativer, dasselbe gilt für den Multimillionär Paul Sykes, ihren größten Geldgeber, ebenso wie für eine Reihe ihrer neuen Bezirks- und Europaabgeordneten. Warum, fragen nun einige Konservative, sollten sie nicht mit der Ukip einen Pakt für die Parlamentswahl schließen? Cameron hat das bisher immer abgelehnt: Es gebe zu viele Ukip-Mitglieder, die gegen Muslime, Frauen und Schwule hetzten.

Der Ukip-Kandidat für Newark, Roger Helmer, hat zum Beispiel vorgeschlagen, "Therapien" gegen Homosexualität aus der Krankenkasse zu bezahlen. Auch er ist ein ehemaliger Tory, der viermal für die Partei ins Europäische Parlament gewählt wurde, ein Cambridge-Absolvent und Geschäftsmann. Er wolle für Patriotismus kämpfen, sagt er, so wie es Margaret Thatcher getan habe, bevor sie in dem Referendum von 1975 für die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft geworben habe. Er sieht sich in ihrer Tradition, er hält die Ukip für die konservative Partei von heute.