Wenn Kaufleute verhandeln, einigen sie sich irgendwann auf den Preis. Das läuft beim Verramschen von Gebrauchtwagen genauso wie beim Weiterreichen ganzer Unternehmen. Prallen dabei aber die Interessen von Banken und Hedgefonds aufeinander, geraten Verhandlungen leicht zu einer Schlacht, die Jahre dauern kann. Vor dem Handelsgericht in Wien läuft derzeit der bislang letzte Akt einer solchen Auseinandersetzung. Sie ermöglicht seltene Einblicke in die Niederungen der Hochfinanz und illustriert die Methoden beim Kampf um das ganz große Geld.

Auf der einen Seite steht die UniCredit in Rom, ein internationaler Finanzkonzern mit 40 Millionen Kunden. Hierzulande ist er durch seine Tochter HypoVereinsbank bekannt. Auf der anderen Seite steht der Hedgefonds Polygon mit Büros in London und auf den Cayman-Inseln. Er ist Teil einer Gruppe, die zehn Milliarden Dollar verwaltet.

Und mittendrin: ein privates Schiedsgericht aus österreichischen Wirtschaftsprüfern und Anwälten, das zwischen UniCredit und Polygon vermitteln sollte und nun selbst im Feuer steht. Umstritten ist, ob das Schiedsgericht der Bank geholfen hat, den Hedgefonds über den Tisch zu ziehen. Und zwar als die UniCredit vor Jahren Polygons Aktienanteile an der Bank Austria übernahm. Zu billig, wie Polygon glaubt?

Schiedsgericht Schiedsgericht Ein Schiedsverfahren gilt als schnelle, allerdings auch teure Alternative zu einem Prozess vor Gericht. Alle am Konflikt beteiligten Parteien müssen damit einverstanden sein, die Schiedsrichter auswählen und vorab erklären, deren Votum später auch zu akzeptieren. In der Regel klappt das auch. Bei internationalen oder komplizierten Firmenübernahmen werden solche Schiedsgerichte oft eingesetzt.

Mehrere Zivilprozesse und sogar strafrechtliche Ermittlungen haben sich bereits mit diesem Fragenkomplex befasst. In der jüngsten Klage fordert der Hedgefonds von den Schiedsrichtern – die die Vorwürfe Polygons zurückweisen – knapp vier Millionen Euro Schadensersatz.

Für Polygon sind die vier Millionen Euro aber nur Kleinkram. An die 200 Millionen Euro könnte der Hedgefonds noch herausschlagen, sollte er im Schiedsverfahren benachteiligt worden und die Bank Austria deutlich wertvoller gewesen sein.

Die UniCredit wollte die Bank Austria, deren größte Anteilseignerin sie schon war, 2007 nämlich gern vollständig übernehmen. In solchen Fällen hat der Hauptaktionär das Recht zu einem Squeeze-out – er kann Minderheitsaktionäre gegen ihren Willen aus dem Unternehmen herausdrängen. Verhandlungsspielraum gibt es nur beim Preis.

Polygon besaß damals gut ein Prozent der Anteile an der Bank Austria. Die UniCredit zahlte dafür knapp 130 Euro je Aktie. Zu wenig, argumentierte der Hedgefonds. Und so übergaben beide ihren Streit freiwillig einem Schiedsgericht, zu dessen Vorsitzenden die Kammer der Wirtschaftstreuhänder den Wirtschaftsprüfer Fritz Kleiner aus Graz bestellte. Kleiner ist in Österreich bekannt, er trat als Sachverständiger bei vielen prominenten Streitfällen auf. Beim Streit um die Bank Austria wurde Kleiner zur zentralen Figur – Polygon wirft ihm bis heute vor, kein neutraler Schiedsrichter, sondern heimlicher Interessenvertreter der UniCredit gewesen zu sein.

Kleiner hat das immer zurückgewiesen und möchte sich derzeit nicht äußern. UniCredit hat die Vorwürfe ebenfalls stets bestritten, möchte laufende juristische Auseinandersetzung aber nicht kommentieren. Und auch Polygon will nichts zum Fall sagen.

Dokumente, die der ZEIT vorliegen, offenbaren das tiefe Zerwürfnis zwischen den Beteiligten. Umstritten sind einige E-Mails von Kleiner aus der Anfangsphase des Verfahrens. Damals suchte er für das Schiedsgericht einen Gutachter, um den Wert der Bank Austria beurteilen zu können. Ein entscheidender Vorgang: Je höher ein Gutachten den Wert der Bank Austria einschätzen würde, desto mehr müsste die UniCredit den Minderheitsaktionären wohl bezahlen.

Mehrere mögliche Gutachter wurden von Kleiner angesprochen. Interessanterweise bat Kleiner sie jedoch um eine Einschätzung, bevor ein offizieller Auftrag erteilt wurde. Polygon interpretiert das den Papieren zufolge so, als habe Kleiner gezielt nach einem der UniCredit wohlgesinnten Gutachter gesucht. Und zumindest einer der Angesprochenen wunderte sich über die Vorgehensweise. Per E-Mail fragte er zurück: "Nur zur Bestätigung: Sie möchten ein Kurzgutachten als Schritt der Auswahl des Sachverständigen?"

Einen anderen Kandidaten forderte Kleiner per E-Mail zur Eile auf. "Ich habe Leute im Hintergrund, die dringend Ihre Meinung erfahren möchten", drängte er den Experten – der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht offiziell beauftragt war. Mit der Einschätzung des Finanzfachmanns zeigte sich Kleiner später offensichtlich zufrieden, denn er mailte: Der in der Stellungnahme aufgezeichnete Weg werde, "so wie ich es sehe, der Weg sein, auf dem Sie das Schiedsgericht zu einem von allen akzeptierten Abschluss des Verfahrens bringen werden". Und dann wurde der Gutachter beauftragt.

Was aber sollte dieser "von allen akzeptierte Abschluss" sein? Und wer sind die ominösen "Leute im Hintergrund", die schon vor dem Auftrag wissen wollten, was hinterher herauskommen würde?