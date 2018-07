Inhalt Seite 1 — "Endlich mehr Kraft entwickeln" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: In der Hochschulpolitik soll endlich das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern fallen. Hätten Sie sich ein besseres Abschiedsgeschenk vorstellen können?

Peter Gruss: Nach dem jahrelangen Hickhack ist das wirklich eine gute Nachricht. Die Universitäten benötigen dringend zusätzliche Mittel. Die Länder können diese Aufgabe augenscheinlich nicht schultern. Nach einer Grundgesetzänderung, die uns jetzt versprochen wird, dürfte der Bund erstmals in die Grundfinanzierung der Hochschulen einsteigen. Das wäre eine wichtige Weichenstellung.

ZEIT: Auch das Budget der Forschungsorganisationen wie der Max-Planck-Gesellschaft wird in Zukunft weiter steigen. Das dürfte Sie freuen.

Gruss: Steigende Budgets sind natürlich besser als sinkende. Insofern stimmt die Richtung. Gleichwohl hätte ich mir mehr Courage gewünscht, etwa bei einem Ziel für Forschungsinvestitionen, das über drei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung hinausgeht. Die Max-Planck-Gesellschaft benötigt ja allein vier Prozent jährlicher Zuwächse, um den Status quo ihrer Aktivitäten zu erhalten. Insofern ist die jetzige Regelung kein Grund für überbordende Euphorie. Interessant aber ist, dass die Länder ihren Anteil an der Finanzierung weiter herunterfahren und der Bund wichtiger wird.

ZEIT: Ist das ein Problem?

Gruss: Nur wenn der Bund stärker in die Inhalte eingreifen würde – was bislang nicht der Fall war und wogegen wir uns auch wehren würden.

Max-Planck-Institut Führungswechsel Der Zellbiologe Peter Gruss war seit 2002 Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, der führenden Institution der Grundlagenforschung in Deutschland. Gruss hat sie in seiner Amtszeit stark auf Internationalität getrimmt: Neue Institute in Florida und Luxemburg wurden gegründet und viele Forscher aus dem Ausland berufen. Diese Woche übergibt Gruss auf der Jahresversammlung der MPG in München sein Amt nun an den Chemiker Martin Stratmann.

ZEIT: Bislang sind die Institute der Max-Planck-Gesellschaft auf alle Bundesländer verteilt. Wenn nun der Einfluss der Länder sinkt, könnte sich die MPG längerfristig auf wenige Standorte konzentrieren. Das würde nicht nur Geld sparen, sondern auch kluge Köpfe zusammenbringen – wie an der amerikanischen Ostküste oder in Kalifornien.

Gruss: Aus wissenschaftlicher Sicht ist es sicherlich sinnvoll, in größeren Campus-Einheiten zu denken und so eine kritische Masse zu schaffen. Andererseits hat uns die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder bisher unsere Unabhängigkeit gesichert. Wenn ich abwägen müsste, wäre mir die Unabhängigkeit wichtiger als ein etwa vom Bund allein finanzierter Standortvorteil.

ZEIT: Aber innerhalb der Bundesländer könnten Sie Ihre Ansiedlungspolitik konzentrieren.

Gruss: Das ist eine sehr vernünftige Überlegung. Wissenschaftshistoriker gehen davon aus, dass in Zukunft global nicht Staaten um die besten Köpfe konkurrieren werden, sondern regionale Cluster.

ZEIT: Also Boston gegen München, Shanghai gegen Berlin ...

Gruss: In München hatten wir nie ein Problem, die Weltelite anzuwerben. Hier stehen zwölf unserer Institute und zwei Spitzenuniversitäten. Damit können wir im Weltmaßstab konkurrieren.

ZEIT: Wollten Sie mehr solcher Zentren, müssten Sie sich von politischen Vorgaben emanzipieren.

Gruss: Die Politik agiert in Legislaturperioden mit einer Perspektive von vier Jahren. Wenn wir Institute gründen, sind die auf 20 bis 25 Jahre angelegt. Natürlich könnte man von einer Republik träumen, die ihre Spitzenforschung an zehn bis zwanzig Standorten konzentriert. Wenn wir das aber in zwei, drei Jahrzehnten haben wollten, müssten wir jetzt die Weichen dazu stellen. Das erscheint mir in der gegenwärtigen politischen Konstellation äußerst unwahrscheinlich.

ZEIT: Sie haben mehrfach dafür plädiert, das deutsche Wissenschaftssystem extern von führenden Experten begutachten zu lassen. Haben Sie je eine Reaktion darauf erhalten?

Gruss: Nein. Aber ich stehe zu diesem Vorschlag. Unser Wissenschaftssystem kann von alleine nicht die Kraft für maßgebliche Reformen entfalten. Das zeigen etwa die meist recht unverbindlichen Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Zugespitzt gesagt: Die dort vertretenen Personen werden wohl kaum die Abschaffung ihrer eigenen Organisationen fordern.

ZEIT: Woran denken Sie konkret? Wollen Sie die Leibniz-Gemeinschaft abschaffen?

Gruss: So weit würde ich nicht gehen. Aber die Leibniz-Institute wünschen sich selbst, enger in die Universitäten integriert zu werden – wie ihr Präsident, Matthias Kleiner, unlängst geschrieben hat. Die Helmholtz-Gesellschaft, die eigentlich Großforschungseinrichtungen betreibt, müsste man wiederum fragen, ob kleine Institute bei ihr tatsächlich richtig aufgehoben sind. Und ob Ministerien eigene Institute führen sollten, ist ebenfalls eine offene Frage. Nur eine Kommission, die international besetzt ist, kann darauf eine Antwort geben.

ZEIT: Sie haben immer mal wieder Überlegungen angestellt, die MPG könne selbst zu einer Universität werden.

Gruss: Unsere Doktoranden würden das sehr begrüßen. Denn sie hätten die international sichtbare MPG auf ihren Urkunden stehen und nicht nur die jeweilige Universität, die das Promotionsrecht hat. Zudem würden wir in internationalen Rankings sofort in die Spitzengruppe schießen, nach Harvard und Co. Die deutsche Forschung würde dadurch noch sichtbarer.