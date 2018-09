Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik als PDF herunterzuladen. © Maren Amini/Anja Reiter

In westlichen Demokratien gelten Königshäuser eher als teures Beiwerk. Könige, Prinzessinen und Fürsten liefern Stoff für die Klatschpresse, mit den Geschicken ihrer Länder haben sie wenig zu tun. Dabei vergessen wir gerne, dass es noch einige Länder auf der Erde gibt, in denen der Monarch der politische Alleinherrscher ist oder allenfalls durch ein paar Verfassungsregeln in seiner Macht beschränkt wird.

Fast acht Prozent der Menschheit sind Untertanen des einen oder anderen Königs, Kaisers oder Sultans. Wir zeigen, welche Länder das sind, und präsentieren die Charts der Monarchenen mit dem größten Vermögen und dem größten Volk. Und rechnen vor, wie viel Europas Steuerzahler für ihre gekrönten Häupter ausgeben.







