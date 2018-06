Ein Dienstagnachmittag Ende Mai, Radolfzell am Bodensee. In der Metzgerei Günther steht eine Verkäuferin, schneidet Braten, ordnet Keulen und wiegt Würste. "Wir haben hier alles auf Neuland umgestellt", sagt sie, und ihre Stimme klingt stolz. Nichts deutet darauf hin, dass kaum ein Stück Fleisch in ihrer Theke wirklich Neuland-Qualität hat.

Neuland verspricht Fleisch von Tieren, die ein gutes Leben ganz in der Nähe verbracht haben. Deswegen ist es teurer als das aus dem Supermarkt. In Radolfzell hat die Vertriebsgesellschaft von Neuland Süd ihre Büroräume. Geschlachtet wird 25 Kilometer weiter, in Überlingen. Der Weg dorthin führt direkt am Bodensee entlang. Grüne Wiesen, Schäfchen, dazwischen liegt blau der See. So klar ist die Luft, dass man in der Ferne die schneebedeckten Alpen sieht. Das ist die Kulisse, vor der die Gier gedeiht.

In Überlingen, Kurort am Bodensee, geht es an der Seepromenade vorbei ins Industriegebiet, auf einen Parkplatz von Aldi. Er liegt leicht erhöht. Von dort aus ist der Neuland-Betrieb gut einzusehen. Hier fährt der Neuland-Laster los, um sein falsches Fleisch zu holen.

Neuland will besser sein als öko, bedacht auf das Wohl der Tiere

Neuland ist mehr als eine Marke, Neuland ist ein Versprechen. Es steht für eine Utopie jenseits der konventionellen Landwirtschaft, für eine Welt, in der nur glückliche Tiere geschlachtet werden. Neuland ist etwas für Tierschützer, die es ein bisschen bodenständiger mögen als bio. Neuland will besser als öko sein, bedacht einzig auf das Wohl der Tiere. Neuland liegt im Trend.

Neuland Neuland: Der Verein Neuland wurde 1988 vom Deutschen Tierschutzbund, dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft gegründet. Das Ziel: Fleisch aus besonders artgerechter Tierhaltung zu produzieren. Der Verein ist dafür zuständig, dass Landwirte die Neuland-Richtlinien einhalten. Der Betrug Die ZEIT deckt im April 2014 die Praxis des Geflügelbauern L. aus Wietzen auf. Er hatte jahrelang Industriehähnchen unter dem Neuland-Label verkauft. Die Aufklärung Hatte L. Mitwisser? Der Neuland-Verein fordert, den Chef der zuständigen Vertriebsgesellschaft zu beurlauben, kann ihm aber nichts nachweisen. Mehr Betrug Mittlerweile wurde noch einem Hähnchen- und einem Putenlieferanten aus Norddeutschland wegen wenig Auslauf, Futtermängeln und des unklaren Zukaufs der Tiere gekündigt. Neuland sagt, man müsse den gesamten Bereich Geflügel neu organisieren.

Im April hat die ZEIT einen ersten Betrug aufgedeckt, begangen vom wichtigsten Hähnchenlieferanten von Neuland. Jahrelang hatte Bauer L. aus Wietzen in Niedersachsen im großen Stil konventionelle Hähnchen gekauft und als angeblich artgerecht gehaltenes Neuland-Geflügel verkauft. Nachdem Herr L. aufgeflogen war, beteuerte Neuland, ein einzelner Bauer habe ein eigentlich gutes System umgangen. Ein Einzelfall, ganz bestimmt. Dasselbe verkündeten die großen und renommierten Trägervereine von Neuland: Einzelfall, sagten sie beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Einzelfall, sagten sie beim Deutschen Tierschutzbund und bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft.

Aber das stimmt nicht. Montagnachmittags startet vom Schlachthof in Überlingen ein weißer Laster, auf seinen Seiten prangt das grüne Neuland-Logo. Er fährt den Bodensee entlang, in Richtung Schwarzwald. Zur selben Zeit bricht von einem Schlachthof in Frankreich, einem grauen Flachbau, ein grün lackierter Laster auf. Er fährt durch kleine Dörfer über die Grenze, in Richtung Schwarzwald. Ein Insider sagt uns, dass sich die beiden Laster am Abend auf einem Parkplatz treffen. Der Laster aus Frankreich habe konventionelle Hähnchen geladen, schon in Plastik abgepackt und mit Neuland-Etikett versehen. Der Neuland-Laster sei leer, sagt der Insider. Die Fahrer würden das Fleisch von einem in den anderen Laster laden.

Matthias Minister ist der Geschäftsführer von Neuland Süd – der Ein- und Verkauf von Fleisch der Marke Neuland wird in drei Vertriebsgesellschaften organisiert, Süd, Nord und West. Ohne Umschweife bestätigt der Geschäftsführer den zentralen Vorwurf: Das Fleisch, das er vertreibt, kommt aus Frankreich – von Höfen, die keine Neuland-Betriebe sind. Mal werde das Fleisch geholt, mal träfen sich die beiden Lastwagenfahrer in der Mitte, ganz so, wie es uns der Insider gesagt hat. Der Insider sagt uns auch, dass für die Fahrten extra ein Laster ohne elektronisches Fahrtenlesegerät benutzt werde. Wenn man die Fahrten von Hand in ein Buch einträgt, kann man leichter andere Ziele angeben. Matthias Minister sagt, sie brauchten für den Transport der Hähnchen nur einen kleinen Laster, bei dem ein elektronisches Fahrtenlesegerät nicht vorgeschrieben sei.

Warum verkauft Neuland Süd unter seiner deutschen Marke überhaupt Hähnchen aus Frankreich? "Es handelt sich um eine Übergangslösung", sagt Matthias Minister. Man habe im Jahr 2011 dem Hähnchenlieferanten gekündigt, weil er Mängel gehabt habe, "da haben unsere Kontrollen auch funktioniert". Dann habe man Mastbetriebe in Deutschland gesucht – aber leider keine gefunden. Also habe man halt das Fleisch aus Frankreich genommen, diese Betriebe hätten auch hohe Tierschutzstandards. Nun hätten aber drei deutsche Landwirte begonnen, insgesamt sechs Ställe zu bauen, und bis 2015 seien die auch fertig.

Das Geschäft mit Geflügel ist sehr profitabel, und darauf will man bei Neuland offenbar nicht verzichten. Kein einziges Hähnchen, das bei Neuland Süd verkauft wird, kommt aus Deutschland. So bestätigt es Matthias Minister.

Ist es plausibel, dass eine Übergangslösung einige Jahre währt? Oder ist es einfach bequem, die Hähnchen aus Frankreich zu beziehen? Tatsächlich gibt der Chef des Neuland-Vereins, Jochen Dettmer, zu, man habe erst in diesem April alle Ausnahmegenehmigungen überprüft – nachdem die ZEIT von dem Fall des Hähnchenbetrügers L. berichtet hatte. Der Neuland-Verein ist den drei Vertriebsgesellschaften übergeordnet. Dettmer sagt, nach der Überprüfung habe man entschieden, die Lieferung der französischen Hähnchen einzustellen. "Das Hähnchenfleisch aus Frankreich darf nicht als Neuland-Fleisch verkauft werden", sagt Dettmer.