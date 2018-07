Es ist eine frivole Party, die am Samstag die Avenida Amaral Peixoto blockiert. Die dicke Caroline hat sich mitten auf die Straße gestellt und zwingt die Autos zum Halten; ihre Pobacken wackeln im knappen schwarzen Schlüpfer vor den Fahrzeugen. Grell geschminkte Frauen tanzen mit Whiskyflaschen in der Hand, aus einem Lautsprecher dröhnt brasilianische Funkmusik, deren Texte sich mit dem Liebesakt in allen Details auseinandersetzen. "Prostitution ist kein Verbrechen!", steht auf Schildern und Bannern, die einige in die Höhe halten, und: "Wir wollen arbeiten!"

Die schrille Aktion ist ein Protest gegen die Räumung eines Bordells: Eine Woche zuvor waren 120 Polizisten in das 20 Autominuten von der Innenstadt Rios entfernte Hochhaus eingedrungen, hatten Türen eingetreten, Klimaanlagen aus den Wänden gerissen, Möbel zertrümmert und mehrere Hundert Frauen und Männer aufs Revier transportiert.

Seit der Razzia stehen die Räume fast alle leer. "Verbrechenstatort!" steht auf den gelben Absperrbändern, die die Polizisten gespannt haben. Dabei sind die Frauen längst wieder frei, und ihre Anwälte versuchen zu ergründen, worin überhaupt das Verbrechen bestehen soll. Prostitution ist in Brasilien nicht verboten. "Das war eine gezielte Einschüchterung", sagt Laura Murray, Direktorin der Prostituierten-Schutzorganisation Davida.

Kommende Woche beginnt in Brasilien die Fußballweltmeisterschaft, und vielerorts herrscht Krieg zwischen der Polizei und den Anbietern von käuflichem Sex. Seit Monaten schon laufen Kampagnen gegen das Schmuddelimage des Landes: Sexarbeit ist in vielen brasilianischen Städten seit Jahrzehnten ein gutes Geschäft, was mit den großen Einkommensunterschieden im Lande zu tun hat – und bisher auch mit einer eher toleranten Einstellung der brasilianischen Gesellschaft zur Prostitution. Doch das ändert sich gerade. Das evangelikale Christentum breitet sich in Brasilien aus. Sexarbeit und Sextourismus sind ihm ein Gräuel.

Das Tourismusministerium forderte die Betreiber von 2000 Webseiten dazu auf, Verweise auf sextouristische Angebote zu löschen. Als adidas "I Love Brazil"- Trikots mit aufreizenden weiblichen Hinterteilen ins Programm nahm, erzwang die brasilianische Regierung einen Designwechsel. WM-Besucher werden in den kommenden Tagen schon bei der Anreise im Flugzeug Sensibilisierungs-Spots gezeigt bekommen, und Taxifahrer sollen Gäste vor den Gefahren in Rotlichtvierteln warnen.

Landauf, landab läuft zur Vorbereitung auf die WM ein Kampf gegen den Schmutz – und nirgendwo wird er so entschlossen aufgenommen wie in Rio de Janeiro – ausgerechnet hier, in einem der größten Zentren für Prostitution und Sextourismus auf der ganzen Welt.

Eine Stunde kostet bei Cintia 100 Euro, Brasilianer zahlen die Hälfte

Tagsüber ist das Balcony ein gewöhnliches Restaurant im Strand- und Touristenviertel Copacabana, abends verwandelt es sich in einen Kontakthof für Sextouristen. An den Tischen sitzen Männer. Das Geklimper eines unbeholfenen Gitarristen ignorieren die Gäste großzügig; sie starren auf die Frauen, die durch die Reihen gleiten. Sie tragen hochhackige Schuhe und enge Kleider, man kann sie herbeiwinken und auf ein Getränk einladen. Bianca Sanches zum Beispiel, 27, die sich prostituiert und mit den Erlösen ihren achtjährigen Sohn großzieht. Ihre Schwester Cintia setzt sich gleich mit dazu, sie ist 28 Jahre alt, hat zwei Töchter und einen Sohn.

Wenn Cintia einen Gringo, wie hier die Touristen heißen, für eine Stunde ins Hotel mitnimmt, verdient sie umgerechnet knapp 100 Euro. Brasilianer zahlen üblicherweise die Hälfte. "Aber es gibt das Risiko, dass man an manchen Abenden niemanden findet", wirft ihre Schwester Bianca ein und deutet mit einer Kopfbewegung durch den Raum; es sind etwa 80 Frauen hier und deutlich weniger potenzielle Freier. Bianca macht deshalb Schichten von Mitternacht bis Morgengrauen in einem Bordell nahe dem Maracanã-Stadion. Da verdient sie 50 Euro für 40 Minuten, kann aber in einer Nacht drei bis fünf Kunden bedienen. "Das Einkommen ist regelmäßiger", sagt sie. "Mein Sohn findet es toll, dass ich ihm ab und zu sogar ein Videospiel kaufen kann!"

Bianca und Cintia heißen in Wirklichkeit anders – kaum jemand aus dem Sexgewerbe äußert sich öffentlich. "Die ganze Branche ist zurzeit extrem vorsichtig", erklärt der Manager eines Luxusbordells in der vornehmen Südzone der Stadt, "wir tun nichts, was Aufmerksamkeit erzeugen könnte."