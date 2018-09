DIE ZEIT: Herr Meisel, wir präsentieren auf diesen Seiten Bilder, die Sie zwischen 1977 und 1987 in Ost- und Westdeutschland aufgenommen haben. Erkennen Sie gleich, welche den Osten und welche den Westen zeigen?

Rudi Meisel: Ich schon, weil ich mich daran erinnere. Aber die Unterschiede sind wirklich schwer zu erkennen. Oder könnten Sie auf die Schnelle sagen, was wo fotografiert worden ist?

ZEIT: Wir könnten nur raten!

Meisel: Sehr gut. So soll es sein. Die Betrachter sollen merken, dass es aus meiner Sicht nicht einfach ist, die DDR von der BRD zu unterscheiden.

ZEIT: Warum sehen die beiden Staaten sich auf Ihren Bildern denn so ähnlich?

Rudi Meisel 65, stammt aus Osnabrück, studierte an der Folkwangschule in Essen Fotografie. Er arbeitete unter anderem für Geo, ZEIT und Newsweek.

Meisel: Weil mein Blick jeweils der gleiche war. Mich haben die kleinen Leute interessiert, ich habe auf den Alltag geguckt. Der war eben gar nicht so unterschiedlich, wie man meint. Ich musste nur im alten Westen den Goldstaub und die bunte Werbung weglassen und in der DDR die plumpe Agitation für den Sozialismus.

ZEIT: Heißt das, Sie haben die DDR ein bisschen schöner und die Bundesrepublik ein bisschen hässlicher gemacht?

Meisel: Nein. Das heißt, dass ich gelernt habe, politisch unvoreingenommen zu arbeiten. In den achtziger Jahren schickte mich das ZEITmagazin als Reisekorrespondent regelmäßig in die DDR. Anfangs wollte ich auf jedem Bild, das ich dort machte, die deutsche Teilung abbilden. Da musste, mal salopp gesagt, überall ein Trabi zu sehen sein. Aber die Bilder sahen dadurch einfach zu bemüht aus. Irgendwann sagte mir ein Freund: Du musst nicht auf jedem Foto die ganze Geschichte erzählen. Das war der Knackpunkt. Von da an habe ich mich nur noch für den Alltag interessiert und alles andere weggelassen.

ZEIT: Waren sich Ost und West wirklich so ähnlich, wie es Ihre Bilder suggerieren?

Meisel: Eines verband die beiden Staaten in den achtziger Jahren: der gesellschaftliche Stillstand. Es ging nicht mehr voran. Die BRD war genauso unbeweglich wie die DDR, West-Berlin kam mir vor wie eine geschminkte Leiche. Wenn ich heute die Bilder von damals betrachte, sehe ich, dass beide Länder miefig und spießig aussehen. Nur wollten das viele im Westen nicht wahrhaben.

ZEIT: Was es wirklich so schlimm?

Meisel: Sie hätten das miterleben sollen. Am kritischsten waren die ehemaligen DDR-Bürger, die rübergemacht hatten. Die haben voller Häme und Spott auf ihr altes Land geguckt. Denen konnten meine Fotos gar nicht trostlos genug aussehen.

ZEIT: Welches Bild verbinden Sie mit der DDR?

Meisel: Mehlige Kartoffeln zu schweißtreibend fettem Mittagsbraten. Die DDR kam mir irgendwie deutscher vor als die Bundesrepublik. Auf meinen Bildern sehen Sie Leute, die auf der Straße stehen und quatschen, ganz in Ruhe. Die hatten noch Zeit. Westdeutschland kam mir hingegen so amerikanisiert, ja hektisch vor: Denken Sie an die immer größer werdenden Supermärkte, die Autoverliebtheit, die privaten Kellerbars.

ZEIT: Das finden Sie heute im Osten auch alles.

Meisel: Herrje, ja, leider. Die Ostdeutschen haben nach der Einheit diesen ganzen Konsumwahnsinn einfach nachgeholt. Sie ließen sich nicht davon abhalten.