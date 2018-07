Letzte Woche habe ich der SRG ein Interview gegeben. Das Thema: der Tessiner Finanzplatz. Seine Entstehung, sein Zustand, seine Zukunft. Man wollte keine Werturteile von mir, sondern war an den Erinnerungen des ehemals jungen, angehenden Rechtsanwaltes interessiert, der ich war, als der Boom begann.

In den 1950er Jahren herrschte in meinem Kanton eine Atmosphäre der Hoffnung und des Optimismus. Wir hatten zwar keine Mittel, fühlten uns aber dennoch nicht arm. Die Freiheit für einen Unternehmer war groß, wir konnten kreativ und erfinderisch sein. Und das Verhältnis zu den Behörden und der öffentlichen Verwaltung war von einem vernünftigen Vertrauen geprägt.

In diesen Jahren begannen viele Italiener Geld ins Tessin zu bringen. Die Motive waren unterschiedlich: Da waren die Erinnerungen an Faschismus und Krieg, die Stärke der kommunistischen Partei Italiens und der Kalte Krieg mit Russland.All das ließ die Leute fürchten, dass ihr Geld in Italien nicht sicher war. Ein erneuter Krieg blieb zwar aus, und die Kommunisten haben Italien nie alleine regiert. Aber bis zum Eintritt in den Euro ist der Gegenwert für 1.000 Lire von 7 Franken auf 80 Rappen gefallen. Das ist eine Wertvernichtung von fast 90 Prozent.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Davon profitierte das Tessin: Aus einem bescheidenen Bankensystem, das damals vorwiegend die Lokalökonomie bediente, wurde ein Finanzplatz, auf dem man sich immer professioneller um die Kunden zu kümmern begann. Diese Entwicklung ist im Grunde positiv.

Die Situation hat sich in den letzten Jahren aber massiv verändert. Statt Hoffnung und Optimismus herrschen nun Unsicherheit und Pessimismus.

Die Freiheit ist verschwunden, weil der Staat mit einer Flut von Gesetzen und Verordnungen immer eindringlicher unser Tun beschneidet und unsere Spielräume verkleinert. Unternehmergeist und wirtschaftlicher Erfolg sind der Öffentlichkeit suspekt geworden.

Das Verhältnis zu Behörden und Verwaltung wird von Misstrauen belastet. Man ist nicht mehr Steuerzahler, sondern potenzieller Steuerhinterzieher. Die Staatskassen brauchen immer mehr Geld, und die Regierungen suchen ständig neue Wege, um Geld einzutreiben.

In einem solchen Umfeld muss sich der Finanzplatz damit rumschlagen, dass es für die ausländische Kundschaft definitiv kein Bankgeheimnis mehr gibt. Zudem stecken Italien als Land und seine Wirtschaft in einer ernsten Krise. All das führt zu weniger Geld und weniger Kunden bei den Tessiner Bankinstituten.

Gleichzeitig zwingt die Flut an Reglementierungen die Banken in der Schweiz, Milliarden für die Compliance auszugeben; also für die unproduktive Arbeit der akribischen Prüfung jeder einzelnen Operation, um die allfällige Nichtbeachtung irgendeiner Vorschrift auszuschließen. Guter Glaube hilft nicht mehr. Das schafft riesige Kosten und ist Zeitverschwendung.

Das neue Motto lautet: In dubio verzichte auf Geschäfte. So kommt es, dass man einem meiner Bekannten verweigerte, von seinem Konto 20.000 Franken für wohltätige Zwecke nach Afrika zu überweisen, weil die Bank vermutete, dass das Geld dort weißgewaschen würde. In der Zwischenzeit mangelt es den afrikanischen Kindern weiter am Notwendigsten. Soll man da nun weinen – oder nur noch lachen?

Ja, die Zukunft für das Tessin sieht alles andere als rosig aus. Sicher wird sich der Finanzplatz stark einschränken, und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir die Verluste ersetzen können. Hoffen wir, dass uns wenigstens die Rettung des Bankgeheimnisses für in der Schweiz Ansässige gelingen wird – und damit die Verteidigung unserer Privatsphäre vor den Gelüsten von Frau Widmer-Schlumpf und den kantonalen Finanzdirektoren.