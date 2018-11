Längst gilt er als lebende Legende. Doch bedenkt man, was für ein langes Leben voller Leid und Traumata und daneben voller Glück und Erfolg hinter ihm liegt, ist das fast ein Understatement. Ja, er ist noch da, ein kluger Zeuge der vielen grausamen ideologischen Kämpfe des 20. Jahrhunderts. Und er meldet sich nach wie vor zu Wort, protestiert gegen Umweltzerstörung, Konsumterror, Sinn- und Seelenleere der westlichen Welt. Wie durch ein Wunder hat er Krieg, Haft und Folter überstanden; lebendig begraben haben sie ihn – unvorstellbar, was er da aushielt. Und doch, letztlich hat er alle seine Träume von einem kreativen Leben verwirklichen können, wird verehrt und bewundert als Vorzeigekünstler seines Landes, ist von Wuchs und auch von seinem Wirken her – vielleicht – der Größte.

Angefangen hat das alles auf einer sonnigen Insel. Auch sein Vater stammte ja schon von einer Insel. Sie wurde ihm, dem Sohn, später Seelenheimat; ein vom Meer umtostes, gebirgiges Stück Land mit eigenen Traditionen, die – zumindest fern der Touristenorte – zum Teil bis heute Bestand haben. Dazu zählt auch das Singen und Musizieren: "In unserer Familie haben wir sehr viel gesungen, vom Frühstück bis zum Abendessen. Lieder von meinem Vater und meiner Mutter, traditionelle Lieder und auch modische [...]. In den Dörfern gab es verschiedene Männerchöre [...], an manchen Abenden sangen bis zu fünfzig Gruppen im Dorf Liebeslieder vor den Fenstern der Mädchen." Dem kleinen Jungen müssen damals buchstäblich die Ohren geklungen haben, und als ihm ein Onkel ein Grammofon schenkte, wurde die Musik endgültig sein Universum. Denn nun hörte er erstmals "Operetten, Arien aus italienischen Opern, etwa die Norma von Bellini [...], und Tanzmusik: lauter Hits und guten klassischen Jazz der zwanziger Jahre." Rhythmus, Melodie und Gefühl – sie prägen jetzt sein Lebenswerk aus Hunderten von Songs, aus Bühnen- und Filmmusik, Sinfonien und Opern, Oratorien und Liturgien. Und überall auf der Welt kennen sie dieses eine Lied, das sofort in die Beine geht und das er selber mal als "meinen Ruhm und mein Waterloo" bezeichnet hat. Wer ist’s?

Peter Tschaikowsky (1840 bis 1893) spielte als Fünfjähriger Melodien nach Gehör und galt als begabter Pianist. Die Mäzenatin Nadeschda von Meck unterstützte den Komponisten, der sein Leben lang unter dem "Damoklesschwert" seiner Homosexualität litt