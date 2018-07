Dank ihr ist Barcelona in diesen Tagen die Hauptstadt der Videokunst: Zum elften Mal zeigen vom 5. bis 7. Juni auf der Kunstmesse Loop über 40 Galerien jeweils eine künstlerische Videoarbeit im Hotel Las Ramblas. Neben vielen spanischen und französischen Händlern ist auch die Berliner Galerie Barbara Thumm mit einem halbstündigen Film des Peruaners Antonio Paucar vertreten. Suspendido en la Queñua ist ein HD-Video, das man für 19.000 Euro auf DVD erwerben kann (Auflage von 5). Anders als beispielsweise die Dia-Serie Real Society von Phil Collins, die bei Galería Moisés Pérez de Albéniz auf 35-mm-Film für 35 000 Euro zu haben ist (Auflage von 3), ist Paucars Film born-digital, also schon bei bei seiner Entstehung digital.

Medienkunst liegt im Trend, und gerade digitale Arbeiten versprechen eine Teilhabe am Zeitgeist. Aber was, wenn sie altern? Bernhard Serexhe, Hauptkurator am Medienmuseum des Zentrums für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe und Hüter der weltweit größten derartigen Sammlung, hat so seine Erfahrungen mit digitaler Obsoleszenz. Die heute produzierte Medienkunst verfällt innerhalb von zehn Jahren, wenn man nichts tut. In der digitalen Euphorie der Pionierjahre nahm man an, dass die körperlosen Daten ewig leben würden. Hunderte Updates und Produktzyklen später stehen die Museen und Archive, aber auch die privaten Sammler vor immensen Kosten, wenn sie das, was sie da einst auf Messen wie der Loop angeschafft haben, erhalten und ausstellen wollen.

Anruf beim Medienrestaurator Andreas Weisser. Was tun mit der gekauften Videokunst? Kann ich eine DVD einfach einlagern wie ein Gemälde? Nein, sagt der sogenannte Conservation Consultant, die DVD ist als Archivmaterial ungeeignet, viel zu instabil. Selbst wenn man einen Film auf eine externe Festplatte überspielt, hat diese keine längere garantierte Lebensdauer. Weisser empfiehlt seinen Kunden oft das Überspielen auf Magnetband oder das Einschalten professioneller Datensicherungsfirmen, die mehrere Back-ups erstellen.

Vor allem aber rät er, immer mehrere Kopien zu haben – "one copy is no copy" – und stets im Blick zu behalten, welches Dateiformat noch aktuell ist. Für Julia Stoschek hat er die Konservierungsstrategie für ihre umfangreiche Medienkunstsammlung (ZEIT Nr. 14/14) übernommen. Deren Mediendepot ist eine Spezialanfertigung, von entmagnetisierten Regalen bis zu einer Klimaschleuse ist an alles gedacht. Zusätzlich werden Kopien an anderen Orten gelagert. So etwas geht aber nur nach Rücksprache mit Künstler und Galerie, eigenmächtig kopieren darf man auch ein digitales Kunstwerk selbstverständlich nicht.

Wer heute Medienkunst sammelt, wird sich also schon beim Erwerb mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie er sie erhalten will. Denn alles hängt von Hard- und Softwareunternehmen ab, deren Produkte oft nicht kompatibel sind – weder untereinander noch mit ihren eigenen Vorgängern. Schon 2003 stellte die Unesco fest, dass das digitale Erbe der Menschheit Gefahr läuft, für die Nachwelt verloren zu gehen. Dem entgegenzutreten erfordert viel: ein Bewusstsein um die Materie, Know-how, Zeit und Geld. Der Kunsthistoriker Serexhe nennt ein Beispiel aus seiner Praxis: Die interaktive Arbeit The Legible City (1989 bis 1991) von Jeffrey Shaw befindet sich seit ihrer Entstehung in der Obhut des ZKM. Erstellt wurde The Legible City mithilfe eines SGI-Indigo2-Computers, von dem man gleich mehrere Exemplare bunkerte, denn schon damals war klar, dass dieser Rechner einmal obsolet werden würde. Die Software konnte zwar in ein neues Betriebssystem portiert werden, aber auch nur, weil der Hersteller die ursprüngliche Software online gestellt hatte. Ein Analog-Digital-Wandler musste eigens nachproduziert werden. Der ganze Prozess ist auf über 20 Seiten im Forschungsband Digital Art Conservation (2013) dokumentiert. Insgesamt hat die Erhaltung der Shaw-Arbeit 35.000 Euro gekostet. Zwei bis drei solche Transfers schafft das ZKM im Jahr, doch das sei nicht genug, wenn man die Medienkunstsammlung weiterhin der Öffentlichkeit zeigen wolle.

Die Kosten für den Erhalt von Medienkunst könnten sich noch als gigantisch erweisen. Serexhe vergleicht die Leichtsinnigkeit der digitalen Anfangsjahre mit der Atomenergie oder dem Verbauen von Asbest. So habe das Umkopieren eines einzigen Farbdias einst 50 Pfennig gekostet, heute sind es acht bis zehn Euro. Eine Arbeit aus 200 Dias, die permanent gezeigt wird, ist nach vier Wochen ausgeblichen und muss ersetzt werden. Solange es noch Dias gibt.

Alte Technik horten und gleichzeitig lernen, wie man Kunstwerke in neue Medien überführt, so lautet heute die Strategie der Museen und der avancierten Privatsammler. Alte Röhrenfernseher, Projektoren und Bandmaschinen werden eingelagert, Leuchtstoffröhren von Hand nachproduziert. Unsere Kunstmuseen werden zu Ersatzteillagern einer überdrehten Konsumgesellschaft. Eine junge Künstlergeneration dankt es ihnen. In der aktuellen Ausstellung des ZKM mit Werken aus der Sammlung Stoschek läuft ein Film des Franzosen Cyprien Gaillard (Jahrgang 1980), den er mit seinem iPhone aufgenommen hat, um ihn anschließend auf 35-mm-Kinofilm kopieren zu lassen. Aus konservatorischer Sicht ist das gut, denn Film kann sehr lange halten. Leider verschwinden nur gerade die Hersteller des Materials, da das Kino sich digitalisiert. Damit der Film fortwährend vor sich hin laufen kann, braucht es zudem einen speziellen Projektor, er kostet im Monat 5000 Euro Miete. Wer kann oder will sich das in Zukunft leisten?

So gesehen könnte der Besuch auf der so hippen wie jungen Videokunstmesse Loop ein einziges Memento mori werden. Einiges, was hier an Kunst gezeigt wird, wird es in 30 Jahren zwar noch auf irgendeinem Trägermedium geben – aber man wird es vielleicht nicht mehr ansehen können. Künstler und Sammler, die ihre Kunst auf lange Dauer sichtbar halten wollen, müssen jetzt anfangen, sich darum zu kümmern. Die Digitalisierung führt sonst in der Kunst eben nicht zur totalen Erinnerung, wie in der Diskussion um Google oft befürchtet wird, sondern zu einem bis dahin nicht gekannten Vergessen.